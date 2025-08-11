Kelet-MagyarországToma AndrásII. világháborúhadifogoly

Huszonöt éve tért haza az utolsó magyar hadifogoly + videó

2000. augusztus 11-én lépett újra magyar földre az utolsó világháborús hadifogoly. A nyíregyházi Toma András ötvenhat esztendőnyi távollét után tért haza. Megindító történetére világszerte felfigyeltek.

2025. 08. 11.
Huszonöt éve, november 16-án számolt be a Kelet-Magyarország címlapján a világszenzációról, az utolsó magyar hadifogoly megérkezéséről a Nyíregyházától pár kilométerre fekvő Sulyánbokorba. Az akkori címlapfotón Toma Andrást öccse, János egy üveg szatmári szilvapálinkával fogadta, ezt követően húga, Panni finom ebéddel várta a megtalált testvért. A férfi 56 évi távollét után 2000. augusztus 11-én térhetett vissza Magyarországra – írja a Szon.

Toma András, az utolsó magyar hadifogoly 2000-ben tért haza (Fotó: Balázs Attila)

 

Több mint fél évszázadon át imádkoztak Toma András hazatéréséért

Panni néni egyéves volt, amikor nagytestvérét besorozták, mégis rengeteg emléket őrzött a hadifogságba esett bátyjáról, akiről sokat meséltek neki a szülei. Az édesanya szülésznő volt, az édesapa ács, tetőfedő. Ha tudomást szereztek róla, hogy hadifogoly érkezett a környékre, azonnal lovaskocsira ültek, és odahajtottak, hátha Bandi fiuk tért haza.

Sajnos már nem érhették meg a pillanatot, amikor 56 év elteltével megérkezett Bandi bácsi. Toma Anna külön szobát rendezett be testvére számára.

– Nekem úgy lefeküdni nem lehetett, hogy ne mondjak este egy imát érte. Ötvenhat évig minden álló nap elmondtam az imát...

Amikor megláttam a tévében, azt mondtam, ő az én testvérem.

A férjem kérlelt, ne éljem bele magam. Így aztán se a gyerekeknek, se neki nem mertem többet mondani. Csak figyeltem a tévét, mint egy őrült, és azt vártam, mikor mondja már ki végre, hogy Sulyánbokor... – nyilatkozta huszonöt éve Panni néni.

A teljes cikk ide kattintva olvasható.

Borítókép: Húga, Panni néni fogadta Toma Andrást, az utolsó magyar hadifoglyot (Fotó: Balázs Attila)

 

