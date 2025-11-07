Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország teljes szankciómentességet kapott

Kari LakeUSAGMSzabad Európa

Magyarország destabilizálását célozta a Szabad Európa?

Interjút adott a Szabad Európa finanszírozásának megszüntetéséről az Egyesült Államok Globális Médiaügynökségének (USAGM) megbízott vezetője. Kari Lake szerint nem szabad az adófizetők pénzéből olyan programokat támogatni, amelyek kritizálják az Egyesült Államok NATO-szövetségeseit.

Munkatársunktól
2025. 11. 07. 20:33
Kari Lake, a USAGM megbízott vezetője Fotó: AFP
Az Egyesült Államok Globális Média Ügynökségének (USAGM) megbízott vezetője, Kari Lake bejelentette, hogy leállítják a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió (RFE/RL) magyar nyelvű szolgáltatásának, a Szabad Európának a finanszírozását. Az amerikai vezetés szerint nem szabad az adófizetők pénzéből olyan programokat támogatni, amelyek kritizálják az Egyesült Államok NATO-szövetségeseit – írja az amerikai Newsmax hírtelevízió.

Kari Lake szerint Magyarország destabilizálása lehetett a Szabad Európa célja
Kari Lake szerint Magyarország destabilizálása lehetett a Szabad Európa célja (Fotó: AFP)

Lake a hírcsatornának adott interjújában részletesen kifejtette az ügynökség álláspontját.

Az amerikai adófizetők dollármilliókat költenek olyan rádióműsorokra, amelyek nemcsak a magyar népet, hanem az országban zajló nemzeti mozgalmat is bírálják

– mondta Lake, hozzátéve, hogy véleménye szerint a Szabad Európa valójában az ország destabilizálását célozza.

A Szabad Európa 2020-ban csatlakozott az RFE/RL programjaihoz, és azóta rendszeresen kritikus hangvételű tudósításokat közölt a magyar belpolitikai helyzetről. Lake szerint ez ellentétes az amerikai érdekekkel és külpolitikai célokkal.

Az amerikai adófizetők pénzét nem szabadna egy olyan rádióprogram finanszírozására fordítani, amely egy NATO-szövetségest támad. A globalisták gyűlölik Orbán Viktor miniszterelnököt, de ez nem indok arra, hogy közpénzből kritizáljuk őt

– fejtette ki álláspontját.

Az USAGM vezetője egy kongresszusnak címzett levélben is kifejtette, hogy a Szabad Európa műsorai aláásták Donald Trump külpolitikai törekvéseit azzal, hogy rendszeresen bírálták a magyar kormányt és személyesen Orbán Viktor miniszterelnököt. Az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége megszünteti a szövetséges NATO-partnereket célzó tartalmak fejlesztését és terjesztését is – áll Lake levelében.

Borítókép: Kari Lake, a USAGM megbízott vezetője (Fotó: AFP)

