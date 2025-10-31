mókus csárdaWenckheim Krisztinarepeta

Gasztro-kalandozás a Csabai Kolbászfesztiválon és Pósteleken

Idén is beiktattuk a programunkba a békéscsabai kolbászfesztivált stílusosan pont a demonstratív disznóvágás elejére értünk oda.

Borbély Zsolt Attila
2025. 10. 31. 14:00
Idén is beiktattuk a programunkba a békéscsabai kolbászfesztivált stílusosan pont a demonstratív disznóvágás elejére értünk oda. Az érdeklődőket ingyen pálinkával kínálták, amit sajnos ki kellett hagynom, hosszú út állt még előttünk a fővárosig. A termelői kiállításon viszont annál többet kóstolgattunk. 

A legkellemesebb meglepetést Malomkerti Kecskesajt standja jelentette, kiváló sajtokat ismerhettünk meg, melyek alapanyaga nem volt kérdés, mint oly sokszor a nagyáruházi kommersz termékek esetében. Itt a kecskekarakter valamennyi termékben megvolt. 

 

Végigkóstoltuk a Hard Core Chili és a Chiller chilisósz-manufaktúra teljes termékskáláját, más rendezvényeken is volt már szerencsénk tőlük vásárolni, ezúttal sem tértünk haza üres kézzel. Utóbbiak világversenyeken is igen szépen szerepelnek, amint arról mind a honlapon böngészve, mind pedig a szószok „plecsnijeit” szemügyre véve meggyőződhetünk. 

 

S hogy a kolbászokról is essék szó, kóstoltunk a Csévharaszti húsfeldolgozótól, békési Víg manufaktúrától, a kunszállási Laczi Bencétől s a Balaton Kolbásztól. Utóbbiak, nemcsak sertés, hanem pulyka-, nyúl-, birka-, vaddisznó-, szürkemarha-, szarvas-, ló- és szamárhúsból is készítenek kolbászt, illetve szalámit, utóbbi négyet lehetett megkóstolni. Nem hagytuk ki az „Ízek a vadászházból” elnevezésű manufaktúra pástétomait sem. Minden kóstolt tétel ütötte a mércét. 

 

A Mindmegette standjánál mindhármunknak sikerült kipörgetni a célbavett ajándéktárgyat, jómagam az egyik szakácskönyvet néztem ki, társaim pedig az univerzális borosdugót. 

 

Bőven lett volna mit enni a fesztiválon is, de már olyan rég terveztük meglátogatni a kizárólag hétvégén nyitva tartó Mókus csárdát, ahol nem mellesleg pacalpörköltet is kínálnak, hogy végül ezt választottuk estebédünk helyszínéül. 

Kifele tartva a fesztiválról megcsodáltuk a Kárpát medence tavalyelőtt nyílt kapu-múzeumát is, ami szívmelengető látványosság, mely az évezredes magyar szállásterület összetartozásának üzenetét hordozza. (Az attrakció megnyitásáról itt olvashatunk). 

 

A Mókus csárda a Békéscsabához tartozó pósteleki parkerdőben működik. A vendégeket tágas ingyenes parkoló várja. A település történetéről a vendéglátóegység honlapja tartalmas összefoglalót közöl. Megtudhatjuk, hogy Póstelek a XIX. században a Wenckheim-család gerlai birtokának része volt. gróf Wenckheim Károly császári és királyi kamarás, huszárkapitány 1874-ben a birtok keleti részén Gerla-Póstelek néven önálló pusztai falut alapított, községházát is építtetett, tartott külön községi bírót és jegyzőt. 

 

Az 1888-as árvíz után a település megszűnt, területét Doboz községhez csatolták. Hat évvel később Wenckheim Károly unokája, Wenckheim Krisztina grófnő feleségül ment sárvár-felsővidéki gróf Széchényi Antalhoz. A hagyomány szerint hozományul szüleitől, a gerlai ágból származó Wenckheim Frigyestől és az ókígyósi ágból származó Wenckheim Krisztinától a szülői birtokokhoz közel fekvő, erdőben gazdag kb. 3000 hold nagyságú pósteleki birtokrészt kapta meg.  További részleteket a oldalról tudhatunk meg, itt jelzik azt is, hogy a csárdát az egykori erdészlakban rendezték be. A beltér hangulatos, a fából készült, régies, súlyos székek impozánsak. A falakon kinagyított régi képek a birtok épületeiről. A „csak mai zenét” játszó Roxy rádióról le tudtunk volna mondani. 

 

Hagyományos magyar konyhát visznek, kínálnak többek között bográcsgulyást, kakukkfüves gombalevest, lestyános húsgombóccsorbát, Jókai bablevest, mandulába forgatott aszalt szilvás rántott camembert-t, libamájjal töltött csirkemellfilét rántva, vákuum alatt készült fokhagymás sertéstarját szalonnával, kemencés csülköt lilakáposztával, hagymás rostélyost marhahátszínből, csokoládé-szuflét és palacsintákat.

 

A borlap a kilencvenes éveket idézi, csak György Villa, BB és Törley borokat kínálnak, magyarán a Henkell & Freixenet gigacég haza termékeit, összesen tizenegyfélét, ezek közül ötöt kimérnek decire is. Soproni Ászokat és Gössert csapolnak, a Heineken portfólió további hét tételét palackban tartják. A kommersz import tömények között a Sarkadi pálinkák jelentenek némi érdekességet. Az itallapot nem ártana korszerűsíteni, gazdagítani minőségi nedűkkel. 

A kiszolgálás viszont felülmúlja kifogástalant. A pincér hölgy kedves, szívélyes, kommunikatív, optimális mértékben közvetlen. 

A minibográcsban tálalt, tisztes adag csülkös pacalpörkölt ízre jó, állagra nem különben, leve laza, nem pörköltjellegű, színe lehetne pirosabb. Összességében jobbacskának mondható. A mellé rendelt vegyes savanyúság korrekt. A kenyér nem kiemelkedő minőségű, de friss. 

 

A harcsa jól fűszerezett, szaftos, a vaslapon sült zöldségek élvezhetők, roppanósak. 

 

A somlói galuska elmarad az előző két fogástól, a tejszínhab nem valódi, a csokimártás nem meggyőző, diót nem tartalmaz. Annyi erénye van, hogy szépen tálalták, a sárga krém nem pudingszerű és maga a galuska nem fojtós. 

 

Mindent egybevetve nem volt ez rossz élmény, ha a somlóinak nemcsak a tálalására figyelnének oldal, akkor egész jónak mondanám az összképet. Így is azzal távoztunk, hogy szívesen megkóstolnánk valamikor a fokhagymás tejfellel kínált roston sült pisztrángot és/vagy a lilakáposztával kínált kemencés kacsacombot. 

Mókus csárda

Békéscsaba, Pósteleki út 2084.

Telefonszám: + 36 66 446 447

Honlap: https://postelek.com

E-mail-cím: [email protected]

 

