Pécsi dicséretek sorát kapja Liverpoolban: „A jövőben Ármin lehet az első számú kapus”

A liverpooli és a magyar sajtó egyelőre Szoboszlai Dominiktól és Kerkez Milostól hangos, ugyanakkor később ez további két magyarral kibővülhet. Pécsi Ármin kapus a nyáron Magyarországról igazolt a Mersey partjára, míg a 16 éves Farkas Erik 2021 óta nevelkedik a klub akadémiáján. Bocsák Bence, Angliában élő magyar sportújságírót kérdeztük utóbbi két magyarról, Pécsi Árminról pedig több mint megnyugtató híreket kaptunk a szigetországból.

Perlai Bálint
2025. 10. 25. 6:41
Pécsi Ármin meghatározó tagja lett a Liverpool U21-es csapatának
Pécsi Ármin a Liverpool U21-es csapatában először nem védett bajnokin Forrás: X/Liverpool FC
2023 óta hihetetlen figyelmet kap a Liverpool Magyarországon. Akkor Szoboszlai Dominik leigazolása okozta a kitüntetett figyelmet, ma pedig már természetesnek vesszük, hogy Szoboszlai mellett Kerkez Milos is hétről hétre Anglia és a világ egyik legnagyobb csapatában tölt be meghatározó szerepet. Kerkez és Szoboszlai mellett azonban még két magyarra érdemes figyelni a Mersey partján. A nyáron nagy meglepetést okozott a 20 éves Pécsi Ármin leigazolása, aki a Puskás Akadémiától szerződött a Liverpoolhoz. Mellette pedig ott van a 2021 óta a Vörösök akadémiáján játszó Farkas Erik, a 16 éves középpályást Angliában az egyik legnagyobb tehetségként tartják számon. Utóbbi két játékosról kevesebb szó esik a magyar médiában, így az Angliában élő magyar sportújságírót, a Liverpoolra specializálódott Bocsák Bencét kérdeztük Pécsiről és Farkasról.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos már a Liverpool kezdőcsapatában, Pécsi Ármin egyelőre az utánpótlásban játszik
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos már a Liverpool kezdőcsapatában, Pécsi Ármin egyelőre az utánpótlásban játszik (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Pécsi a felnőttcsapatban még nem mutatkozott be, az U21-esek között játszik hétről hétre, ugyanakkor hétköznap a felnőttekkel edz. Kár lenne tagadni, hogy az már önmagában mekkora dolog, hogy a világ talán legjobb kapusától, Alissontól leshet el pár trükköt.

– Szerintem az ő helyzete eléggé egyszerű – kezdte Bocsák Bence, amikor Pécsi került szóba. 

– A következő egy évben az a dolga, hogy megszokja az angol futballt, a Liverpoolt, az edzések által minél többet fejlődjön. Arra kevés esélyt látok, hogy a mostani idényben bemutatkozzon a felnőtteknél, hiszen papíron csak a negyedik számú kapus. A BL-be nem is nevezték őt.

Pécsi Árminnak nem büntetés, hogy az utánpótlásba „száműzték”

A laikusok ha ránéznek a Liverpool U21-es csapatának eredményeire, akkor azt mondhatják: mennyi gólt kap Pécsi, hogy lesz így belőle első számú kapus bárhol is?. Azt kár lenne tagadni, hogy a Premier League 2-ben szerzett négy pont hat meccsen nem valami acélos. Pécsi mindegyik összecsapáson védett, 14 gólt kapott. Ami nem kevés, de a kontextust is érdemes hozzávenni – ebben pedig Bocsák segített nekünk, aki testközelből figyeli a meccseket.

– Az U21-es csapatnál Ármin sokszor kerül kiszolgáltatott helyzetbe, mivel a gárda nagyon küszködik a Premier League 2-ben. Azt hiszem, a Liverpool védelme kapta eddig a legtöbb lövést abban a ligában, szóval ez is mutatja, hogy Ármin nemcsak sok gólt kap, hanem sok lövést is. De ezt tanulópénznek is fel lehet fogni. Kicsit összehasonlítanám az ő helyzetét Giorgi Mamardasviliéval (a georgiai kapus nyáron érkezett a Liverpoolba, Alisson sérülése miatt jelenleg kezdőkapus – a szerk.), amikor tavaly a Valenciában volt, akkor sokszor volt kiszolgáltatott helyzetben. Most viszont a Liverpoolnál látszik, hogy mennyit fejlődött. Ha például a Chelsea vagy a Manchester United ellen nincs a kapuban, akkor már a félidőben elment volna a meccs.

Pécsi Ármin nyáron igazolt a Liverpoolba Magyarországról
Pécsi Ármin nyáron igazolt a Liverpoolba Magyarországról (Fotó: puskasakademia.hu)

Kölcsönszerződés lenne a következő lépés?

Aggódni tehát nem kell, sőt! Bocsák Bence szerint nem elképzelhetetlen, hogy a következő években kölcsönben bizonyíthat a kapus – a játékos menedzsere, Esterházy Mátyás a nyáron kizárta annak lehetőségét, hogy egyből kölcsönadják, de a későbbi lehetőségektől ő sem zárkózott el.

