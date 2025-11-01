gasztrobüfévietnámi étterem

Toan: autentikus vietnámi étterem a Jegenye utcában

Érdekes végigfutni gondolatban, hogy miként is hódította meg a távolkeleti (azon belül főleg a kínai és vietnámi) konyha a rendszerváltás óta a magyar fővárost. Nyilván nem olyan mértékben, hogy egyeduralkodóvá vált volna, de annyira viszont igen, hogy sokkal könnyebben akadunk bele Budapesten egy kínai vagy vietnámi kifőzdébe, mint egy hasonló jellegű magyar vendéglátóegységbe.

Borbély Zsolt Attila
2025. 11. 01. 10:15
Forrás: A szerző felvétele
A kilencvenes években csak néhány előfutárral találkozhattunk, a kínai éttermekből volt a legtöbb, de működött már akkor egy vietnámi is a Falk Miksa utcában, megindult a Fuji, a Maharadzsa, megvolt még az Andrássy úti Bombay, a Csengeriy utcai Lakshmi. 2000-től erre a kínai büfék garmada nyitott meg, néhány bezárt ugyan, de több nyílt helyette, s vélhető, hogy a folyamatnak nincs még vége. 

A vietnámi pho-bárok térhódítása a street food forradalommal kezdődött a kétezertízes évek első felében és még javában tart. Utóbbiak esetében rokonszenves, hogy alapvetően ugyanazokkal az ízekkel találkozik az ember, ha olyat választ, ahol helyiek alig fordulnak meg, tehát ha úgy tetszik, maguknak főznek, mint akkor, ha a turistákat és a pestieket megcélzó vendéglőkbe ülünk be. 

Ellentétben a kínai helyekkel, melyeket mintha stencilgéppel húzták volna le, az európaizált egyenkonyha fogásait kínálják a food courtoktól a kis büfékig, melyek alapvetően különböznek azoktól, a kínai negyedben található éttermekben kóstoltaktól, ahová magyar ember csak kíváncsiságból megy egyfajta itthoni gasztro-turizmus keretében. Az autentikus helyek közé sorolhatjuk még a Wang mester által jegyzetteket s néhány egyedi egységet, mint a Renzét a Ráday utcában, vagy a Mimózát a Hungária körúton.

A budapesti „kínai negyed”, a Jegenye utca és környéke, bár építészétileg kietlen és vigasztalan, kulinárisan pezsgő és megannyi rejtett kincs felfedezését ígéri. Több tucat vendéglátóegység működik itt, melyekre felfigyelnek lassan az étteremkalauzok. 

A Spicy Fish volt az első fecske, mely régóta szerepel a Dining Guide-ban, onnan kaptuk mi is a tippet, amikor 2019-ben meglátogattuk. A fokhagymás pacal, a kacsanyelv és a sertésvastagbél életre szóló, felejthetetlen élményt nyújtott (részletek itt) Időközben nyitottak további két egységet, egyet a Sakura Ramennel közösen a Corvin negyedben (rovatbeli élménybeszámoló itt), egyet pedig a Király utcában, ezeket is meglátogattuk, egyik jobb volt, mint a másik, nyilván itt sem a csirke és sertésfogásokra koncentráltunk, hanem a belsőségekre. A Hehe, valamint a Dabao Jiaozi nevű egység is bekerült a fősodratú gasztro-kommunikációba, előbbit nem éreztem átütőnek, de sokkal jobb volt, mint a kínai tucatbüfék, utóbbit megnyerőbbnek találtuk, idén nyáron élvezhettük vendégszeretetüket. (Élménybeszámoló itt

Wang mester is nyitott a nemrégiben egy remek éttermet a környéken, melyről még nem volt érkezésem élménybeszámolót írni, most csak annyit jeleznék, hogy az új egység is hozta azt az izgalmat és vibrációt, amit a szecsuáni gasztronómiai magyarországi nagykövetének többi étterme. 

Bevallom a selyemhernyó volt a hívószó, mely a célpontlistám élére katapultálta a helyet. 

