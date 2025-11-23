UkrajnaEUUSAorosz–ukrán háborúháború

Ukrajna folytatni fogja a háborút: Brüsszel gondoskodik róla

Ukrajna szövetségesei már azt mérlegelik, milyen eszközökre és képességekre lenne szüksége Kijevnek ahhoz, hogy tovább folytathassa a háborút, ha az Egyesült Államok valóban visszavonná hírszerzési támogatását. Az amerikai valós idejű műholdképek és terepi felderítési adatok hiánya komoly műveleti űrt teremtene, ezért a NATO és az EU alternatív rendszerekben, kereskedelmi műholdakban és drónmegoldásokban keres lehetséges pótlást a Washington által nyújtott kritikus támogatás helyett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 14:00
Ukrajnai háború Fotó: - Forrás: MTI/AP/Orosz védelmi minisztér
Ukrajna szövetségesei egyre nagyobb bizonytalansággal figyelik az Egyesült Államok fenyegetését, miszerint Washington akár leállíthatja a Kijevvel folytatott hírszerzési együttműködést, ha Ukrajna nem támogatja az amerikai béketervet. Az USA hírszerzési támogatása – különösen a valós idejű műholdfelvételek, az elektronikai felderítés és a terepen gyűjtött információk – eddig a háború egyik legfontosabb eleme volt, amelyekkel előre jelezhetők voltak az orosz támadások, és pontosan tervezhetők az ukrán csapások. A fenyegetés miatt a szövetségesek most azt mérlegelik, hogyan tudnák pótolni az esetleges amerikai visszalépést, és milyen képességekre van kritikus szüksége Ukrajnának a harc folytatásához – számolt be róla az Origo.

Brüsszel mindent igyekszik biztosítani ahhoz, hogy Ukrajna tovább folytathassa a háborút (Fotó: Oleg Petrasziuk / MTI/AP/24. gépesített dandár)
Brüsszel mindent igyekszik biztosítani ahhoz, hogy Ukrajna tovább folytathassa a háborút (Fotó: Oleg Petrasziuk / MTI/AP/24. gépesített dandár)

NATO- és európai tisztviselők szerint az amerikai hírszerzési kapacitások „egyedülállóak és pótolhatatlanok”, még a NATO-n belül is. Ugyanakkor több alternatíva is felmerült: kereskedelmi műholdszolgáltatások, például a finn ICEYE rendszerei, amelyek már most is szolgáltatnak adatokat Ukrajnának, valamint az EU fejlett Galileo és Copernicus műholdprogramjai.

Ezek bizonyos területeken részben kiválthatnák az amerikai rendszereket, ám a technológia átalakítása és a kapacitások bővítése lassú és költséges folyamat. Ukrajnának pedig azonnali megoldásokra van szüksége – a fronthelyzet napról napra igényli a gyors információáramlást.

Kanada jelezte, hogy a RADARSAT–2 műholdképeit ismét megoszthatná Ukrajnával, ahogyan korábban is tette, de elismerték, hogy az USA által gyűjtött hírszerzési adatok egy részéhez ők sem férnek hozzá sem a NATO, sem a Five Eyes keretében. Ezek elvesztése tehát komoly műveleti hátrányt jelentene Ukrajnának. 

A kanadai vezérkari főnök rámutatott, hogy a hosszú hatótávolságú precíziós csapások megtervezéséhez – akár Oroszországon belül – kulcsfontosságú az amerikai támogatás, bár bizonyos feladatokat drónok részben átvehetnek.

Közben az EU a tagállami műholdas és felderítő eszközök összehangolásán dolgozik, ám több területen – például a Starlinkhez hasonló műholdas kommunikációban – jelentős lemaradásban van. A kontinens saját alternatívája, az IRIS², csak 2030 körül válhat működőképessé – írja a Politico.

A szövetségesek így azon dolgoznak, milyen felderítő rendszerekre, műholdas adatokra, drónképességekre, illetve milyen politikai és technológiai megoldásokra lesz szüksége Ukrajnának ahhoz, hogy akkor is folytatni tudja a háborút, ha az USA korlátozná a támogatást.

A központi kérdés tehát már nem az, hogy Ukrajna kész-e folytatni a harcot, hanem az, hogy a Nyugat milyen képességeket tud ehhez összehangoltan biztosítani – és milyen gyorsan.

Borítókép: Ukrajnai háború (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

