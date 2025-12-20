Macska a törvényhozásban – politikai bohózatba fulladt a litván közmédia átalakítása

Litvániában gyorsított eljárásban nyúlt hozzá a parlament a közszolgálati műsorszolgáltatót, az LRT-t szabályozó törvényhez. A kormányoldal hivatalos indoklása szerint a reform célja az intézmény működésének „hatékonyabbá tétele”, a kritikusok szerint azonban valójában a jelenlegi főigazgató, Monika Garbaciauskaitė-Budriene leváltásának megkönnyítéséről van szó. Az ellenzék úgy látja: a liberális kormány politikai kontroll alá vonná a közmédiát – írja a Politico.
Macska a törvényhozásban
A feszültség odáig fajult, hogy az ellenzéki képviselők több mint száz módosító indítvánnyal próbálták lassítani és kifigurázni az eljárást. Ezek közül az egyik szándékosan abszurd javaslat különös figyelmet kapott:
eszerint az LRT vezérigazgatóját csak akkor lehetne felmenteni, ha egy ellenzéki képviselő macskája „bizalmatlanságot” fejez ki iránta.
A módosító javaslatban szereplő fekete macska neve Nuodegulis, jelentése: „elszenesedett szén”.
A parlament végül formai okokból az egész módosítócsomagot egyben megszavazta, így a nyilvánvalóan szatirikus indítvány is „átcsúszott” a rendszeren.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy háziállat ténylegesen beleszólhatna a közmédia irányításába – annál inkább azt, hogy a törvényhozási folyamat olyan mértékben eldurvult és felgyorsult, hogy még egy nyílt politikai fricska is jogszabályi szintre kerülhetett.
Az ellenzék szándéka egyértelmű volt: rámutatni arra, hogy a kormányoldal erőltetett tempóban, érdemi vita nélkül alakítaná át a közmédia működését.
A macskás módosító indítvány eszköz volt, nem cél – egy látványos jelzés arra, hogy szerintük a törvényhozás elveszítette komolyságát. A helyzetre reagált Gitanas Nauseda államfő is, aki Brüsszelben, az Európai Tanács ülésén kapott kérdést az ügyről. Az elnök gúnyosan utasította el a kialakult cirkuszt, hangsúlyozva: komoly törvényről kellene beszélni, nem bohózatról. Megjegyzései egyértelműen arra utaltak, hogy az ügy Litvánia nemzetközi megítélésének sem tesz jót.
Júliusban távozott az előző litván miniszterelnök
Gitanas Nauseda államfő júliusban jelentette be a médiának Gintautas Paluckas távozását a kormányfői tisztségből. Paluckas, a szociáldemokraták vezetője tavaly év végén került hatalomra, miután a parlamenti választásokat követően hárompárti koalíció alakult.
A helyi médiában több tényfeltáró írás jelent meg Paluckas múltbeli és jelenlegi vállalkozásairól, valamint állítólagos visszaéléseiről, köztük olyanokról is, amelyek több mint tíz évvel ezelőtt történtek.
A balti ország korrupcióellenes és bűnüldöző szervei ezt követően saját vizsgálatokat indítottak. Paluckas hírnevét súlyosan megtépázta, hogy kiderült, soha nem fizette ki a 2012-es, „patkányméregbotrány” néven ismertté vált büntetőügyben rá kiszabott 16 500 eurós (6,6 millió forintos) bírság jelentős részét.
Borítókép: Macska a törvényhozásban – Illusztráció (Fotó: AFP)
