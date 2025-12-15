rachael carpaniszínésznőmcleod lányai

Fiatalon elhunyt a McLeod lányai sorozat sztárja

Meghalt Rachael Carpani ausztrál színésznő. A hírt testvére erősítette meg az Instagramon, közölve, hogy Carpani régóta krónikus betegséggel küzdött.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 19:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

45 éves korában elhunyt Rachael Carpani ausztrál színésznő, aki leginkább Jodi Fountain szerepéről volt ismert a McLeod lányai című, nyolc évadon át futó ausztrál sorozatból. A széria 2001 és 2009 között futott, Carpani 179 epizódban szerepelt – adta hírül a New York Post

A színésznő halálát testvére, Georgia Carpani erősítette meg hétfőn az Instagram-oldalán közzétett közleményben. 

Mély szomorúsággal jelentjük be, hogy Tony és Gael Carpani gyönyörű lánya, szeretett ausztrál színésznő, Rachael Carpani váratlanul, de békében elhunyt egy hosszú, krónikus betegséggel folytatott küzdelem után december 7-én, vasárnap hajnalban

– áll a bejegyzésben.

A család közleménye szerint a temetés zárt körben, csak közeli családtagok és barátok részvételével kerül sor december 19-én. „A család kéri a magánélet tiszteletben tartását ebben a rendkívül nehéz időszakban, és nem tesz további nyilatkozatot” – zárul a poszt.

A Deadline szerint 

Carpani 2021-ben kórházba került hasi fájdalmakkal, és műtétre volt szüksége egy betegség miatt.

Carpani legismertebb szerepe Jodi Fountain volt az ausztrál McLeod lányai című sorozatban, amely 2001 és 2009 között nyolc évadon át futott. Emellett számos más sorozatban is láthattuk, többek között az NCIS: Los Angeles, The Rachels, Glades - Tengerparti gyilkosságok és If There Be Thorns című produkciókban, valamint a Fejjel a falnak című szériában.

Borítókép: Rachael Carpani a 2011-es Fejjel a falnak című sorozatban (Forrás: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksimonovits

És vajon Simonovits?

Bayer Zsolt avatarja

Meddig fogja „terhelni a rendszert”?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.