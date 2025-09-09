A Liverpool ifjú magyar tehetsége remekelt az angol válogatott tagjaként

Az U16-os angol válogatottban két hivatalos mérkőzésen szerepelt Farkas Erik Leonárd még csupán múlt pénteken ünnepelte a 16. születésnapját, de már előtte megkapta pályafutása során először a meghívót az U17-es nemzeti csapatba. Liam Bramley szövetségi edző együttese a németországi Duisburgban sorra kerülő nemzetközi tornán készül az Európa-bajnoki selejtezőkre, és a Liverpool U18-as gárdáját erősítő magyar tehetség is szerepel a keretben. A magyar játékos az Izrael elleni felkészülési találkozó alatt a pályán lehetett Anglia színeiben, gólpasszt is adott, s a torna zárómérkőzésén a csoportgyőzelemről szóló Németország elleni rangadón is szerepet kapott.

A magyar tehetség kezdőként lépett pályára az angol U17-es válogatottban. Fotó: The England Academy

Az angol válogatottban remekelt a magyar tehetség

A tornagyőzelemért küzdő németek és angolok meccsén korán megszerezte a vezetést a házigazda, de gyorsan egyenlítettek a vendégek. Farkas mélységi passza után Ryan Kavuma-McQueen középre lőtt labdáját a második hullámban érkező Floyd Samba váltott gólra.

Farkas a 22. percben Samba keresztpasszát vette le remekül, majd kiváló ütemben készítette le lövésre Kavuma-McQueennek, aki a tizenhatos jobb oldaláról lőtte be a labdát a kapuba.

Így már angolok vezettek 2–1-re, de alig öt perccel később a németek egyenlíteni tudtak.

Újabb fordulat következett, az angolok ugyanis McQueen büntetőjéből egyenlítettek, majd a hosszabbítás perceiben a Chelsea szélsője révén a vezetést is megszerezték, aki egyébként négy gólig jutott a 7-5-ös angol győzelemmel végződő meccsen. A nyári U19-es labdarúgó Európa-bajnokságon csak tíz gólt termeltek a felek, itt most megfejelték ezt kettővel. A csoportelsőség így Angliáé lett. Bár a szünetben lecserélték a 16 éves magyar tehetséget, Farkas egy félidő alatt szinte hiba nélkül futballozott, a támadások mellett a védekezésből is aktívan kivette a részét.