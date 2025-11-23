magyar teniszválogatottdavis-kupaBardóczky Kornél

Az egyik legkeményebb ellenfelet kapta a magyar válogatott, amely történelmi párharcra készül

Az Egyesült Államokkal vív selejtezőt idehaza a magyar férfi-teniszválogatott februárban a Davis-kupában. A magyar válogatott részéről Bardóczky Kornél szövetségi kapitány értékelte a sorsolást.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 14:03
Bardóczky Kornél szerint nem feltartott kézzel megyünk majd neki a párharcnak Fotó: Derencsényi István Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A vasárnapi, bolognai sorsolás előtt annyi biztos volt, hogy a magyar válogatott – a nemzetek rangsorában tizenhatodikként – egy hellyel lemaradt a kiemeltek közé kerülésről, így az első kalapból kapott ellenfelet a Davis-kupában. A lehetséges rivális Ausztrália (2.), Németország (3.), Hollandia (4.), az Egyesült Államok (5.), Franciaország (6.), Kanada (7.), Argentína (8.), Csehország (8.), Belgium (11.), Ausztria (12.), Nagy-Britannia (13.), Horvátország (14.) és Szerbia (15.) volt.

A szövetségi kapitány is tudja, kemény feladat vár a magyar válogatottra
A szövetségi kapitány is tudja, kemény feladat vár a magyar válogatottra (Fotó: Derencsényi István/MTI Fotószerkesztőség)

Az is eldőlt már előzőleg a magyar teniszszövetség híradása szerint, hogy az ausztrálok, a kanadaiak, a csehek és a britek elleni találkozóra Magyarországon kerülne sor, az amerikaiak vagy a horvátok ellen külön sorsolás dönt a helyszínről, a többiekhez pedig a magyar csapat utazna.

A bolognai sorsoláson aztán az amerikaiakkal került szembe Bardóczky Kornél kapitány együttese, a fekete zsákból pedig David Haggerty, a nemzetközi szövetség elnöke azt a golyót húzta ki, amely a kiemelés nélküli – azaz a magyar – csapatot jelölte ki házigazdának.

A szövetségi kapitány szerint komoly kihívás vár a magyar válogatottra

A magyar szövetség közösségi oldala figyelmeztetett, hogy sportágtörténeti lesz a februári mérkőzés, hiszen a csapatvilágbajnokság történetében először lesz Magyarország–Egyesült Államok találkozó. A továbbjutóra a Csehország–Svédország párharc győztese vár majd a selejtező második fordulójában.

– Eléggé belehúztunk, nézve a többi ágat, ennél nehezebb nem is lehetett volna. Komoly kihívás – kezdte értékelését Bardóczky, majd hozzátette: meg kell várni a nevezést, hogy kik lesznek az amerikai csapatban, de több jó játékosuk van a legjobb tíz, illetve húsz között a világranglistán. – A jövő héten ülök le a játékosokkal, nagyon bízom benne, hogy mindenki egészséges lesz és bevethető. Gyorsan döntést kell hozni a helyszínről és a pályaborításról.

A szakvezető megjegyezte: az ausztrálok, a britek és a kanadaiak ellen elsősorban salakos borításban gondolkodott, és az amerikaiak esetében is hajlik erre, de egyeztetni kell a játékosokkal, mert kemény pályáról jönnek és ott is folytatják, ugyanakkor drágább lenne salakos pályát építeni.

Nem feltartott kézzel megyünk majd neki, mert van két játékosunk, akiket a világ legjobbjai között jegyeznek, hétről hétre a legnagyobb versenyeken játszanak, nem féltem őket senkitől.

Ráadásul van egy Piros Zsomborunk, aki a Davis-kupában mindig 110 százalékot teljesít és már sokszor bizonyította, hogy bárki ellen képes a bravúrra – nyilatkozta Bardóczky.

A válogatott februárban Montrealban 3-2-re megverte Kanadát, így kivívta a részvételt a finálé szeptemberi kvalifikációjában. Ott aztán a magyarok az osztrákokat fogadták Debrecenben, de a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású csapat 3-2-re alulmaradt, így az ellenfél utazhatott Bolognába a DK jelenleg zajló, nyolccsapatos szuperdöntőjére. Az osztrákok a héten a negyeddöntőben búcsúztak, miután 2-0-ra kikaptak a címvédő és házigazda – vasárnap 15 órától pedig már döntőt vívó – olaszoktól.

 

