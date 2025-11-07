Cottage cheese: a fehérjebomba, amiből még kenyeret is süthetünk

A TikTokon milliók nézik, az influencerek rajonganak érte, és egyre többen fedezik fel ezt a sokoldalú alapanyagot. A cottage cheese magas fehérje- és kalciumtartalmú, miközben alacsony kalóriájú, tökéletes azoknak, akik egészségesen szeretnének enni. Első ránézésre a túróra hasonlít, és valójában az is. A különbség annyi, hogy a túrót préseléssel készítik, a cottage cheese-t viszont csak csöpögtetéssel. Így több tejsavó marad benne, ami lágyabbá, krémesebbé teszi. És pont ez teszi olyan sokoldalúvá!

A cottage cheese körüli hype nem véletlen , ez az alapanyag tényleg sokoldalú és egészséges. Remek palacsintákhoz, pogácsákhoz, pitékhez, tésztákhoz, mártogatósokhoz és desszertekhez is/ Fotó: Arkadiusz Fajer / Shutterstock

Miért lett ennyire népszerű? Két szó: fehérje és kalória. A cottage cheese magas fehérje- és kalciumtartalmú, miközben alacsony kalóriatartalmú. Tökéletes azoknak, akik egészségesen szeretnének enni, de nem akarnak lemondani a finom ételekről.

Cottage cheese otthon – egyszerűbb, mint hinnénk

A legjobb hír: otthon is elkészíthetjük! Melegítsünk fel friss tejet (nem tartósat!) majdnem forrásig, vegyük le a tűzről, és hagyjuk kicsit hűlni. Amikor a hab kezd eltűnni a tetejéről, adjunk hozzá ecetet – körülbelül egy-két evőkanálnyit két liter tejhez. Keverjük össze, és nézzük, ahogy a tej apró rögöcskékké áll össze, miközben sárgás folyadék válik ki belőle. Ha szeretnénk, egy kis hideg vízzel gyorsíthatjuk a folyamatot. Aztán szűrjük le egy sűrű szűrőn, öblítsük át hideg vízzel, csöpögtessük le, és kész! Ha a bolti ízvilágot szeretnénk, adjunk hozzá egy kis tejfölt és sót. Kenyérre kenve vagy önmagában is finom. A házi cottage cheese talán nem lesz olyan szabályos szemcséjű, mint a bolti, de pont ez a varázsa, friss, házi, és pontosan tudjuk, mi van benne.

Palacsinta cottage cheese-ből

A cottage cheese-ből remek palacsintát készíthetünk – de ne a vékony magyar palacsintára gondoljunk! Ezek vastag, puha kis korongok. Keverjük össze a cottage cheese-t tojással, liszttel és egy csipet cukorral, formázzunk kisebb korongokat, és süssük ki serpenyőben. Tálaljuk lekvárral, mézzel vagy tejföllel. A cottage cheese miatt sokkal több fehérje van bennük, mint a hagyományos palacsintában, és kellemes, krémes az állaguk. Készíthetünk sós verziót is: hagymával, köménnyel fűszerezve, pikáns mártással. Vagy próbáljuk ki tejföllel és mazsolával, kicsit édeskés, de nem túl édes, tökéletes brunch-étel.