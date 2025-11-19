Roger FedererHírességek Csarnokatenisz

Hatalmas megtiszteltetés érte a teniszlegendát

Az első lehetséges alkalommal beválasztották a tenisz Hírességek Csarnokába a sportág elmúlt évtizedeinek kiemelkedő alakját. Roger Federer mélységes megtiszteltetésnek veszi a sportág és társai elismerését.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 14:22
A svájci Roger Federer az első lehetséges évben bekerül a tenisz Hírességek Csarnokába. Fotó: AFP/Hector Retamal
A 2022-ben visszavonult játékost hatalmas megtiszteltetés érte. A Rhode Island-i Newportban lévő tenisz Hírességek Csarnoka szerdán közölte, hogy jövőre Roger Federer is bekerül a legendák közé.

Roger Federer már nem aktív, ám néha azért így is teniszütőt ragad
Roger Federer már nem aktív, ám néha azért így is teniszütőt ragad. Fotó: AFP/Hector Retamal

 

Roger Federer: Megtisztelő, hogy ilyen módon elismernek

A játékosok kategóriájában Federer az egyetlen, aki 2026-ban csatlakozhat az exkluzív körhöz, rajta kívül az úgynevezett közreműködői kategóriában a tévékommentátor és újságíró, egykor szintén aktív játékos amerikai Mary Carillót érte a megtiszteltetés. A beiktatási ceremóniát 2026 augusztusában tartják majd.

Mindig értékeltem és tiszteltem a tenisz történelmét és az előttem járók példáját. Mélységesen megtisztelő, hogy a sportág és a társaim is ilyen módon elismernek

 – jelentette ki a hír kapcsán nyilatkozó 44 éves korábbi teniszklasszis.

A három évvel ezelőtt lezárult pályafutása során Federer 103 tornát és 1251 egyes mérkőzést nyert meg. Ötször zárta az évet világelsőként, összesen 310 héten keresztül vezette az ATP rangsorát, emellett egyike azon nyolc férfi teniszjátékosnak, aki mind a négy nagy tenisztornán diadalmaskodott legalább egy alkalommal. Wimbledonban nyolcszor, az Australian Openen hatszor, a US Openen ötször, a Roland Garroson pedig egyszer lett ő a legjobb. A Davis-kupában 2014-ben győzelemre vezette a svájci válogatottat, a 2008-as pekingi olimpián pedig aranyérmet nyert férfipárosban Stan Wawrinka oldalán.

 

