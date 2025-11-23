Tizennégy kocsi sérült meg a Lurdy Háznál + videó

– Egy autómentő videója jött velem szembe az interneten. Itt az ideje, hogy beszéljünk a fővárosi utak borzalmas állapotáról! – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra megjegyezte: radikálisan leromlott a budapesti utak állapota. Példaként említette a Lurdy Ház mellett kialakult hatalmas kátyút, ahol az aszfaltból letört egy jó nagy darab.

Az autók belehajtottak, így 14 autó károsodást szenvedett.

A frakcióvezető azzal magyarázta az utak állapotát, hogy a mostani, Karácsony Gergely által irányított budapesti városvezetés alig költ a főváros kezelésében lévő utak felújítására, rendbetételére.

A kis bajból szoktak lenni a nagyobb bajok, ha nem orvosoljuk őket

– szögezte le Szentkirályi Alexandra.

Cikkünk megjelenése után a BKV arról tájékoztatta a Magyar Nemzetet, hogy a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésénél a hideg és csapadékos időjárás miatt kitöredezett az aszfaltréteg, és mély kátyúvá alakult. A hibát hideg aszfalttal javították.

Elnézést kértek az érintett autósoktól a kialakult helyzetért. Egyúttal közölték, hogy

rendelkeznek olyan felelősségbiztosítással, amely az okozott károkra fedezetet nyújt.

A csomópont komplex rekonstrukciójára van szükség, mert a villamosvágányok közelében az aszfalt alatti betonrétegek elhasználódtak. A BKK Zrt. és a BKV Zrt. beruházási tervei között szerepel a feladat, de a kivitelezés folyamatosan tolódik.