– Szerintem a következő lépés neki egy kölcsönszerződés lesz, a Liverpoolnál most erre is készítik fel.

Ha megnézzük, szerintem Ármin nagyon jó döntést hozott, mert a Liverpool azért tényleg profi a fiatal kapusok terén. Az elmúlt öt évben az akadémiáról kijött Caoimhín Kelleher, aki most a szintén PL-résztvevő Brentfordnál (a hétvégén éppen korábbi csapata ellen védhet az ír – a szerk.), Vitezslav Jaros az Ajaxnál, míg Kamil Grabara a Wolfsburg kezdőkapusa, és a lengyel válogatottnál is hamarosan eljön az ő ideje. A Liverpool tehát ért ahhoz, hogy felépítsen egy-egy kapust. Árminban benne van egy hasonló karrier.

Az már önmagában nem hangzik rosszul, ha a magyar kapus később valamelyik Premier League-csapatnál vetheti meg a lábát, de azért Liverpoolban is számolnak vele…

– Úgy tudom, hogy az a terv, hogy egy távoli jövőben Ármin legyen a Liverpool első számú kapusa – árulta el Bocsák. – Ehhez viszont rengeteg türelem kell. Sokan itthon nem értik meg, hogyan működik a Liverpool U21-es csapata, csak azt látják, hogy Ármin mennyi gólt kap… Miközben az információim szerint Liverpoolban nagyon is elégedettek vele.

A 16 éves magyar tehetség, akit kincsként kezelnek Liverpoolban

Farkas Erik nemrégiben hatalmas szabadrúgásgóllal jelentkezett a Liverpool akadémiáján – nem sokkal Szoboszlai pontrúgása után. Erik 2021 óta a klub kötelékeibe tartozik, mostanra azonban már mindenkinek nyilvánvaló: ilyen tehetség generációkként csak pár akad. 

Bocsák információi szerint a Liverpoolnál Luka Modricról és Bernardo Silváról mutatnak Farkas Eriknek videós összeállításokat. Az edzők szerint Farkas profilja hozzájuk hasonlít a leginkább, ami rossz ómen aligha lehet.

 S mik is a 16 éves támadó középpályás legnagyobb erényei?

  • robbanékonyság
  • jó cselezőkészség
  • labdacipelés
  • játékolvasás
  • társak észrevétele a vonalak között
Farkas Erik már az angol utánpótlás-válogatottban is bemutatkozott
Farkas Erik már az angol utánpótlás-válogatottban is bemutatkozott (Fotó: Mondial Football Montaigu)

– Erik egy támadó középpályás, de Liverpoolban sokszor használják egy sorral hátrébb, nyolcasként – folytatta az újságíró, majd kértük, hogy hasonlítsa valamelyik játékoshoz, hogy jobban el tudjuk képzelni Farkas Erik profilját. – A felnőttcsapatból Florian Wirtzet mondanám. Persze, nem a mostani, liverpooli változatához… Wirtz a Bayer Leverkusenben dinamikus volt, jó döntéseket hozott az utolsó harmadban – ezek mind jellemzőek a magyar játékosra is. Eriknek a mostani idényben nagyon megy a játék, nemcsak a Liverpoolban, hanem az angol válogatottban is. Megnézzük az utolsó válogatottszünetben, szeptemberben három mérkőzésen játszott, ezeken két gólpasszt osztott ki. Nem túlzás azt mondani, hogy Erik Angliában is az egyik legnagyobb tehetségnek számít!

Farkas Erik hamarosan akár Szoboszlaiékkal is edzhet

A pályafutását még idehaza a szegedi SZEOL-ban kezdő Farkas, később családjával az Egyesült Királyságba költözött üzleti okok miatt, ahol a Liverpool játékosmegfigyelői gyorsan kiszúrták. A középpályás pedig a mostani évadban szintet ilépett.

– Erik az angol rendszerben U16-os játékosnak tekinthető, de már az U18-asok között is játszott. A Liverpoolnál nagyon ritkán fordul elő olyan, hogy egy-két játékost az idősebbek között játszat. Erik korcsoportjából még egy játékost tettek feljebb, ez sokat elmond arról, hogy mekkora tehetségnek tartják őt kint. Már az U21-es csapatban is bemutatkozott, ekkor egy gólpasszt adott – folytatta Bocsák, majd kitért arra is, hogy Farkas hamarosan a felnőtteknél is feltűnhet. 

– Úgy tudom, hogy a Liverpool felnőttcsapatánál is figyelik őt, el tudom képzelni, hogy a következő egy-két évben akár egyszerre négy magyar eddzen a felnőtteknél.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Farkas Erik a magyar vagy az angol válogatottat preferálja, de Csányi Sándor már többször is találkozott a családdal, így a magyar szövetség is figyeli a tehetség minden meccsét. S mellette úgy néz ki, kapusposzton is fényes jövő áll a válogatott és akár a Liverpool előtt is…

