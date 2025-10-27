Pécsi Ármin hirtelen eltűnt a Liverpool keretéből – kiderült, miért jegelik

Pécsi Ármin a Liverpool U21-es csapatának első számú kapusa, eddig öt mérkőzésen védett a korosztályos gárdában, azonban szeptember vége óta nem lépett pályára az U21-es együttesnél. A fiatal magyar játékos a klub kapushierarchiájában jelenleg negyedik helyen szerepel Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili és Freddie Woodman mögött. Azonban Becker kidőlésével a magyar kapus is eggyel előrébb ugrott a sorban, így a brazil hálóőr visszatéréséig a klub harmadik számú kapusának számít, ami viszont különböző pluszfeladatokkal jár.

A Liverpool kapusai, Giorgi Mamardashvili, Pécsi Ármin és Freddie Woodman. Fotó: AFP/Oli Scarff

Lapunk úgy értesült, hogy Pécsi Ármin Alisson szeptemberi sérülése óta folyamatosan – a Bajnokok Ligája mérkőzéseket kivéve – utazik a csapattal, akkor is, ha végül nem kerül be a mérkőzés keretébe.

Erre azért van szükség, mivel a Premier League-mérkőzések előtt rendszeresen három kapussal melegítenek be a csapatok, azonban a meccskeretbe a legtöbb együttes már csak két kapust szokott nevezni, hogy minél több hely maradjon a mezőnyjátékosok számára.

Ez az oka annak, hogy a magyar kapus kihagyta a Liverpool U21 utolsó három tétmérkőzését, nincs szó sérülésről vagy mellőzésről, egyszerűen csak a 20 éves hálóőr harmadik számú kapussá lépett elő, így az első csapatnál számítanak rá.