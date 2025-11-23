Folytatódik a kilencvenes és a kétezres évek kultikus sci-fi sorozata

Az 1994-es Csillagkapu – amelyben Egyiptomban egy különös portált találnak, amin keresztül idegen bolygókra lehet átlépni – nem volt éppen bukás, az 55 millió dolláros költségvetés kétszázmilliót termelt világszerte, de mivel ehhez az észak-amerikai közönség csak hetvennel járult hozzá, azért kiugró sikernek sem nevezhető. Ezért végül mozifilmes folytatást nem is kapott, noha Roland Emmerich sci-fije jóval ízlésesebb és élvezetesebb volt, mint a rendező olyan későbbi hollywoodi csinnadrattái, mint Az elnök végveszélyben vagy a Holnapután.

Noha a korszak nagy sztárja, Kurt Russell alakította a főszerepet, az 1994-es Csillagkapu nem volt elég sikeres ahhoz, hogy nagyvásznon folytatódjon Forrás: TMDB

Viszont nem sokkal később, 1997-től sorozat formájában szőtték tovább a sztorit. A mások mellett a MacGyver megformálásával ismertté vált Richard Dean Anderson főszereplésével készült szériát bár nem szokták a televíziózás forradalmaként emlegetni, mai szemmel pedig a számítógépes effektusok bántóan gagyik, de szép kis kultusz alakult ki körülötte. Összesen tíz évadot élt meg, de az Atlantisz és az Univerzum alcímeket viselő két testvérprodukció is kifejezetten népszerű volt.

Tapasztalt alkotó támasztja fel a Csillagkaput

Az Amazon MGM Studios pedig nyilvánvalóan erre a hűséges rajongóbázisra építve új Csillagkapu-sorozaton kezdett el dolgozni a Prime Video számára. És miként a Variety cikkéből kiderült, a széria egyik írója, executive producere és showrunnere Martin Geró lesz, akinek a karrierje húsz évvel ezelőtt a korábbi Csillagkapuval indult forgatókönyv-fejlesztőként és dramaturgként.

A Csillagkapu mindent megtanított nekem a tévésorozatok világáról – bele van írva a DNS-embe. Rendkívül izgatott vagyok, hogy az Amazon MGM Studios rám bízta, hogy én vezessem ezt a hihetetlen franchise-t a következő korszakába. Azoknak fog szólni, akik újranézésekkel és rendíthetetlen hittel életben tartották ezt a szériát. És azoknak, akik csak most csatlakoznak ehhez az univerzumhoz. Ígérem, valami rendkívüli vár rátok

– nyilatkozta Martin Geró.

Arról egyelőre nincs információ, hogy miről szól majd a folytatás, ahogyan arról sincs, mikortól követhetjük az Amazon streamingcsatornáján.







