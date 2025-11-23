Tömény nosztalgiázás a szegedi Csepp vendéglőben

Kulináris kalandozásaim a kilencvenes évek első felében kezdődtek, Budapest és Eger mellett Szeged volt az a város, melynek vendéglátását az elsők között feltérképeztem magamnak levelezős joghallgatóként.

Öröm látni, hogy a fővárossal és Egerrel ellentétben a Napfény városában azoknak a helyeknek a zöme, melyek huszonöt-harminc évvel ezelőtt maradandó élményt nyújtottak, ma is működik. Hadd említsem őket név szerint is, az első látogatások kronologikus sorrendjében, ahol lehet, a hely mögé illesztve az élménybeszámoló linkjét: HBH bajor söröző , Csepp a tengerben halászcsárda, Kiskőrössy halászcsárda, Öreg Kőrössy halászcsárda, Vendéglő a Régi Hídhoz, Fehértói halászcsárda, Jobb, mint otthon, Sótartó avagy Roosevelt téri halászcsárda.

A Hági is működik újra, volt egy időszak amikor zárva tartott, ide is eljutottam a Covid táján, de nem született írás az élményből. A Mojo is megvan még, ide inni jártunk inkább, enni legfeljebb libazsíros, hagymás héjában sült burgonyát ettünk. Hirtelen csak Brnoi söröző jut eszembe azok közül, melyek meghatározó élményt nyújtottak, de megszűntek. Ott ettem életemben először és utoljára tőgypörköltet, nem azért mintha nem ízlett volna, hanem, mert azóta sem találkoztam ezzel a fogással sehol.

Haltepertőt az imént említett Csepp a tengerben nevű egységben kóstoltam először, 1995/96 fordulóján, amit a ponty hasaljából készítettek s így a szokásosnál is erősebb volt a tepertőjellege. Annyira ízlett, hogy becsomagoltattam, meg akartam kóstoltatni az otthoniakkal is, ők sem ettek még addig hasonlót. Azóta viszont annál többet, a fogás helyet kapott a család slágerételei között.

A minap a Bor-Day Grand nevű remek sétálókóstoló kezdete előtt ismét betértünk az időközben „Csepp vendéglőre” átkeresztelt, a város egyik tömbháznegyedében meghúzódó helyre. Nehéz harminc év távlatából megállapítani, hogy változott-e a beltér, tény az, hogy a retro hangulat megvan. A nyerstéglás bejárat hívogató, a vendégteret a zárt teraszszerű helységben alakították ki, amit késő ősszel és télen kifűtenek. Hajópadló, lambériás mennyezet, a fehér alapon kék felsőterítő, az asztalokon a nyolcvanas éveket idéző vastagfalú borospoharak.