Az étterem, akárcsak a bor és a használt autó, bizalmi kérdés. Wang mester ismeretlenül is kivívta a bizalmamat az éttermein keresztül az elmúlt másfél évtizedben, tőle a legbizarabb fogást is megkóstolnám. 

Mindezek után örömmel vettem, hogy az idén szeptemberben megjelent Gault&Millau étteremkalauz beemelt a köztudatba egy újabb Jegenye utcai egységet, amellett egyébként, hogy igen mostohán kezeli a vietnámi és kínai éttermeket, ellentétben például a mexikóiakkal. (A félkész alapanyagokat el nem utasító, kulinárisan csak a kötelezőt hozó Calavera bekerült a kiadványba, míg a Spicy Fish-egységek, a Osho, vagy a Madame Pho viszont nem, hogy csak néhány példát említsek.)

Lássuk akkor a pop kategóriás Toant, mely egy tágas szuterén étterem. A beltérben sok zöld növénnyel, szépen kialakított mini-szentéllyel, tükrökkel. Nagy fényesség, kevés intimitás. 

A terem végében hatalmas LCD kivetítőn a világ szépségeit csodálhatjuk a Cinematic Travels csatorna válogatásában. Az asztalon shi take gombás szójaszósz, ecetes chilis fokhagyma, sriracha szósz, kis fekete dobozban hagyományos evőeszköz és fekete műanyag-evőpálcika. 

A szerző felvétele

A vietnámi konyha mifelénk jól ismert fogásai mellett kínálnak más, a Kárpát-medencében ritkábban kóstolható különlegességeket is, így például karalábés sertésfülsalátát, rákos tarósalátát, grillezett sertést betel-levélben. Egyes fogásoknak az elkészítési módját adják meg, valamint a köretét, s felsorolják az alapanyagokat, amivel rendelhető. Így például rizzsel és kókusztejes curryszósszal kérhető sült csirke, tofu, rák, kacsa, sertés és marha. Ugyanezeket rendelhetjük wokos rizstészta- vagy sült rizzsel variációkkal. 

A dekorációból kiderül, hogy tartanak magyar borokat, de ezek az itallapon nem szerepelnek. 

Tsing Tao, Sajgon és Heinekent sört kínálnak palackban, utóbbit nullás változatban is. Ihatunk még frissen facsart narancslevet, limonádékat, Coca Cola termékeket és vietnámi üdítőket. Italfronton lenne tere a fejlődésnek.

A szerző felvétele

A kiszolgálás kedves, udvarias, sokkal lassúbb, mint a legtöbb hasonló egységben. A tavaszi tekercs is meglepően lassan érkezik, a második kört a rendelést után háromnegyed órával kapjuk meg.

Az említett tekercs egyébként remek, jó tartású, jó ízű, hozza mindazt, amit a műfajtól elvárunk. 

A szerző felvétele

Rendeltünk pacalsalátát is, de a tavaszi tekercs elfogyasztása után, negyven perc várakozást követően tudtuk meg, hogy elfogyott a pacal. A bakit tíz százalék engedménnyel orvosolták. Mivel a tavaszi tekercset és a pho levest épp őszi akció keretében kínálták, számlánk a szokásosnak alig több, mint felét tette ki. 

A pho leves vibráló, jó ízű, hoznak mellé lime-ot is. 

A szerző felvétele

A jól sikerült főtt rizzsel és párolt brokkolival körített halszósszal karamellizált hal élvezhető. Mellette sajátos illatvilágú levesszerűség is helyet kapott. Az ételek mellé rendelt limonádét szintetikus ízvilág uralja.

A szerző felvétele

Mindent egybevetve jót ettünk itt, nagyon korrekt áron, de ha ezt tekintjük a Gault&Millau kalauz belépő szintjének, akkor több tucat vietnámi étterem kívánkozik a jeles kalauzba a Time Out Marketben is egységet nyitó Hai Nam Pho-tól a visegrádi utcai Koi-ig.

 

Elérhetőségek:

Toan vietnámi étterem

Budapest, Jegenye út 37.

Telefonszám: (30) 505 7026

Honlap: https://www.facebook.com/toan.etterem/

E-mail-cím: Online kapcsolatfelvétel messengeren lehetséges

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

