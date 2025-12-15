Közölték Balázs Péter temetésének időpontját

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Csendes főhajtással szeretnénk tudatni kedves nézőinkkel, hogy Balázs Péter, színházunk egykori igazgatója, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész búcsúztatására 2025. december 18-án (csütörtökön) 14 órakor, a Farkasréti Temető ravatalozójában kerül sor, mindazoknak, akik szeretnének végső búcsút venni tőle!
Balázs Péter 1943. március 5-én született Budapesten. Művészcsaládból származik, édesanyja Balázsné Mednyánszky Henriette balettművész; édesapja Balázs János színész, rendező. Nagynénje-keresztanyja Mednyánszky Ági színművésznő. Középiskolai tanulmányait a Toldy Ferenc Gimnáziumban kezdte, majd a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Édesapja építészmérnöknek szánta, de ő a színészmesterséget választotta.
1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája a veszprémi Petőfi Színházban kezdődött, majd 1970-ben a budapesti Vígszínházban folytatódott, ahol 1989-ben rendezőként bemutatkozott. 1995-től szabadfoglalkozású színész volt. Főleg komikus szerepeivel vált ismertté, több filmben játszott, népszerű szinkronszínész is volt.
A szolnoki önkormányzat 2007-ben a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatójává nevezte ki, 2021-ig vezette a teátrumot. 1982-ben Jászai Mari-díjjal tüntették ki, 2012-ben „nagy népszerűségnek örvendő, groteszk bájjal és fanyar humorral megformált emlékezetes alakításaiért, mesefilmfigurákat legendássá tevő szinkronizálásáért, igényes rendezői munkássága, közösséget kovácsoló színházteremtő-vezető tevékenysége elismeréseként” Kossuth-díjat kapott.
