Ukrajna szövetségesei egyre nagyobb bizonytalansággal figyelik az Egyesült Államok fenyegetését, miszerint Washington akár leállíthatja a Kijevvel folytatott hírszerzési együttműködést, ha Ukrajna nem támogatja az amerikai béketervet. Az USA hírszerzési támogatása – különösen a valós idejű műholdfelvételek, az elektronikai felderítés és a terepen gyűjtött információk – eddig a háború egyik legfontosabb eleme volt, amelyekkel előre jelezhetők voltak az orosz támadások, és pontosan tervezhetők az ukrán csapások. A fenyegetés miatt a szövetségesek most azt mérlegelik, hogyan tudnák pótolni az esetleges amerikai visszalépést, és milyen képességekre van kritikus szüksége Ukrajnának a harc folytatásához – számolt be róla az Origo.
Ukrajna folytatni fogja a háborút: Brüsszel gondoskodik róla
Ukrajna szövetségesei már azt mérlegelik, milyen eszközökre és képességekre lenne szüksége Kijevnek ahhoz, hogy tovább folytathassa a háborút, ha az Egyesült Államok valóban visszavonná hírszerzési támogatását. Az amerikai valós idejű műholdképek és terepi felderítési adatok hiánya komoly műveleti űrt teremtene, ezért a NATO és az EU alternatív rendszerekben, kereskedelmi műholdakban és drónmegoldásokban keres lehetséges pótlást a Washington által nyújtott kritikus támogatás helyett.
NATO- és európai tisztviselők szerint az amerikai hírszerzési kapacitások „egyedülállóak és pótolhatatlanok”, még a NATO-n belül is. Ugyanakkor több alternatíva is felmerült: kereskedelmi műholdszolgáltatások, például a finn ICEYE rendszerei, amelyek már most is szolgáltatnak adatokat Ukrajnának, valamint az EU fejlett Galileo és Copernicus műholdprogramjai.
Ezek bizonyos területeken részben kiválthatnák az amerikai rendszereket, ám a technológia átalakítása és a kapacitások bővítése lassú és költséges folyamat. Ukrajnának pedig azonnali megoldásokra van szüksége – a fronthelyzet napról napra igényli a gyors információáramlást.
Kanada jelezte, hogy a RADARSAT–2 műholdképeit ismét megoszthatná Ukrajnával, ahogyan korábban is tette, de elismerték, hogy az USA által gyűjtött hírszerzési adatok egy részéhez ők sem férnek hozzá sem a NATO, sem a Five Eyes keretében. Ezek elvesztése tehát komoly műveleti hátrányt jelentene Ukrajnának.
További Külföld híreink
A kanadai vezérkari főnök rámutatott, hogy a hosszú hatótávolságú precíziós csapások megtervezéséhez – akár Oroszországon belül – kulcsfontosságú az amerikai támogatás, bár bizonyos feladatokat drónok részben átvehetnek.
Közben az EU a tagállami műholdas és felderítő eszközök összehangolásán dolgozik, ám több területen – például a Starlinkhez hasonló műholdas kommunikációban – jelentős lemaradásban van. A kontinens saját alternatívája, az IRIS², csak 2030 körül válhat működőképessé – írja a Politico.
A szövetségesek így azon dolgoznak, milyen felderítő rendszerekre, műholdas adatokra, drónképességekre, illetve milyen politikai és technológiai megoldásokra lesz szüksége Ukrajnának ahhoz, hogy akkor is folytatni tudja a háborút, ha az USA korlátozná a támogatást.
További Külföld híreink
A központi kérdés tehát már nem az, hogy Ukrajna kész-e folytatni a harcot, hanem az, hogy a Nyugat milyen képességeket tud ehhez összehangoltan biztosítani – és milyen gyorsan.
Borítókép: Ukrajnai háború (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Jön a budapesti békecsúcs, Zelenszkij hálátlan
Jól haladnak a svájci béketárgyalások.
Zelenszkij magyarázkodik
Ukrajna hálás az Egyesült Államok és Donald Trump erőfeszítéseiért – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Megegyezés esetén Witkoff viszi Oroszországba a megállapodás tervezetét
Vannak még nyitott kérdések az amerikai javaslattal kapcsolatban.
Európa kimaradt, most próbálnak szót kapni
Javaslatot nyújtott be az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország a nemrégiben közzétett amerikai béketervéhez kapcsolódóan.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Jön a budapesti békecsúcs, Zelenszkij hálátlan
Jól haladnak a svájci béketárgyalások.
Zelenszkij magyarázkodik
Ukrajna hálás az Egyesült Államok és Donald Trump erőfeszítéseiért – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Megegyezés esetén Witkoff viszi Oroszországba a megállapodás tervezetét
Vannak még nyitott kérdések az amerikai javaslattal kapcsolatban.
Európa kimaradt, most próbálnak szót kapni
Javaslatot nyújtott be az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország a nemrégiben közzétett amerikai béketervéhez kapcsolódóan.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!