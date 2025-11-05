Az ország legjobb éttermeinek közös gasztronómiai oázisa a Time Out Market

Ahhoz képest, hogy mennyire kézenfekvő ötlet egy ország legjobb éttermeinek meghatározó részét közös fedél alá hozni, meglepő, hogy az első, Lisszabonban nyitott Time Out Market-re 2014-ig kellett várni. A projekt sikerét nem volt nehéz megjósolni, nem csoda, hogy fél évtized múlva, egy valóságos Time Out-hullám vette kezdetét, melynek nincs még vége. 2019-ben a Miami Beachen, New Yorkban, Bostonban, Montrealban és Chicagoban nyitott hasonló gasztro-centrum, majd újabb két év elteltével, Dubaiban, 2023-ban pedig Cape Townban, Portoban és Barcelonaban, idén pedig Osakában és Budapesten. Szeptember végén pedig New Yorkban megnyílt a második is, új helyszínen.
Ahhoz képest, hogy mennyire kézenfekvő ötlet egy ország legjobb éttermeinek meghatározó részét közös fedél alá hozni, meglepő, hogy az első, Lisszabonban nyitott Time Out Market-re 2014-ig kellett várni.
Budapest annál is inkább remek helyszín, hogy itt már működött valami hasonló a Hold utcai piacon, ahol a földszinten piaci árusok kínálták portékáikat, az emeleten pedig a már korábban ott működő main stream étkezdék mellett kiemelkedő éttermek testvéregységei nyitottak sorban. Bíró Lajos volt az első a Séf utcájával, ő nyitotta pár évvel később, 2015-ben a Buja disznókat is, mely ezidőtájt a jeles séf fő brandje, nem sokkal a Covid-lezárások előtt pezsgőbárt és reggelizőt is indított. Itt működött eredetileg a Moszkvatér bisztró, mely a több, mint negyed évszázada a fővárosi élbolyhoz tartozó, Arany Kaviárnak a kisöccse, de ott volt az olasz konyha magyarországi nagykövete, Gianni is, a Societé Demo, a Vörös Homár, Szabó Győző gőzölt sushit kínáló Steamboo-ja s még sorolhatnám. Dübörgött, pezsgett a hely, de a Covid-lezárások feloldása után sajnos már nem nyitott ki újra.
Vigasztalhat bennünket, hogy szépen fejlődik a Széna téri piac, ahol nemcsak a Buja Disznó(k) talált új otthonra, hanem a többek között a Vineta bár, a Fetekert, Bereznai Tamás grillcsirkézője, a Bányai kávézó s azt is érdemes megemlíteni, hogy mindhárom sörözőnek átlag feletti a kínálata. Másik oldalról pedig itt van a Time Out Market is, a frissen felújított s ismét régi szépségében pompázó Corvin palota első emeletén.
A központi részen magasított asztalok, viszont a hatalmas fedett terem szélén, ahol körbe lehet sétálni az egész belső teret, akadnak szép számmal hagyományos asztalok és székek. Az éttermek pultjainál leadjuk rendelésünket, fizetünk, majd kapunk egy csipogót, mely jelzi, hogy mikor készült el az ételünk. Szabadon választhatunk asztalt, s ha kóstolgatásra hajlamos társasággal látogatunk el hozzájuk, a hely fesztelensége bőven megengedi, hogy megosszuk egymással a rendelt fogásokat. Több, mint 500 férőhellyel rendelkeznek, de ha nem akarjuk a véletlenre bízni, hogy megkapjuk-e kedvenc asztalunkat, akkor le is foglalhatjuk azt a honlapon keresztül.
Az árak nem alacsonyak, de nem is extrémek, nagyjából a Gourmet-fesztivált idézik, annál talán kicsit magasabbak, viszont az adagok is nagyobbak, mint ott. Kiváló borokat ihatunk a borbárban, de vannak koktélok, tömények és sörök is az Asahi portfólióból, köztük Dreher tanksör, amit felettébb baráti áron mérnek.
A névsorolvasást kezdjük a két Michelin csillagos, 17,5 Gault&Millau pontos Platán Gourmet-val (rovatbeli beszámoló az anyaétteremről itt ), melynek séfje, Pesti István a hagyományos magyar konyha fogásai közül álmodott újra néhányat „Canteen” számára.
Az egycsillagosok közül Rácz Jenő, a 17 pontos Rumour séfje „M’EAT”, Tiago Sabarigo 16 pontos Essencia-ja „Líra” néven nyitott új egységet (étteremkalauzom élménybeszámolója itt olvasható) .
De megtaláljuk az új gasztrocentrumban az 14,5 pontos Szaletlyt, a 14 pontos encsi Anyukám mondtát (rovatbeli írásom itt), az ugyanannyi pontot kapott balatonszőlősi Casa Christa-t (rovatbeli beszámoló itt), a taiwani ízeket rekonstruáló 13,5 pontos 101-et, a 11 pontos Pingrumbát, a friss tengeri halak oázisát, a Bigfisht (étteremkalauzom szócikke itt), a Hai Nam Pho-t s a GM kalauzban pop kategóriás Tuning burgert.
Érdemes ismét jelezni, hogy a Gault&Millau kalauz 20-as pontrendszerben osztályoz, ellentétben a Michelin ötszintű skálájával (ajánlott étterem, Bib Gourmand, egy csillag, két csillag, három csillag). Benne lenni a sárga kalauzban akárcsak a belépőnek számító tíz ponttal, vagy pop kategóriában már kiemelkedő teljesítményt jelent.
Eddig három ízben fordultam meg a Blaha Lujza téri kulináris centrumban, először a nyitás napján, már egy étteremteszt után tértünk be, mert azért egy ilyen eseményt jóllakottan sem lehet kihagyni. A Pingrumbától kóstoltunk égetett zellert és Rácz Jenőtől signiture kacsamájat.
Második látogatásunk apropóját a somlói Kőfejtő pince mindenesének, Tóth Péternek az egész komplexum igazgatója, Borsos Gergely által vezetett Olaszrizling-kóstolója adta, ekkor után nápolyi pizzát ettünk az Anyukám mondtától.
Harmadszor az Essenciától rendeltünk tőkehal-krokettet és aranydurbincs crudo-t, a Casa Christatól pedig velős pirítóst és kacsamájat.
Valamennyi fogás ütötte a mércét, a Rácz Jenő által megálmodott kacsamáj s Tiago Sabarigo dorád-étele egyenesen katartikus volt.
Ugyanakkor bizton ki merem jelenteni, tekintve, hogy minden anyaegységben megfordultam, még ha nem is írtam mindegyikről, hogy itt nem lehet mellényúlni. Tetszett, hogy minden egység igyekszik önmaga lényegét adni. Így jött be a képbe a velős pirítós is, mely kezd a Balaton északi partjának kultikus ételévé válni, idén nyáron igencsak meglepett hány helyen találkozni ezzel a remek sörkorcsolyával.
A TimeOut Market az a hely, ahová érdemes visszajárni s végigenni szép lassan a teljes választékot. Jó esetben mire a végére érünk, a vendéglátóegységek egy része már váltja is az étlapot, így megfelelő ütemezéssel végtelen kóstolást ígér a székesfőváros új gasztro-centruma.
***
Elérhetőségek:
TimeOut Market
Budapest, Blaha Lujza tér 1.
Telefonszám: +36 20 232 0505
Honlap: https://www.timeout.com/hu/time-out-market-budapest
