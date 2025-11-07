Nagy István agrárminisztermagyar vidékagrárium

Nagy István: A kormány számára kiemelten fontos a vidék

A kormány minden erejével a termelés biztonságának megőrzésén van, 200 ezer hektárral mérsékelte az aszály sújtotta területek nagyságát – többek között erről beszélt Nagy István agrárminiszter Veszprémben, a 12. Bakony Expo megnyitóján pénteken.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 18:14
Nagy István agrárminiszter Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány számára a vidék kiemelt jelentőséggel bír az agrárminiszter szavai szerint; Nagy István pénteken Veszprémben, a 12. Bakony Expo megnyitóján azt hangoztatta, hogy 2010 óta a vidék újjászületésének vagyunk tanúi: megháromszorozódott a termelői piacok száma, a kézműves termelőké pedig megötszöröződött.

A tárcavezető azt mondta, hogy a magyar gazdák elhozták a magyar termőföld legjavát a kiállításra, külön kiemelve, hogy fantasztikus lehetőségeket rejt a magyar gasztronómia megújulása.

Minden erőnkkel a termelés biztonságának megőrzésén vagyunk, 200 ezer hektárral mérsékeltük az aszály sújtotta területek nagyságát 

– hangsúlyozta a kormányzati erőfeszítések alátámasztására a miniszter. Szavai szerint hallani ellenzéki politikusoktól, „hogy milyen rossz helyzetben van a magyar agrárium”. „Higgyenek a saját szemüknek, nézzék meg, kóstolják meg a termékeket!” – biztatta a jelenlévőket.

Elismeréssel szólt arról, hogy a magyar gazdák mindent megtesznek a mindennapi kenyér biztosításáért.

Ha a magyar gazda és a magyar fogyasztó egymásra talál, az a legjobb dolog, ami történhet, hiszen erősödik a helyi gazdaság és a jövőkép

–  jelentette ki.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere (Fidesz–KDNP) arról beszélt, hogy a Bakony Expo népszerűsége az évek során töretlen, a rendezvény találkozási pont. A kiállítók között sok a régi ismerős, akikkel régóta jó a város együttműködése. Simon Attila, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a természet és a természettel élő ember ünnepének nevezte a rendezvényt. Hangsúlyozta az együttműködés fontosságát a város, az agrárium és a vállalkozói szervezetek között, hozzátéve, hogy az expó sikere a minőségben rejlik. Ovádi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője arra mutatott rá, hogy a rendezvény 12 év alatt gasztronómiai fesztiválból térségi, családi fesztivállá nőtte ki magát.

A pénteken kezdődött 12. Bakony Expo vasárnapig várja az érdeklődőket. Kiemelt témája a víz, amely köré szervezték a szakmai és családi programokat.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ehhez nincs mit hozzáfűzni

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.