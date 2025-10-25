Pécsi dicséretek sorát kapja Liverpoolban: „A jövőben Ármin lehet az első számú kapus”

2023 óta hihetetlen figyelmet kap a Liverpool Magyarországon. Akkor Szoboszlai Dominik leigazolása okozta a kitüntetett figyelmet, ma pedig már természetesnek vesszük, hogy Szoboszlai mellett Kerkez Milos is hétről hétre Anglia és a világ egyik legnagyobb csapatában tölt be meghatározó szerepet. Kerkez és Szoboszlai mellett azonban még két magyarra érdemes figyelni a Mersey partján. A nyáron nagy meglepetést okozott a 20 éves Pécsi Ármin leigazolása, aki a Puskás Akadémiától szerződött a Liverpoolhoz. Mellette pedig ott van a 2021 óta a Vörösök akadémiáján játszó Farkas Erik, a 16 éves középpályást Angliában az egyik legnagyobb tehetségként tartják számon. Utóbbi két játékosról kevesebb szó esik a magyar médiában, így az Angliában élő magyar sportújságírót, a Liverpoolra specializálódott Bocsák Bencét kérdeztük Pécsiről és Farkasról.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos már a Liverpool kezdőcsapatában, Pécsi Ármin egyelőre az utánpótlásban játszik (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Pécsi a felnőttcsapatban még nem mutatkozott be, az U21-esek között játszik hétről hétre, ugyanakkor hétköznap a felnőttekkel edz. Kár lenne tagadni, hogy az már önmagában mekkora dolog, hogy a világ talán legjobb kapusától, Alissontól leshet el pár trükköt.

– Szerintem az ő helyzete eléggé egyszerű – kezdte Bocsák Bence, amikor Pécsi került szóba.

– A következő egy évben az a dolga, hogy megszokja az angol futballt, a Liverpoolt, az edzések által minél többet fejlődjön. Arra kevés esélyt látok, hogy a mostani idényben bemutatkozzon a felnőtteknél, hiszen papíron csak a negyedik számú kapus. A BL-be nem is nevezték őt.

Pécsi Árminnak nem büntetés, hogy az utánpótlásba „száműzték”

A laikusok ha ránéznek a Liverpool U21-es csapatának eredményeire, akkor azt mondhatják: mennyi gólt kap Pécsi, hogy lesz így belőle első számú kapus bárhol is?. Azt kár lenne tagadni, hogy a Premier League 2-ben szerzett négy pont hat meccsen nem valami acélos. Pécsi mindegyik összecsapáson védett, 14 gólt kapott. Ami nem kevés, de a kontextust is érdemes hozzávenni – ebben pedig Bocsák segített nekünk, aki testközelből figyeli a meccseket.

– Az U21-es csapatnál Ármin sokszor kerül kiszolgáltatott helyzetbe, mivel a gárda nagyon küszködik a Premier League 2-ben. Azt hiszem, a Liverpool védelme kapta eddig a legtöbb lövést abban a ligában, szóval ez is mutatja, hogy Ármin nemcsak sok gólt kap, hanem sok lövést is. De ezt tanulópénznek is fel lehet fogni. Kicsit összehasonlítanám az ő helyzetét Giorgi Mamardasviliéval (a georgiai kapus nyáron érkezett a Liverpoolba, Alisson sérülése miatt jelenleg kezdőkapus – a szerk.), amikor tavaly a Valenciában volt, akkor sokszor volt kiszolgáltatott helyzetben. Most viszont a Liverpoolnál látszik, hogy mennyit fejlődött. Ha például a Chelsea vagy a Manchester United ellen nincs a kapuban, akkor már a félidőben elment volna a meccs.