Mikor két jó hely összefog: Spicy Fish – Sakura Ramen

Nem könnyű tudomásul venni, de politikusok és rockegyüttesek egyaránt hajlamosak összekeverni térségünk országait és fővárosait. S csodálkoznak, amikor Bukarestben megfagy a levegő, miután a koncertet úgy kezdik, hogy „jó estét, Budapest!”. De lássuk be, régiónk lakosságának többsége hasonlóan tekint a képíró távol-keleti népekre, melyeknek igencsak eltérő a kultúrája, mentalitása és a történelme. S bizony a gasztronómiája is. A kínai, a japán, a koreai, az indiai, a vietnami és a thai konyha messzebb van egymástól, mint a közép-európai térség nemzeteinek konyhái, akkor is, ha találhatók közös formai és tartalmi elemek.

Nem véletlen, hogy bár akadnak kivételek, főként az olcsó büfék szintjén, jellemzően ezek a konyhák külön egységekben jelennek meg az európai vendéglői palettán. Az említett kivételek közé tartozik a büfé feletti régióban néhány színvonalas fúziós, valamint a kínálatát több távol-keleti konyha ételeiből összeállító étterem.

Előbbire jó példa a zseniális 101, az Enso, a Vietnami gulyás és a sajnos „átmenetileg zárva tartó” Mylow bisztró, utóbbira ugyanazon három fiatal művész által 2015 és 2020 között sorban nyitott Sao, Khan, illetve a Qui. (Érdekes megfigyelni, hogy a könnyed trendiséget a hagyománnyal ötvöző stabil konyha mellett az egymás után megnyíló éttermek beltere is egyre kiforrottabb és igényesebb.)

Van egy harmadik kategória is, amire egyetlen példát tudok, amikor két színvonalas, más-más konyhát képviselő ázsiai hely közös egységet nyit, megtartva azon belül a saját arculatot az „anyaintézmények” további működtetése mellett.

A belváros vérkeringésén kívül eső Jegenye utcai Spicy Fish hosszú évek óta szerepel mind a Dining Guide top 100-as kiadványában a legjobb száz magyar étterem között (a legutóbb az előkelő 53. helyezést kapta meg), mind pedig a Magyar Konyha top 10 budapesti gasztrokalauzában. Népszerűségéhez az autentikus és változatos konyhán kívül hozzá hozzájárulhat az is, hogy gazdagon illusztrált magyar nyelvű étlapja (is) van, ami a X. kerületi kínai negyedben nem kifejezetten jellemző.