Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

LiverpoolArne SlotPécsi Ármin

Pécsi Ármin hirtelen eltűnt a Liverpool keretéből – kiderült, miért jegelik

A Liverpool U21-es csapata megszerezte idénybeli második győzelmét vasárnap délután, miután a Premier League 2 hetedik fordulójában 4-1-re legyőzte városi rivális Everton korosztályos csapatát. A hazaiaknál Pécsi Ármin ezúttal sem volt ott a keretben, ahogy a korábbi két mérkőzésre sem nevezték. Utánajártunk, miért nem számítanak az elmúlt hetekben a magyar kapusra a Liverpool U21-es csapatánál.

C. Kovács Attila
2025. 10. 27. 14:26
Pécsi Ármin a Liverpool mezében. Forrás: IMAGO
Pécsi Ármin a Liverpool U21-es csapatának első számú kapusa, eddig öt mérkőzésen védett a korosztályos gárdában, azonban szeptember vége óta nem lépett pályára az U21-es együttesnél. A fiatal magyar játékos a klub kapushierarchiájában jelenleg negyedik helyen szerepel Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili és Freddie Woodman mögött. Azonban Becker kidőlésével a magyar kapus is eggyel előrébb ugrott a sorban, így a brazil hálóőr visszatéréséig a klub harmadik számú kapusának számít, ami viszont különböző pluszfeladatokkal jár.

A Liverpool kapusai, Giorgi Mamardashvili, Pécsi Ármin és Freddie Woodman.
A Liverpool kapusai, Giorgi Mamardashvili, Pécsi Ármin és Freddie Woodman. Fotó: AFP/Oli Scarff

Lapunk úgy értesült, hogy Pécsi Ármin Alisson szeptemberi sérülése óta folyamatosan – a Bajnokok Ligája mérkőzéseket kivéve – utazik a csapattal, akkor is, ha végül nem kerül be a mérkőzés keretébe. 

Erre azért van szükség, mivel a Premier League-mérkőzések előtt rendszeresen három kapussal melegítenek be a csapatok, azonban a meccskeretbe a legtöbb együttes már csak két kapust szokott nevezni, hogy minél több hely maradjon a mezőnyjátékosok számára. 

Ez az oka annak, hogy a magyar kapus kihagyta a Liverpool U21 utolsó három tétmérkőzését, nincs szó sérülésről vagy mellőzésről, egyszerűen csak a 20 éves hálóőr harmadik számú kapussá lépett elő, így az első csapatnál számítanak rá. 

 

Pécsi hamarosan a Liverpool kispadjára is leülhet

A PoolBarátok eközben arról számolt be, hogy Pécsi Ármin szerdán már akár az első csapat kispadjára is leülhet a Crytal Palace elleni Ligakupa-mérkőzésen, mivel Arne Slot vezetőedző pihentetni szeretné Giorgi Mamardashvilit.

