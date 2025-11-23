BudapestKarácsony GergelySzentkirályi Alexandra

Tizennégy kocsi sérült meg a Lurdy Háznál + videó

Egy videó kapcsán mondta el a véleményét Szentkirályi Alexandra a fővárosi utak állapotáról. A frakcióvezető beszámolt róla, hogy 14 autó sérült meg a Lurdy Ház előtti útszakaszon.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 15:32
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Egy autómentő videója jött velem szembe az interneten. Itt az ideje, hogy beszéljünk a fővárosi utak borzalmas állapotáról! – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra megjegyezte: radikálisan leromlott a budapesti utak állapota. Példaként említette a Lurdy Ház mellett kialakult hatalmas kátyút, ahol az aszfaltból letört egy jó nagy darab.

Az autók belehajtottak, így 14 autó károsodást szenvedett.

A frakcióvezető azzal magyarázta az utak állapotát, hogy a mostani, Karácsony Gergely által irányított budapesti városvezetés alig költ a főváros kezelésében lévő utak felújítására, rendbetételére.

A kis bajból szoktak lenni a nagyobb bajok, ha nem orvosoljuk őket

– szögezte le Szentkirályi Alexandra.

Cikkünk megjelenése után a BKV arról tájékoztatta a Magyar Nemzetet, hogy a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésénél a hideg és csapadékos időjárás miatt kitöredezett az aszfaltréteg, és mély kátyúvá alakult. A hibát hideg aszfalttal javították.

Elnézést kértek az érintett autósoktól a kialakult helyzetért. Egyúttal közölték, hogy

rendelkeznek olyan felelősségbiztosítással, amely az okozott károkra fedezetet nyújt.

A csomópont komplex rekonstrukciójára van szükség, mert a villamosvágányok közelében az aszfalt alatti betonrétegek elhasználódtak. A BKK Zrt. és a BKV Zrt. beruházási tervei között szerepel a feladat, de a kivitelezés folyamatosan tolódik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu