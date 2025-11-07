Pécsi megint hiányzott a Liverpoolból, de feltűnt egy másik magyar kapus

Mint korábban megírtuk, Pécsi Ármin a Liverpool U21-es csapatának első számú kapusa öt mérkőzésen védett a korosztályos gárdában, azonban szeptember vége óta nem lépett pályára. A fiatal magyar játékos a klub kapushierarchiájában a negyedik Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili és Freddie Woodman mögött. Azonban Becker kidőlésével a magyar kapus is eggyel előrébb ugrott a sorban, így a brazil hálóőr visszatéréséig a klub harmadik számú kapusának számít, s a felnőttcsapat felkészülését segíti. Az U21-es magyar válogatottba meghívott Pécsi a West Ham United elleni Premier League 2-es mérkőzésről is hiányzott, de Hegyi Krisztián személyében volt magyar kapus a pályán péntek este – a hazaiaknál.

Pécsi Ármin (balról a második) a Liverpool felnőttcsapatát segíti, Hegyi Krisztián a West Ham tartalékjai között szeretne újra játékba lendülni Fotó: OLI SCARFF / AFP

Munka nélkül

Az első játékrészben mezőnyfölényben játszott a West Ham United, a Liverpool két kísérletének egyike sem találta el Hegyi Krisztián kapuját. A másik kapunál sem záporoztak a lövések, ám a 28. percben nagy lehetőség adódott Kieran Morrison előtt, de csúnyán fölé lőtt. A Pécsit helyettesítő, korábban a labdát egyedül rávezető George Earthy ziccerét védő Kornel Misciur nagyot hibázott a 34. percben, amikor egy elsőre veszélytelen lövés után kipattant a „páncélmellényéről” a labda, s abból érkező beadást kis híján a kapujába fejelték. a rossz példa úgy tűnik ragadós volt:

Hegyi Krisztián az első félidő hajrájában senkitől sem zavartatva saját csapattársát találta fejbe, s ajándékozott ezzel egy szögletet a Liverpoolnak. egyébként próbára nem tették, lábbal ezt leszámítva magabiztos volt.

Scores are level at the break ⚖️



Second half coming shortly live on our website 💻 pic.twitter.com/S0yBPoJivc — West Ham United (@WestHam) November 7, 2025

A változatosság kedvéért egy óriási hibával indult a második félidő, ezúttal nem kapus, hanem egy védő rontott. Nallo a saját tizenhatosán belül előbb elcselezte a labdát, majd mentési kísérletével gyakorlatilag kiugratta Callum Marshallt, aki páros lábbal becsúszva juttatta a liverpooli kapuba a labdát, 1-0. Hogy miért húzta vissza a lábát vagy legalább játszott rá a becsúszásra a 18 éves Misciur kapus, nagy talány... A 66. percben egy látványos és bravúros egyéni akció végén Joshua Ajala kapufás góllal duplázta meg a West Ham előnyét, 2-0. A 3-0-s végeredményt a 75. percben ballal a jobb felső sarokba bombagólt lövő Mohamadou Kante állította be. A 89. percben ugyan a csereként beállt Jetro Medine büntetőt végezhetett el, ám kihagyta, az eldőlő kapus lábát találta el.