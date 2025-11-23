Volodimir ZelenszkijUkrajnaKeith Kelloggpozícióharc

Keith Kellogg: Ukrajna katasztrofális veszteségekkel néz szembe

Keith Kellogg, az Egyesült Államok ukrajnai különleges elnöki megbízottja szerint Volodimir Zelenszkij és Ukrajna ENSZ BT-képviselőjének nyilatkozatai csupán pozícióharcot tükröznek, miközben szerinte az ország katasztrofális veszteségek felé halad.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 14:45
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Az Egyesült Államok ukrajnai különleges elnöki megbízottja, Keith Kellogg pozícióharcnak nevezte Volodimir Zelenszkij és Ukrajna ENSZ BT-képviselőjének nyilatkozatait, és figyelmeztetett, hogy az ország katasztrofális veszteségekkel néz szembe – írja a TASZSZ.

USA Envoy to Ukraine Keith Kellog during his meeting with Polish President President Andrzej Duda in Warsaw, Poland on February 18, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Keith Kellog. Fotó: NurPhoto

Szerintem ez pozícióharc. Úgy gondolom, hogy saját népük felé kell ezt mutatniuk. De a program és a terv részleteit még jobban ki kell dolgozni ahhoz, hogy pontosan meghatározhassuk, miről is van szó

 — mondta a Fox Newsnak adott interjúban. 

Hallottam, amit Zelenszkij pénteken mondott, amikor a nemzethez szólt. Ez része ennek a pozícióharcnak. Értem ezt

 — tette hozzá.

Kellogg hangsúlyozta, hogy a konfliktust le kell zárni. 

Okos döntéseket kell meghozniuk (…), különben katasztrofális veszteségekre számítanak

 — mondta.

 

Borítókép: Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

