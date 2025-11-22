Sütik és létrák – új ország tortája sör a First Brewingtól

Hogyan lehet egy süteményt sörben elbeszélni? Ezt a furcsa reinkarnációt mutatta be már harmadik alkalommal az újpesti First Brewing sörfőzőmestere, Ábrahám Máté és csapata a főzde taproomjában.

A Hírhedt füge, a Fenyegető veszély, valamint a Sütik és létrák

Ez nem három Z kategóriás hollywoodi produkció, hanem az ország tortája süteményekhez megálmodott sörök fantázianeve. A First három éve kereste meg a Magyar Cukrász Ipartestületet, és azóta készítik el évente a sörüket az ikonikus tortákhoz. A Notorious F. I. G. a szigetszentmiklósi Levendula és Kert cukrászda (Lakatos Pál) Spicces füge respektus tortájához főzött tokaji boros, fügés pastry barley wine volt. Másodikként a váci Édes Vonal cukrászda (Kovács Alfréd) Mákvirágjához főztek egy joghurtkultúrás, fehér csokoládés, fekete ribizlis pastry sourt, ez volt a The Menace.

Idén a gyulai Kézműves cukrászda (Balogh László és Kis Roland) DCJ stílusgyakorlat fantázianevű győztes Dobos-tribute tortája mellé álmodta meg a főzde a Cakes and Ladders 11,5%-os imperial pastry stoutot.

Fotó: Vásárhelyi István/Beer Gastronomy

A pastry, azaz sütisörök

Az elmúlt években egyre nagyobb divatosabbak a sütemények, desszertek ihlette sörök.

A Mad Scientist Szilvás gombóc, a Horizont Night Shift-sorozatának zserbós vagy mexicake-es változata mellett többek között a First Brewing is megmutatta, hogy remekül átültethető egy-egy kedvelt sütemény ízvilága sörbe rejtve.

Az újraálmodott Dobos a Gyulai Pálinkamanufaktúra (Fabulya Attila pálinkamester) cigánymeggypálinkájának felhasználásával készített meggyzselével, a különleges, függőleges vágásrenddel és a legyezőtorta hagyományos megjelenésével tette különlegessé a 140 éves Dobos-receptet.

A Firstnél ugyanazt a magas minőségű meggyvelőt használták fel a sörhöz, mint a tortánál. Ahogy Ábrahám Máté elmondta, vissza is redukálták, hogy még intenzívebb legyen a meggyes íz, melyet a különleges maláták, a ghánai kakaóbab-töret és a karamell teljesít ki. lllatában a sör a meggyes-csokoládés dominancia mellett megmutat egy kis karamellás, cukros aromát is. Ízében – akár egy torta rétegeiben – szépen fellelhetők a különböző ízkomponensek, melyek az ínyünkön olvadnak össze. A torta ízvilága remekül visszaköszön a sörben is. A főzet talán még picit fiatal, idővel gördülékenyebb lesz az összharmónia, ám ilyen masszív testű sört érdemes eltenni pár hónapra, hogy jobban összesimuljanak az ízek.