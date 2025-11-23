Erdogan fontos bejelentést tett, a békefolyamatot is érinti

A török elnök a G20-csúcs utáni nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy nagy várakozással tekint a találkozó eredményeire, különösen a szolidaritás, az egyenlőség és a fenntarthatóság témáiban.

Erdogan személyes emlékekkel idézte fel korábbi dél-afrikai látogatásait, és kiemelte, hogy az elmúlt két évtizedben jelentős fejlődésen mentek keresztül a török–dél-afrikai kapcsolatok.

Beszédében külön méltatta Dél-Afrika következetes kiállását a palesztin ügy mellett, valamint azt, hogy a johannesburgi kormány a Nemzetközi Bíróságon is fellépett Izrael ellen. Erdogan szerint Törökország szintén következetesen támogatja a palesztin nép jogait, és úgy véli, hogy a globális béke csak egy, az 1967-es határokon alapuló, Kelet-Jeruzsálemet fővárosnak tekintő palesztin állam létrejöttével érhető el.