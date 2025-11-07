Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország teljes szankciómentességet kapott

Budapest Airport Zrtkerozinkészletüzemanyag

Újra zavartalan a kerozinellátás a budapesti repülőtéren

A Budapest Airport Zrt. tájékoztatása szerint péntek este 23 órától ismét normál kerozinellátással üzemel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. A korábbi, ellátási láncban jelentkező fennakadások ellenére nem történt járatkésés vagy törlés, a repülőtér működése folyamatos és zavartalan maradt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 21:18
Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Fotó: Benke Gabor Forrás: Shutterstock
Újra normál kerozinellátással üzemel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér pénteken 23 órától – tájékoztatta a Budapest Airport Zrt. az MTI-t pénteken este.

A Budapest Airport október 22-én közölte, hogy az ellátási láncban jelentkező fennakadások miatt átmenetileg kevesebb kerozin érkezik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.

 Annak érdekében, hogy a kerozinkészlet ne csökkenjen az operatív minimum alá, az üzemanyag-kiszolgálók arra kérték a légitársaságokat, hogy optimalizálják üzemanyag-felvételüket, amíg a készletek helyre nem állnak.

A legfrissebb tájékoztatásuk szerint a Budapest Airport és az üzemanyag-kiszolgálók gyors reakciójának és megfelelő intézkedéseinek, illetve a légitársaságok kooperációjának köszönhetően az üzemanyag-ellátással összefüggő járatkésés vagy -törlés nem volt az elmúlt időszakban, és a repülőtér zavartalanul, fennakadás nélkül üzemelt. A repülőtéri üzemanyagkészlet egyszer sem csökkent az operatív minimum alá.

Az utasok a probléma semmilyen hatását nem észlelték, az utasélmény a megszokott, magas szinten maradt 

– olvasható a közleményben.

Borítókép: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (Forrás: Shutterstock)


