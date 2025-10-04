Pécsi Ármin ilyen pofont még nem kapott Liverpoolban, de ez jót is jelenthet

A nyáron a Puskás Akadémiától a Liverpool együtteséhez igazolt Pécsi Ármin az idény első öt bajnokiján egyaránt végig az U21-es csapat kapuját védte. A gárda ezeken a mérkőzéseken egy győzelem mellett négyszer szenvedett vereséget, ennek ellenére a magyar kapus többször is a liverpooli fiatalok közül az egyik legjobb volt. Péntek este a Fulham vendégeként Robert Page vezetőedző nem számított Pécsire, nélküle 1-1-es döntetlennel zárult a találkozó: Kaide Gordon a 11. percben még vezetést szerzett, de a 71. percben a péntek estig százszázalékos londoni együttes Aron Loupalo-Bi labdaszerzést követő góljával egyenlített. A vendégek angol kapusa, Bailey Hall négy védéssel zárt az egy kapott gól mellett.

Pécsi Ármin eddig csak felkészülési mérkőzésen volt ott a Liverpool első csapatában (Fotó: AFP/Darren Staples)

Pécsi Ármin a Fulham otthonában még a kispadon sem kapott helyet, ilyen eddig az idényben bajnokin még egyszer sem, egyébként pedig egyszer fordult elő vele: az EFL Trophy – az angol harmad- és negyedosztályú csapatok mellett az első két felnőttliga tizenhat U21-es együttesét felvonultató sorozat – csoportkörének első fordulójában. Akkor a Burton ellen a húszéves játékos azért nem játszott, mert már a magyar U21-es válogatottal készült Európa-bajnoki selejtezőre. Noha Szélesi Zoltán szövetségi edző ezúttal is meghívta az Ukrajnával és Törökországgal a következő napokban szembenéző keretbe, a hétvége még a klubfutballról szól, így Pécsinek még van lehetősége a Liverpoollal tölteni a napokat.

Pécsi Ármin esélye a Liverpool első csapatában

Az azonban, hogy az U21-es keretből kimaradt, minden bizonnyal – mivel a klub mással nem indokolta a távollétét – azt jelenti, hogy cserébe tétmérkőzésen első alkalommal a felnőttcsapat bajnokiján is ott lesz a magyar futballista. A Liverpool a Premier League-ben szombaton (18.30, tv: Spíler1) a Chelsea stadionjába látogat, és Alisson Becker sérülése miatt Arne Slot vezetőedzőnek át kell gondolnia a kapuskérdést. A jelek szerint Giorgi Mamardasvili fog védeni, de Freddie Woodman mellett Pécsi Ármin is leülhet majd a kispadra.

A nyáron igazolt kapus tehát ezen a héten az idényben először aligha véd, de a szombat este egy újabb lépést hozhat abba az irányba, hogy később játsszon is többek között Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal egyszerre az első csapatban.