Ukrajna folytatni fogja a háborút: Brüsszel gondoskodik róla

NATO- és európai tisztviselők szerint az amerikai hírszerzési kapacitások „egyedülállóak és pótolhatatlanok”, még a NATO-n belül is. Ugyanakkor több alternatíva is felmerült: kereskedelmi műholdszolgáltatások, például a finn ICEYE rendszerei, amelyek már most is szolgáltatnak adatokat Ukrajnának, valamint az EU fejlett Galileo és Copernicus műholdprogramjai.

Ezek bizonyos területeken részben kiválthatnák az amerikai rendszereket, ám a technológia átalakítása és a kapacitások bővítése lassú és költséges folyamat. Ukrajnának pedig azonnali megoldásokra van szüksége – a fronthelyzet napról napra igényli a gyors információáramlást.

Kanada jelezte, hogy a RADARSAT–2 műholdképeit ismét megoszthatná Ukrajnával, ahogyan korábban is tette, de elismerték, hogy az USA által gyűjtött hírszerzési adatok egy részéhez ők sem férnek hozzá sem a NATO, sem a Five Eyes keretében. Ezek elvesztése tehát komoly műveleti hátrányt jelentene Ukrajnának.