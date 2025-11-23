Csillagkapu (filmsorozat)Amazon Prime Videosci-fisorozat

Folytatódik a kilencvenes és a kétezres évek kultikus sci-fi sorozata

A rajongók örülhetnek, nem akárki bábáskodik a projekt felett. Másfél évvel ezután, hogy lezárult a Csillagkapu, új korszak veszi kezdetét a franchise életében.

Német Dániel
2025. 11. 23. 16:03
Forrás: TMDb
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az 1994-es Csillagkapu – amelyben Egyiptomban egy különös portált találnak, amin keresztül idegen bolygókra lehet átlépni – nem volt éppen bukás, az 55 millió dolláros költségvetés kétszázmilliót termelt világszerte, de mivel ehhez az észak-amerikai közönség csak hetvennel járult hozzá, azért kiugró sikernek sem nevezhető. Ezért végül mozifilmes folytatást nem is kapott, noha Roland Emmerich sci-fije jóval ízlésesebb és élvezetesebb volt, mint a rendező olyan későbbi hollywoodi csinnadrattái, mint Az elnök végveszélyben vagy a Holnapután.

Csillagkapu
Noha a korszak nagy sztárja, Kurt Russell alakította a főszerepet, az 1994-es Csillagkapu nem volt elég sikeres ahhoz, hogy nagyvásznon folytatódjon Forrás: TMDB

Viszont nem sokkal később, 1997-től sorozat formájában szőtték tovább a sztorit. A mások mellett a MacGyver megformálásával ismertté vált Richard Dean Anderson főszereplésével készült szériát bár nem szokták a televíziózás forradalmaként emlegetni, mai szemmel pedig a számítógépes effektusok bántóan gagyik, de szép kis kultusz alakult ki körülötte. Összesen tíz évadot élt meg, de az Atlantisz és az Univerzum alcímeket viselő két testvérprodukció is kifejezetten népszerű volt.

Tapasztalt alkotó támasztja fel a Csillagkaput 

Az Amazon MGM Studios pedig nyilvánvalóan erre a hűséges rajongóbázisra építve új Csillagkapu-sorozaton kezdett el dolgozni a Prime Video számára. És miként a Variety cikkéből kiderült, a széria egyik írója, executive producere és showrunnere Martin Geró lesz, akinek a karrierje húsz évvel ezelőtt a korábbi Csillagkapuval indult forgatókönyv-fejlesztőként és dramaturgként.

A Csillagkapu mindent megtanított nekem a tévésorozatok világáról – bele van írva a DNS-embe. Rendkívül izgatott vagyok, hogy az Amazon MGM Studios rám bízta, hogy én vezessem ezt a hihetetlen franchise-t a következő korszakába. Azoknak fog szólni, akik újranézésekkel és rendíthetetlen hittel életben tartották ezt a szériát. És azoknak, akik csak most csatlakoznak ehhez az univerzumhoz. Ígérem, valami rendkívüli vár rátok

 – nyilatkozta Martin Geró.

Arról egyelőre nincs információ, hogy miről szól majd a folytatás, ahogyan arról sincs, mikortól követhetjük az Amazon streamingcsatornáján.


 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.