Magyarország destabilizálását célozta a Szabad Európa?

Az Egyesült Államok Globális Média Ügynökségének (USAGM) megbízott vezetője, Kari Lake bejelentette, hogy leállítják a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió (RFE/RL) magyar nyelvű szolgáltatásának, a Szabad Európának a finanszírozását. Az amerikai vezetés szerint nem szabad az adófizetők pénzéből olyan programokat támogatni, amelyek kritizálják az Egyesült Államok NATO-szövetségeseit – írja az amerikai Newsmax hírtelevízió.

Kari Lake szerint Magyarország destabilizálása lehetett a Szabad Európa célja (Fotó: AFP)

Lake a hírcsatornának adott interjújában részletesen kifejtette az ügynökség álláspontját.

Az amerikai adófizetők dollármilliókat költenek olyan rádióműsorokra, amelyek nemcsak a magyar népet, hanem az országban zajló nemzeti mozgalmat is bírálják

– mondta Lake, hozzátéve, hogy véleménye szerint a Szabad Európa valójában az ország destabilizálását célozza.

The Globalists are more than welcome to hate our ally Viktor Orbán.



What they are not entitled to is the use of YOUR money to destabilize the Hungarian regime via taxpayer-funded programming on Szabad Európa.



We’re putting a stop to that.https://t.co/vCb3I4Vbc1 — Kari Lake (@KariLake) November 7, 2025

A Szabad Európa 2020-ban csatlakozott az RFE/RL programjaihoz, és azóta rendszeresen kritikus hangvételű tudósításokat közölt a magyar belpolitikai helyzetről. Lake szerint ez ellentétes az amerikai érdekekkel és külpolitikai célokkal.

Az amerikai adófizetők pénzét nem szabadna egy olyan rádióprogram finanszírozására fordítani, amely egy NATO-szövetségest támad. A globalisták gyűlölik Orbán Viktor miniszterelnököt, de ez nem indok arra, hogy közpénzből kritizáljuk őt

– fejtette ki álláspontját.

Az USAGM vezetője egy kongresszusnak címzett levélben is kifejtette, hogy a Szabad Európa műsorai aláásták Donald Trump külpolitikai törekvéseit azzal, hogy rendszeresen bírálták a magyar kormányt és személyesen Orbán Viktor miniszterelnököt. Az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége megszünteti a szövetséges NATO-partnereket célzó tartalmak fejlesztését és terjesztését is – áll Lake levelében.

Borítókép: Kari Lake, a USAGM megbízott vezetője (Fotó: AFP)