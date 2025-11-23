Rhône-völgyi anziksz

Akárcsak más európai területeken, a vadszőlő Galliában már a rómaiak inváziója előtt is létezett, a kelta népek nem folytattak szőlőművelést. A rómaiak azonban már a Kr. e. az I. században engedélyezik „szövetségeseiknek” a szőlőtelepítést Vienne-ben, a Rhône-völgy északi részében. A középkorban akadályozta a fejlődést, hogy az itteni boroknak nem volt lehetősége északi piacokhoz jutni: a bordeaux-iak és a burgundiak védővámmal akadályozzák az itteni borok szállítását. Még Párizsba sem volt könnyű eljuttatni a bort azokban az időkben. A második avignoni pápa, XXII. János 1316-ban alapította meg a Châteauneuf-du-Pape szőlőbirtokot. Ettől kezdve pápával vagy már pápa nélkül, de a környék borai kezdtek bekerülni a kereskedelmi rendszerekbe. A XVIII. században már kimondottan népszerűek voltak a Rhône-vidék borai, sőt egyfajta eredetvédelmet mutatott, hogy ekkoriban már a hordókra vésték a CDR jelet. A vidéken 1863-ban jelent meg a filoxéra, itt is jelentős károkat okozva. A borvidék ezt szerencsésen kiheverte, és 1937-ben létrehozták az AOC Côte-du-Rhône jelölést. A 2000-es évek elejére már az ország második legnagyobb borvidéke lett.

Izgalmas és ha nem is égbeszökő csúcsok közé szorítva, a maga módján mégis látványos képet fest a völgy. Az északi területeken az egyik oldalon a Cévennes hegység, a másikon az „Alpokalja” masszívuma, azaz az Alpok elő hegysége határolja. Itt a völgy elég keskeny és meredek, az ültetvényeket pedig főként a folyóhoz közel, a nyugati lejtőkre telepítették. A talaj túlnyomórészt gránitos, gneisz és itt-ott pala, amit – egy-egy nagyobb esőt követően – gyakran újra fel kell hordani az ültetvényekre. Ez a talaj savas, tápanyagban szegény és jó vízlevezetésű, azaz kedvező a helyi szőlő fajtáknak. Nem meglepő azonban, hogy itt a birtokok mérete kicsiny. Több oldalsó völgyet is találhatunk, ami optimális kitettséget kap a kellő mennyiségű napsütéshez, és egyben védelmet is jelent a régió legnagyobb klimatikus hatásától, a Mistráltól. Ez egy erős, hideg, északi szél, amely a szárazföld belseje felől fúj a tenger felé és észrevehetően hűsítő hatással van az útjába eső területre. (Érdekes módon november elején még igen erős, de meleget hozó déli szél borzolta a hajunkat.) Az erős légáramlás meggátolja a betegségek kialakulását, de a nagy szélerősség hatására csökkenhet a bogyók mérete is. Így a szőlőben jobban koncentrálódhatnak az ízek. Furcsa hatása szélnek, amire nem túl gyakran gondolunk. De ez a magyarázata annak is, hogy errefelé „modern” szőlőültetvényekkel nem is találkozunk, mert a karós támasz volt és maradt a növények egyetlen védelme. (A déli területeken még ez sem működik, ott a bokorművelés a hagyományos; sok helyen ma is a földön kúszik a növény.) Az északi Rhône-völgy legkiemelkedőbb része az Hermitage. A L’Hermitage gránittömbje körül azonban hordalékos, lazább szerkezetű talaj van, ez kedvező afehér fajták számára is. Ezen a ponton ért talán a legnagyobb meglepetés mostani utunk során. Korábban ugyanis esküdtünk a viognier szőlőfajta elsőségére, már ami a fehér fajtákat illeti. Jó tíz éve még vastag, tartalmas, kissé alkoholos, de nagyon ásványos borok kerültek palackba a Condrieu alpelláció dűlőiből. Ehhez képest ma sokkal inkább a fajta szinte könnyed, virágos-őszibarackos karakterét emelik ki. Hordóhasználat szinte sehol, élénk, kellemes savak, kedves, szinte behízelgő, de

nem közönséges aromatika.

Rendkívül gazdag, gyümölcsös borokat ad, egzotikus ízekkel. A közelmúltig csak az Észak-Rhône egyes területein sikerült fennmaradnia, ma már a világ számos bortermő helyén megtaláljuk. Kivéve számos jó fehérborairól is ismert dél-Rhône-i apellációt. Érdekes – vagy éppen igencsak logikus módon – a helyi termelőknek eszébe nem jutott, hogy a viognier-t – ami északi fajta, a déli területeken is megtaláljuk. Hogy miért? Mert soha nem volt ott. A szabályozás nem engedi. Ennyi. Nincs a kérdés túl bonyolítva, csak működik a (vélhetően) józan paraszti ész. Mert az egyik fajta ide való, a másik meg máshová.