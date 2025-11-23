Recep Tayyip ErdoganTörökországbékePutying20

Erdogan fontos bejelentést tett, a békefolyamatot is érinti

Törökország elnöke bejelentette: hétfőn telefonon beszél Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai békefolyamatokról, emellett megkéri őt a gabona biztonságos szállításáról szóló megállapodás újraindítására a Fekete-tengeren keresztül. Erdogan a Dél-Afrikában megrendezett G20-csúcs után tartott sajtótájékoztatón beszélt erről.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 14:37
Recep Tayyip Erdogan Fotó: MARCO LONGARI Forrás: AFP
Recep Tayyip Erdogan újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: „Törökország mindent megtesz az orosz–ukrán béke érdekében. Teljes erővel dolgozunk ezen, és Isten segítségével el is fogjuk érni. A héten Zelenszkijt fogadtam. Holnap Putyinnal egyeztetek.”

Recep Tayyip Erdogan (Fotó: MARCO LONGARI / AFP)
Recep Tayyip Erdogan (Fotó: MARCO LONGARI / AFP)

A török elnök a G20-csúcs utáni nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy nagy várakozással tekint a találkozó eredményeire, különösen a szolidaritás, az egyenlőség és a fenntarthatóság témáiban.

Erdogan személyes emlékekkel idézte fel korábbi dél-afrikai látogatásait, és kiemelte, hogy az elmúlt két évtizedben jelentős fejlődésen mentek keresztül a török–dél-afrikai kapcsolatok.

Beszédében külön méltatta Dél-Afrika következetes kiállását a palesztin ügy mellett, valamint azt, hogy a johannesburgi kormány a Nemzetközi Bíróságon is fellépett Izrael ellen. Erdogan szerint Törökország szintén következetesen támogatja a palesztin nép jogait, és úgy véli, hogy a globális béke csak egy, az 1967-es határokon alapuló, Kelet-Jeruzsálemet fővárosnak tekintő palesztin állam létrejöttével érhető el.

A török elnök azt hangsúlyozta, hogy a G20-nak vezető szerepet kell játszania a világ jelenlegi és jövőbeli kihívásainak kezelésében.

Borítókép: Recep Tayyip Erdogan (Fotó: AFP)

