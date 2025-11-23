Az Egyesült Államok ukrajnai különleges elnöki megbízottja, Keith Kellogg pozícióharcnak nevezte Volodimir Zelenszkij és Ukrajna ENSZ BT-képviselőjének nyilatkozatait, és figyelmeztetett, hogy az ország katasztrofális veszteségekkel néz szembe – írja a TASZSZ.
Keith Kellogg: Ukrajna katasztrofális veszteségekkel néz szembe
Keith Kellogg, az Egyesült Államok ukrajnai különleges elnöki megbízottja szerint Volodimir Zelenszkij és Ukrajna ENSZ BT-képviselőjének nyilatkozatai csupán pozícióharcot tükröznek, miközben szerinte az ország katasztrofális veszteségek felé halad.
Szerintem ez pozícióharc. Úgy gondolom, hogy saját népük felé kell ezt mutatniuk. De a program és a terv részleteit még jobban ki kell dolgozni ahhoz, hogy pontosan meghatározhassuk, miről is van szó
— mondta a Fox Newsnak adott interjúban.
Hallottam, amit Zelenszkij pénteken mondott, amikor a nemzethez szólt. Ez része ennek a pozícióharcnak. Értem ezt
— tette hozzá.
Kellogg hangsúlyozta, hogy a konfliktust le kell zárni.
Okos döntéseket kell meghozniuk (…), különben katasztrofális veszteségekre számítanak
— mondta.
Borítókép: Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
