Már kedden meccset játszhat a Liverpoolba igazolt Pécsi Ármin

A rangos Golden Boy-díj jelöltjei között is szereplő Pécsi Árminnal kapcsolatban pénteken vetődött fel nyilvánosan, hogy a Liverpool játékosa lehet, szombat este pedig meg is történt a hivatalos bejelentés . A Puskás Akadémia csapatától távozó kapus a harmadik magyar futballista lett az angol klub kötelékében Szoboszlai Dominik és Farkas Erik után. A Szoboszlaihoz hasonlóan Pécsit is képviselő ügynökség, az EM Sports a Liverpool közleménye után hírlevélben reagált a hírre, ebben a tulajdonos Esterházy Mátyás is megszólalt.

Megtörtént a hivatalos bejelentés: Pécsi Ármin a Liverpoolban folytatja. Forrás: Liverpool FC

Esterházy Mátyás: Tudatos stratégia áll Pécsi Ármin Liverpoolba igazolása mögött

– A Liverpool nagyon régóta figyelte Ármint, és nagyjából egy hónapja kezdtünk el beszélgetni az esetleges átigazolásról.

A vezetőség olyan hosszú távú és számunkra megalapozott jövőképet vázolt fel, amellyel könnyű volt azonosulni.

Örülök, hogy Ármin és a családja ugyanazokat a távlati szempontokat tartották a legfontosabbnak, amelyeket egy ennyi felnőtt mérkőzéssel rendelkező, a válogatott küszöbén álló 20 éves tehetségnek figyelembe kell vennie. Bár Ármin az U21-es válogatottal készült, amikor felgyorsultak az események, Szélesi Zoltán és a teljes MLSZ az első pillanattól kezdve partner volt abban, hogy megvalósuljon az átigazolás, amiért köszönettel tartozunk nekik – magyarázta Esterházy Mátyás.

– Szeretném kiemelni: ahogy Tóth Balázs és Balajcza Szabolcs évek óta Árminhoz és a vele kapcsolatos elképzeléseinkhez álltak, azt hiszem, hogy egy fiatal, rendkívül tehetséges játékost így kell felépíteni. Remek bizonyíték ez arra, hogy ha a megfelelő tehetségű és szorgalmú gyerekek időben lehetőséget kapnak, akkor hatalmas sikereket érhetnek el egyéni és klubszinten is – folytatta az EM Sports tulajdonosa, aki elmondta, a magyar kapus iránt több csapat is érdeklődött, ám végül az angol klub lett a befutó. – Az elemzéseink alapján úgy éreztük, hogy ez az út hozhatja a legnagyobb sikert és biztosíthatja a legmegalapozottabb jövőképet Árminnak.

Sokáig mérlegeltünk, hogy az ő adottságaival, az ő helyzetében melyik lépés lenne a legjobb, mert szerencsére olyan helyzetben volt, amilyenbe magyar játékos ritkán kerül: több különböző lehetőség közül választhatott.

Végül úgy döntöttünk, hogy olyan egyesülethez szerződik, amely a világ legszűkebb elitjébe tartozik, amelyben top játékosok között fejlődhet, és kifogástalan körülmények között, kiváló szakemberektől tanulhat. Fontos ugyanakkor, hogy semmilyen terhet sem akarunk Árminra rakni azért, mert a Liverpool szerződtette. Nagyon tudatos stratégia van a leigazolása mögött, és e hosszú távú koncepció első lépéseként a következő időszakban a türelmes, rendkívül magas szintű és részletorientált munka lesz a fókuszban.

We have agreed a deal to sign Armin Pecsi from Puskas Akademia 🙌 — Liverpool FC (@LFC) June 7, 2025

Pécsi Ármin: Keményen és türelmesen kell dolgoznom

– Elképesztő pillanat volt, egyben nagyon motiváló is – mondta a kapus az aláírásról. – A legjobb döntést hoztuk meg egy hosszú távú projekt kapcsán. Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, szeretnék élni vele, de természetesen most az a legfontosabb, hogy nagyon keményen és kellő türelemmel dolgozzak. Szerencsére ez a mentalitás közel áll hozzám. Mindent megteszek, hogy a lehető legtöbbet fejlődjek Liverpoolban.

Minden nagyon gyorsan történt, az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatok és fizikai felmérések után körbevezettek az edzőközpontban, elmondták a legfontosabb tudnivalókat.

Mindenki nagyon kedves es segítőkész volt, elképesztő profizmus jellemzi a klubot, így mindennel nagyon gyorsan tudtunk haladni.

Pécsi Ármin kedden az U21-es válogatottal Ausztria ellen felkészülési találkozón léphet pályára (Bécsújhely, 18.00), ezzel kapcsolatban elárulta, hogy utána miként alakul a folytatás.

– A keddi mérkőzés után lesz egy kis időm kikapcsolódni és átgondolni mindazt, ami az elmúlt években történt velem, mire eljutottam idáig. A családom és a barátaim körében pihenek majd, de néhány nappal a felkészülés kezdete előtt már szeretnék kiutazni Liverpoolba, hogy kellő idő jusson az akklimatizációra, mielőtt belevágunk az első edzésbe.