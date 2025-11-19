Hatalmas megtiszteltetés érte a teniszlegendát

A 2022-ben visszavonult játékost hatalmas megtiszteltetés érte. A Rhode Island-i Newportban lévő tenisz Hírességek Csarnoka szerdán közölte, hogy jövőre Roger Federer is bekerül a legendák közé.
Roger Federer: Megtisztelő, hogy ilyen módon elismernek
A játékosok kategóriájában Federer az egyetlen, aki 2026-ban csatlakozhat az exkluzív körhöz, rajta kívül az úgynevezett közreműködői kategóriában a tévékommentátor és újságíró, egykor szintén aktív játékos amerikai Mary Carillót érte a megtiszteltetés. A beiktatási ceremóniát 2026 augusztusában tartják majd.
Mindig értékeltem és tiszteltem a tenisz történelmét és az előttem járók példáját. Mélységesen megtisztelő, hogy a sportág és a társaim is ilyen módon elismernek
– jelentette ki a hír kapcsán nyilatkozó 44 éves korábbi teniszklasszis.
