Recep Tayyip Erdogan újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: „Törökország mindent megtesz az orosz–ukrán béke érdekében. Teljes erővel dolgozunk ezen, és Isten segítségével el is fogjuk érni. A héten Zelenszkijt fogadtam. Holnap Putyinnal egyeztetek.”
Erdogan fontos bejelentést tett, a békefolyamatot is érinti
Törökország elnöke bejelentette: hétfőn telefonon beszél Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai békefolyamatokról, emellett megkéri őt a gabona biztonságos szállításáról szóló megállapodás újraindítására a Fekete-tengeren keresztül. Erdogan a Dél-Afrikában megrendezett G20-csúcs után tartott sajtótájékoztatón beszélt erről.
A török elnök a G20-csúcs utáni nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy nagy várakozással tekint a találkozó eredményeire, különösen a szolidaritás, az egyenlőség és a fenntarthatóság témáiban.
Erdogan személyes emlékekkel idézte fel korábbi dél-afrikai látogatásait, és kiemelte, hogy az elmúlt két évtizedben jelentős fejlődésen mentek keresztül a török–dél-afrikai kapcsolatok.
Beszédében külön méltatta Dél-Afrika következetes kiállását a palesztin ügy mellett, valamint azt, hogy a johannesburgi kormány a Nemzetközi Bíróságon is fellépett Izrael ellen. Erdogan szerint Törökország szintén következetesen támogatja a palesztin nép jogait, és úgy véli, hogy a globális béke csak egy, az 1967-es határokon alapuló, Kelet-Jeruzsálemet fővárosnak tekintő palesztin állam létrejöttével érhető el.
A török elnök azt hangsúlyozta, hogy a G20-nak vezető szerepet kell játszania a világ jelenlegi és jövőbeli kihívásainak kezelésében.
Jön a budapesti békecsúcs, Zelenszkij hálátlan
Jól haladnak a svájci béketárgyalások.
Zelenszkij magyarázkodik
Ukrajna hálás az Egyesült Államok és Donald Trump erőfeszítéseiért – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Megegyezés esetén Witkoff viszi Oroszországba a megállapodás tervezetét
Vannak még nyitott kérdések az amerikai javaslattal kapcsolatban.
Európa kimaradt, most próbálnak szót kapni
Javaslatot nyújtott be az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország a nemrégiben közzétett amerikai béketervéhez kapcsolódóan.
