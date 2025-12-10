Balázs Péterbetegséggyász

Balázs Péter évek óta súlyos betegséggel küzdött

Visszavonultan élt utolsó éveiben a művész.

Munkatársunktól
2025. 12. 10. 14:19
Fotó: Szabolcs László
„Fogy az erőm, ezt napról napra érzem. Pedig még szeretnék élni, szeretném élvezni mindazt, amit a Jóistentől kaptam, de egyre kevésbé megy” – nyilatkozta még tavasszal Balázs Péter a Blikknek.

Balázs Péter
Balázs Péter visszavonultan élt utolsó éveiben. Fotó: Ripost/Szabolcs László

Már szinte ki sem mozdulok a házunkból, és ahhoz sincs energiám, hogy legalább a kertben sétáljak, mozogjak. Miután évek óta súlyos betegséggel küzdök, korábban legalább azt tudtam válaszolni a »hogy vagy?« kérdésre, hogy »köszönöm, jól!«. Tudniillik magam sem tudtam, hogyan is állt az én nagy meccsem a kórral

– mesélte a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, aki december 10-én tért meg Teremtőjéhez.

„Nem lehetek elég hálás Csillának, hogy vigyáz rám. Mert sajnos már vigyázni kell rám, hiszen…” – gondolkozott el egy pillanatra, amikor segítő feleségéről beszélt. akivel 57 évig alkottak egy párt.

A Blikk márciusi cikke rámutatott, hogy 

Balázs Péter hangja valóban csendesebb, tán erőtlenebb volt a megszokottnál.

 Amikor korábban a betegségéről kérdezték, határozottan, sőt elszántan mondta: „Amikor megkaptam a súlyos, rémisztő diagnózist, megijedtem. Aztán jöttek a kezelések, hallgattam, figyeltem az orvosokra” – adott helyzetjelentést tavasszal az állapotáról az egyik legkedveltebb és legismertebb színművészünk.

