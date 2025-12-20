Litvániában gyorsított eljárásban nyúlt hozzá a parlament a közszolgálati műsorszolgáltatót, az LRT-t szabályozó törvényhez. A kormányoldal hivatalos indoklása szerint a reform célja az intézmény működésének „hatékonyabbá tétele”, a kritikusok szerint azonban valójában a jelenlegi főigazgató, Monika Garbaciauskaitė-Budriene leváltásának megkönnyítéséről van szó. Az ellenzék úgy látja: a liberális kormány politikai kontroll alá vonná a közmédiát – írja a Politico.

Macska a törvényhozásban – politikai bohózatba fulladt a litván közmédia átalakítása Fotó: AFP

Macska a törvényhozásban

A feszültség odáig fajult, hogy az ellenzéki képviselők több mint száz módosító indítvánnyal próbálták lassítani és kifigurázni az eljárást. Ezek közül az egyik szándékosan abszurd javaslat különös figyelmet kapott:

eszerint az LRT vezérigazgatóját csak akkor lehetne felmenteni, ha egy ellenzéki képviselő macskája „bizalmatlanságot” fejez ki iránta.

A módosító javaslatban szereplő fekete macska neve Nuodegulis, jelentése: „elszenesedett szén”.

A parlament végül formai okokból az egész módosítócsomagot egyben megszavazta, így a nyilvánvalóan szatirikus indítvány is „átcsúszott” a rendszeren.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy háziállat ténylegesen beleszólhatna a közmédia irányításába – annál inkább azt, hogy a törvényhozási folyamat olyan mértékben eldurvult és felgyorsult, hogy még egy nyílt politikai fricska is jogszabályi szintre kerülhetett.

Az ellenzék szándéka egyértelmű volt: rámutatni arra, hogy a kormányoldal erőltetett tempóban, érdemi vita nélkül alakítaná át a közmédia működését.

A macskás módosító indítvány eszköz volt, nem cél – egy látványos jelzés arra, hogy szerintük a törvényhozás elveszítette komolyságát. A helyzetre reagált Gitanas Nauseda államfő is, aki Brüsszelben, az Európai Tanács ülésén kapott kérdést az ügyről. Az elnök gúnyosan utasította el a kialakult cirkuszt, hangsúlyozva: komoly törvényről kellene beszélni, nem bohózatról. Megjegyzései egyértelműen arra utaltak, hogy az ügy Litvánia nemzetközi megítélésének sem tesz jót.

2/4 Why It Matters



Ruling coalition backs a bill that would:



— Lower threshold to dismiss LRT’s director

— Allow secret voting

— Freeze LRT’s budget until 2029



Critics warn of EU Media Freedom Act violations & President Gitanas Nausėda raises concerns#Barcelona #DacoitTeaser pic.twitter.com/tlkAiYRvli — The Wonk (@thewonkin) December 18, 2025

Júliusban távozott az előző litván miniszterelnök

Gitanas Nauseda államfő júliusban jelentette be a médiának Gintautas Paluckas távozását a kormányfői tisztségből. Paluckas, a szociáldemokraták vezetője tavaly év végén került hatalomra, miután a parlamenti választásokat követően hárompárti koalíció alakult.

A helyi médiában több tényfeltáró írás jelent meg Paluckas múltbeli és jelenlegi vállalkozásairól, valamint állítólagos visszaéléseiről, köztük olyanokról is, amelyek több mint tíz évvel ezelőtt történtek.

A balti ország korrupcióellenes és bűnüldöző szervei ezt követően saját vizsgálatokat indítottak. Paluckas hírnevét súlyosan megtépázta, hogy kiderült, soha nem fizette ki a 2012-es, „patkányméregbotrány” néven ismertté vált büntetőügyben rá kiszabott 16 500 eurós (6,6 millió forintos) bírság jelentős részét.

Borítókép: Macska a törvényhozásban – Illusztráció (Fotó: AFP)