Fiatalon elhunyt a McLeod lányai sorozat sztárja

45 éves korában elhunyt Rachael Carpani ausztrál színésznő, aki leginkább Jodi Fountain szerepéről volt ismert a McLeod lányai című, nyolc évadon át futó ausztrál sorozatból. A széria 2001 és 2009 között futott, Carpani 179 epizódban szerepelt – adta hírül a New York Post.

‘NCIS: Los Angeles’ star Rachael Carpani dies suddenly at 45 https://t.co/xBTYa4PG8P — New York Daily News (@NYDailyNews) December 15, 2025

A színésznő halálát testvére, Georgia Carpani erősítette meg hétfőn az Instagram-oldalán közzétett közleményben.

Mély szomorúsággal jelentjük be, hogy Tony és Gael Carpani gyönyörű lánya, szeretett ausztrál színésznő, Rachael Carpani váratlanul, de békében elhunyt egy hosszú, krónikus betegséggel folytatott küzdelem után december 7-én, vasárnap hajnalban

– áll a bejegyzésben.

A család közleménye szerint a temetés zárt körben, csak közeli családtagok és barátok részvételével kerül sor december 19-én. „A család kéri a magánélet tiszteletben tartását ebben a rendkívül nehéz időszakban, és nem tesz további nyilatkozatot” – zárul a poszt.

Muere Rachael Carpani, actriz de NCIS: Los Ángeles, tras enfrentar por años una enfermedad crónica https://t.co/6ZFlYgetUq pic.twitter.com/YQSmpgzbxj — fronterainfo (@fronterainfo) December 15, 2025

A Deadline szerint

Carpani 2021-ben kórházba került hasi fájdalmakkal, és műtétre volt szüksége egy betegség miatt.

Carpani legismertebb szerepe Jodi Fountain volt az ausztrál McLeod lányai című sorozatban, amely 2001 és 2009 között nyolc évadon át futott. Emellett számos más sorozatban is láthattuk, többek között az NCIS: Los Angeles, The Rachels, Glades - Tengerparti gyilkosságok és If There Be Thorns című produkciókban, valamint a Fejjel a falnak című szériában.

Borítókép: Rachael Carpani a 2011-es Fejjel a falnak című sorozatban (Forrás: AFP)