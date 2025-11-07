Liverpoolhegyi krisztiánPécsi ÁrminWest Ham

Pécsi megint hiányzott a Liverpoolból, de feltűnt egy másik magyar kapus

Hegyi Krisztián végig a pályán volt, csapata a West Ham United simán, 3-0-ra győzött a Pécsi Ármint nélkülöző liverpooli U21-es csapat ellen az angol labdarúgó Premier League 2 pénteki mérkőzésén. Az év elején a magyar válogatott edzőtáborában combizomszakadást szenvedett, műtét és rehabilitáció után visszatért kapusnak nem volt védenivalója, második meccsén először nem kapott gólt a tartalékok bajnokságában. A 23 éves Hegyi Krisztián hosszú távú szerződéssel rendelkezik a West Hammel, ám megtisztelőnek tartaná, ha a Debrecen ismét kölcsön venné.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 07. 22:36
Hegyi Krisztián Krisztian Hegyi of West Ham united during English Premier League soccer match between West Ham United against Chelsea at London stadium, London on 11th February , 2023 (Photo by Action Foto Sport/NurPhoto) (Photo by Action Foto Sport /
Hegyi Krisztián újra a West Ham United mezében játszik meccseket Fotó: ACTION FOTO SPORT Forrás: NurPhoto
Mint korábban megírtuk, Pécsi Ármin a Liverpool U21-es csapatának első számú kapusa öt mérkőzésen védett a korosztályos gárdában, azonban szeptember vége óta nem lépett pályára. A fiatal magyar játékos a klub kapushierarchiájában a negyedik Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili és Freddie Woodman mögött. Azonban Becker kidőlésével a magyar kapus is eggyel előrébb ugrott a sorban, így a brazil hálóőr visszatéréséig a klub harmadik számú kapusának számít, s a felnőttcsapat felkészülését segíti. Az U21-es magyar válogatottba meghívott Pécsi a West Ham United elleni Premier League 2-es mérkőzésről is hiányzott, de Hegyi Krisztián személyében volt magyar kapus a pályán péntek este – a hazaiaknál.

Hegyi Krisztián
Pécsi Ármin (balról a második) a Liverpool felnőttcsapatát segíti, Hegyi Krisztián a West Ham tartalékjai között szeretne újra játékba lendülni Fotó: OLI SCARFF / AFP

Munka nélkül

Az első játékrészben mezőnyfölényben játszott a West Ham United, a Liverpool két kísérletének egyike sem találta el Hegyi Krisztián kapuját. A másik kapunál sem záporoztak a lövések, ám a 28. percben nagy lehetőség adódott Kieran Morrison előtt, de csúnyán fölé lőtt. A Pécsit helyettesítő, korábban a labdát egyedül rávezető George Earthy ziccerét védő Kornel Misciur nagyot hibázott a 34. percben, amikor egy elsőre veszélytelen lövés után kipattant a „páncélmellényéről” a labda, s abból érkező beadást kis híján a kapujába fejelték. a rossz példa úgy tűnik ragadós volt: 

Hegyi Krisztián az első félidő hajrájában senkitől sem zavartatva saját csapattársát találta fejbe, s ajándékozott ezzel egy szögletet a Liverpoolnak. egyébként próbára nem tették, lábbal ezt leszámítva magabiztos volt.

A változatosság kedvéért egy óriási hibával indult a második félidő, ezúttal nem kapus, hanem egy védő rontott. Nallo a saját tizenhatosán belül előbb elcselezte a labdát, majd mentési kísérletével gyakorlatilag kiugratta Callum Marshallt, aki páros lábbal becsúszva juttatta a liverpooli kapuba a labdát, 1-0. Hogy miért húzta vissza a lábát vagy legalább játszott rá a becsúszásra a 18 éves Misciur kapus, nagy talány... A 66. percben egy látványos és bravúros egyéni akció végén Joshua Ajala kapufás góllal duplázta meg a West Ham előnyét, 2-0. A 3-0-s végeredményt a 75. percben ballal a jobb felső sarokba bombagólt lövő Mohamadou Kante állította be. A 89. percben ugyan a csereként beállt Jetro Medine büntetőt végezhetett el, ám kihagyta, az eldőlő kapus lábát találta el.

Hegyi Krisztián Debrecenben?

Hegyi Krisztián súlyos sérülés és műtét után tért vissza. 

Emlékezetes, hogy a 23 esztendős kapus az év elejétől kölcsönben szerepelt a Debrecenben, amelyben olyan jól teljesített, hogy Marco Rossi meghívta a magyar labdarúgó-válogatott márciusi összetartására.

 Éppen abban az edzőtáborban szenvedett combizomszakadást, ami miatt Londonban meg is műtötték. Nem siettette a felépülését az egyik legnagyobb magyar kapustehetségnek tartott labdarúgó, aki november 3-án játszott újra tétmérkőzést. Akkor 1-1-re végzett a csapata a Wolverhamptonnal, ezúttal első kapott gól nélküli meccsén van túl. Igaz, védenivalója nem akadt a Liverpool ellen. 

A Szombathelyről indult Hegyi nyilván nem a tartalékok és a fiatalok között szeretne tartósan játszani, s vélhetően tavaszra egy felnőttcsapathoz kerülhet annak ellenére, hogy 2027 nyaráig van szerződése a Premer League-klubbal. 

Korábban a holland DenBosch-nál és a skót csapatoknál is tapasztalatokat szerzett. A DVSC-ben 7 mérkőzés jutott neki, ugyanakkor a haon.hu információi szerint nem kizárt, hogy az új esztendőt ismét a Lokiban kezdi majd.

Megtisztelő lenne, ha lenne megkeresés Debrecenből, de még csupán november van, előbb minél többet kell játszanom és azt se felejtsük, hogy a Vasutas most remekül teljesít 

– fogalmazott a helyi portálnak Hegyi Krisztián. 

 

