Az ország legjobb éttermeinek közös gasztronómiai oázisa a Time Out Market

Budapest annál is inkább remek helyszín, hogy itt már működött valami hasonló a Hold utcai piacon, ahol a földszinten piaci árusok kínálták portékáikat, az emeleten pedig a már korábban ott működő main stream étkezdék mellett kiemelkedő éttermek testvéregységei nyitottak sorban. Bíró Lajos volt az első a Séf utcájával, ő nyitotta pár évvel később, 2015-ben a Buja disznókat is, mely ezidőtájt a jeles séf fő brandje, nem sokkal a Covid-lezárások előtt pezsgőbárt és reggelizőt is indított. Itt működött eredetileg a Moszkvatér bisztró, mely a több, mint negyed évszázada a fővárosi élbolyhoz tartozó, Arany Kaviárnak a kisöccse, de ott volt az olasz konyha magyarországi nagykövete, Gianni is, a Societé Demo, a Vörös Homár, Szabó Győző gőzölt sushit kínáló Steamboo-ja s még sorolhatnám. Dübörgött, pezsgett a hely, de a Covid-lezárások feloldása után sajnos már nem nyitott ki újra.

Vigasztalhat bennünket, hogy szépen fejlődik a Széna téri piac, ahol nemcsak a Buja Disznó(k) talált új otthonra, hanem a többek között a Vineta bár, a Fetekert, Bereznai Tamás grillcsirkézője, a Bányai kávézó s azt is érdemes megemlíteni, hogy mindhárom sörözőnek átlag feletti a kínálata. Másik oldalról pedig itt van a Time Out Market is, a frissen felújított s ismét régi szépségében pompázó Corvin palota első emeletén.

A központi részen magasított asztalok, viszont a hatalmas fedett terem szélén, ahol körbe lehet sétálni az egész belső teret, akadnak szép számmal hagyományos asztalok és székek. Az éttermek pultjainál leadjuk rendelésünket, fizetünk, majd kapunk egy csipogót, mely jelzi, hogy mikor készült el az ételünk. Szabadon választhatunk asztalt, s ha kóstolgatásra hajlamos társasággal látogatunk el hozzájuk, a hely fesztelensége bőven megengedi, hogy megosszuk egymással a rendelt fogásokat. Több, mint 500 férőhellyel rendelkeznek, de ha nem akarjuk a véletlenre bízni, hogy megkapjuk-e kedvenc asztalunkat, akkor le is foglalhatjuk azt a honlapon keresztül.