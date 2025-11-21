Bayer Zsolt: Dr. Vass

Dr. Vass látatlanban is dobogós a ki a leghülyébb versenyen. Ebből következik, hogy tiszás jelölt. És nem köszöntötte fel a Sorost, á, dehogy! Ami a mai napig ott virít a facéján, az nem felköszöntés, hanem egy Petrarca-szonett parafrázisa…
De most tényleg, ki csodálkozik?
Dr. Vass látatlanban is dobogós a ki a leghülyébb versenyen. Ebből következik, hogy tiszás jelölt. És nem köszöntötte fel a Sorost, á, dehogy! Ami a mai napig ott virít a facéján, az nem felköszöntés, hanem egy Petrarca-szonett parafrázisa…
Mintha most jöttek volna a Holdról.
Megerőszakolták saját gyerekeiket, hogy pornót készítsenek
Ha kapsz és elteszel 3,4 milliárdocskát a brüsszeli önsorsrontó idióták és/vagy fekete öves gazemberek pénzéből, akkor te vagy a független.
Földön fetreng és kádban „kényezteti magát” a Tisza Párt újpalotai képviselőjelöltje.
Mintha most jöttek volna a Holdról.
Megerőszakolták saját gyerekeiket, hogy pornót készítsenek
Ha kapsz és elteszel 3,4 milliárdocskát a brüsszeli önsorsrontó idióták és/vagy fekete öves gazemberek pénzéből, akkor te vagy a független.
Földön fetreng és kádban „kényezteti magát” a Tisza Párt újpalotai képviselőjelöltje.
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Mintha most jöttek volna a Holdról.
Megerőszakolták saját gyerekeiket, hogy pornót készítsenek
Ha kapsz és elteszel 3,4 milliárdocskát a brüsszeli önsorsrontó idióták és/vagy fekete öves gazemberek pénzéből, akkor te vagy a független.
Földön fetreng és kádban „kényezteti magát” a Tisza Párt újpalotai képviselőjelöltje.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!