Közölték Balázs Péter temetésének időpontját

Balázs Péter 1943. március 5-én született Budapesten. Művészcsaládból származik, édesanyja Balázsné Mednyánszky Henriette balettművész; édesapja Balázs János színész, rendező. Nagynénje-keresztanyja Mednyánszky Ági színművésznő. Középiskolai tanulmányait a Toldy Ferenc Gimnáziumban kezdte, majd a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Édesapja építészmérnöknek szánta, de ő a színészmesterséget választotta.

1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája a veszprémi Petőfi Színházban kezdődött, majd 1970-ben a budapesti Vígszínházban folytatódott, ahol 1989-ben rendezőként bemutatkozott. 1995-től szabadfoglalkozású színész volt. Főleg komikus szerepeivel vált ismertté, több filmben játszott, népszerű szinkronszínész is volt.

A szolnoki önkormányzat 2007-ben a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatójává nevezte ki, 2021-ig vezette a teátrumot. 1982-ben Jászai Mari-díjjal tüntették ki, 2012-ben „nagy népszerűségnek örvendő, groteszk bájjal és fanyar humorral megformált emlékezetes alakításaiért, mesefilmfigurákat legendássá tevő szinkronizálásáért, igényes rendezői munkássága, közösséget kovácsoló színházteremtő-vezető tevékenysége elismeréseként” Kossuth-díjat kapott.