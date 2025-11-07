túróreceptsajttorta

Cottage cheese: a fehérjebomba, amiből még kenyeret is süthetünk

A cottage cheese a konyhánk titkos fegyvere! Palacsintától kenyérig, sajttortától fagylaltig, rengeteg ételben felhasználhatjuk. Ráadásul a cottage cheese magas fehérje- és kalciumtartalmú, miközben alacsony kalóriatartalmú, igazi szuperélelmiszer. Mutatjuk, mire jó ez a sokoldalú alapanyag, és hogyan használjuk okosan.

2025. 11. 07.
A cottage cheese tésztával remek választás Fotó: Arkadiusz Fajer Forrás: Shutterstock
A TikTokon milliók nézik, az influencerek rajonganak érte, és egyre többen fedezik fel ezt a sokoldalú alapanyagot. A cottage cheese magas fehérje- és kalciumtartalmú, miközben alacsony kalóriájú, tökéletes azoknak, akik egészségesen szeretnének enni. Első ránézésre a túróra hasonlít, és valójában az is. A különbség annyi, hogy a túrót préseléssel készítik, a cottage cheese-t viszont csak csöpögtetéssel. Így több tejsavó marad benne, ami lágyabbá, krémesebbé teszi. És pont ez teszi olyan sokoldalúvá!

A cottage cheese körüli hype nem véletlen , ez az alapanyag tényleg sokoldalú és egészséges. Remek palacsintákhoz, pogácsákhoz, pitékhez, tésztákhoz, mártogatósokhoz és desszertekhez is
Miért lett ennyire népszerű? Két szó: fehérje és kalória. A cottage cheese magas fehérje- és kalciumtartalmú, miközben alacsony kalóriatartalmú. Tökéletes azoknak, akik egészségesen szeretnének enni, de nem akarnak lemondani a finom ételekről.

Cottage cheese otthon – egyszerűbb, mint hinnénk

A legjobb hír: otthon is elkészíthetjük! Melegítsünk fel friss tejet (nem tartósat!) majdnem forrásig, vegyük le a tűzről, és hagyjuk kicsit hűlni. Amikor a hab kezd eltűnni a tetejéről, adjunk hozzá ecetet – körülbelül egy-két evőkanálnyit két liter tejhez. Keverjük össze, és nézzük, ahogy a tej apró rögöcskékké áll össze, miközben sárgás folyadék válik ki belőle. Ha szeretnénk, egy kis hideg vízzel gyorsíthatjuk a folyamatot. Aztán szűrjük le egy sűrű szűrőn, öblítsük át hideg vízzel, csöpögtessük le, és kész! Ha a bolti ízvilágot szeretnénk, adjunk hozzá egy kis tejfölt és sót. Kenyérre kenve vagy önmagában is finom. A házi cottage cheese talán nem lesz olyan szabályos szemcséjű, mint a bolti, de pont ez a varázsa, friss, házi, és pontosan tudjuk, mi van benne.

Palacsinta cottage cheese-ből 

A cottage cheese-ből remek palacsintát készíthetünk – de ne a vékony magyar palacsintára gondoljunk! Ezek vastag, puha kis korongok. Keverjük össze a cottage cheese-t tojással, liszttel és egy csipet cukorral, formázzunk kisebb korongokat, és süssük ki serpenyőben. Tálaljuk lekvárral, mézzel vagy tejföllel. A cottage cheese miatt sokkal több fehérje van bennük, mint a hagyományos palacsintában, és kellemes, krémes az állaguk. Készíthetünk sós verziót is: hagymával, köménnyel fűszerezve, pikáns mártással. Vagy próbáljuk ki tejföllel és mazsolával, kicsit édeskés, de nem túl édes, tökéletes brunch-étel.

Pogácsa és sós finomságok

Készítsünk belőle pogácsaszerű falatokat: keverjük össze a cottage cheese-t reszelt sajttal (cheddar vagy ementáli), tojással, zsemlemorzsával és fűszerekkel, formázzunk kis pogácsákat, és süssük ki. Tehetünk bele quinoát, medvehagymát vagy spenótot is, remek snack vagy köret, fehérjében gazdag és finom.

Tészta cottage cheese-szel – egyszerű és laktató

A cottage cheese remek tésztaszósz-alap. Turmixoljuk simára, adjunk hozzá fokhagymát, fűszereket, és öntsük a főtt tésztára. Vagy használjuk lasagnéban, ahol a besamelt vagy a ricottát helyettesíti. Rétegezzük a lasagnetésztát paradicsomszósszal, cottage cheese-szel és reszelt sajttal, süssük meg, kész egy laktató, fehérjedús ebéd vagy vacsora.

Mártogatós – gyors és finom

Turmixoljuk habosra, amíg a szemcsék egyneművé válnak. Adjunk hozzá újhagymát, jalapenót és szárított paradicsomot, vagy diót és dijoni mustárt. Bármely recept, ami görög joghurtot kér, elkészíthető cottage cheese-zel, és sokkal több fehérjét kapunk belőle.

Desszertbe is tökéletes

A cottage cheese desszertekben is remek. Készíthetünk belőle például sajttortát vagy túrógombócot. De ami igazán finom, az a csokoládé mousse! Turmixoljuk simára kakaóporral, adjunk hozzá egy kis mézet, majd hűtsük le. Krémes, csokis és még fehérjében is gazdag. 

  • Egyszerű ötlet: keverjük a cottage cheese-t mézzel, fahéjjal és friss gyümölcsökkel: gyors, egészséges desszert vagy reggeli. 
  • Vagy rétegezzük pohárkrémként: cottage cheese, müzli, gyümölcs: tökéletes snack.

Kenyér cottage cheese-ből – igen, ezt is lehet!

A cottage cheese-ből még kenyérfélét is süthetünk! Keverjünk össze 200 g cottage cheese-t 3 db tojással, 100 g zabpehellyel (vagy darált zabbal), egy csipet sóval, fűszerekkel (például fokhagymapor, oregánó). Öntsük egy kisebb kenyérformába, és süssük 180 fokon körülbelül 40-45 percig, amíg aranybarna lesz. Hagyjuk kihűlni, szeleteljük fel, és kész a fehérjedús "kenyér"! Van benne körülbelül 7 gramm fehérje szeletenként. Nem igazi kenyér, de reggelire vagy snacknek tökéletes.

Fagyi – a TikTok kedvence

A TikTok-on most nagyon megy a négy összetevős, magas fehérjetartalmú fagyirecept: turmixoljunk cottage cheese-t fagyasztott gyümölccsel, mézzel és vaníliával, majd fagyasszuk le. A textúra nem lesz pontosan olyan, mint a fagyié, nem olyan krémes, inkább jégkása-szerű. De ha gyors, fehérjében gazdag snacket keresünk, és nem zavar, hogy nem igazi fagyi, működik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

