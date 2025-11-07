Nagy István: A kormány számára kiemelten fontos a vidék

A kormány számára a vidék kiemelt jelentőséggel bír az agrárminiszter szavai szerint; Nagy István pénteken Veszprémben, a 12. Bakony Expo megnyitóján azt hangoztatta, hogy 2010 óta a vidék újjászületésének vagyunk tanúi: megháromszorozódott a termelői piacok száma, a kézműves termelőké pedig megötszöröződött.

A tárcavezető azt mondta, hogy a magyar gazdák elhozták a magyar termőföld legjavát a kiállításra, külön kiemelve, hogy fantasztikus lehetőségeket rejt a magyar gasztronómia megújulása.

Minden erőnkkel a termelés biztonságának megőrzésén vagyunk, 200 ezer hektárral mérsékeltük az aszály sújtotta területek nagyságát

– hangsúlyozta a kormányzati erőfeszítések alátámasztására a miniszter. Szavai szerint hallani ellenzéki politikusoktól, „hogy milyen rossz helyzetben van a magyar agrárium”. „Higgyenek a saját szemüknek, nézzék meg, kóstolják meg a termékeket!” – biztatta a jelenlévőket.

Elismeréssel szólt arról, hogy a magyar gazdák mindent megtesznek a mindennapi kenyér biztosításáért.

Ha a magyar gazda és a magyar fogyasztó egymásra talál, az a legjobb dolog, ami történhet, hiszen erősödik a helyi gazdaság és a jövőkép

– jelentette ki.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere (Fidesz–KDNP) arról beszélt, hogy a Bakony Expo népszerűsége az évek során töretlen, a rendezvény találkozási pont. A kiállítók között sok a régi ismerős, akikkel régóta jó a város együttműködése. Simon Attila, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a természet és a természettel élő ember ünnepének nevezte a rendezvényt. Hangsúlyozta az együttműködés fontosságát a város, az agrárium és a vállalkozói szervezetek között, hozzátéve, hogy az expó sikere a minőségben rejlik. Ovádi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője arra mutatott rá, hogy a rendezvény 12 év alatt gasztronómiai fesztiválból térségi, családi fesztivállá nőtte ki magát.

A pénteken kezdődött 12. Bakony Expo vasárnapig várja az érdeklődőket. Kiemelt témája a víz, amely köré szervezték a szakmai és családi programokat.