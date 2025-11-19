Hatalmas megtiszteltetés érte a teniszlegendát

A 2022-ben visszavonult játékost hatalmas megtiszteltetés érte. A Rhode Island-i Newportban lévő tenisz Hírességek Csarnoka szerdán közölte, hogy jövőre Roger Federer is bekerül a legendák közé.

Roger Federer már nem aktív, ám néha azért így is teniszütőt ragad. Fotó: AFP/Hector Retamal

Roger Federer: Megtisztelő, hogy ilyen módon elismernek

A játékosok kategóriájában Federer az egyetlen, aki 2026-ban csatlakozhat az exkluzív körhöz, rajta kívül az úgynevezett közreműködői kategóriában a tévékommentátor és újságíró, egykor szintén aktív játékos amerikai Mary Carillót érte a megtiszteltetés. A beiktatási ceremóniát 2026 augusztusában tartják majd.

Mindig értékeltem és tiszteltem a tenisz történelmét és az előttem járók példáját. Mélységesen megtisztelő, hogy a sportág és a társaim is ilyen módon elismernek

– jelentette ki a hír kapcsán nyilatkozó 44 éves korábbi teniszklasszis.