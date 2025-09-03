Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Liverpool FCU21-es magyar válogatottPécsi Ármin

Pécsi Ármin kikerült a Liverpool keretéből, csapata ezt máris megbánhatta

Vereséggel kezdte az angol EFL Trophy sorozatot a Liverpool U21-es labdarúgócsapata. Noha az idény eddigi összes tétmérkőzésén Pécsi Ármin védte a liverpooliak kapuját, a Burton otthonában nem volt a keretben sem, de ennek megvolt az oka.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 6:30
Pécsi Ármin nélkül kikapott a Liverpool U21-es csapata (Fotó: X)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az EFL Trophy az angol harmad- és negyedosztályú csapatok mellett az első két felnőttliga tizenhat U21-es együttesét felvonultató sorozat. A 64 csapatos főtábla csoportkörében szerepel a Plymouth Argyle is, amely a csereként beállt Szűcs Kornéllal a pályán 2-0-ra győzött a vendég Cheltenham ellen. Szintén kedd este rendezték a Liverpool U21-es együttesének első mérkőzését, a gárda Pécsi Ármin nélkül 2-0-s vereséget szenvedett a harmadosztályú Burton Albion otthonában.

A Liverpool U21-es csapata Pécsi Ármin nélkül vereséggel kezdte az EFL Trophy csoportkörét
A Liverpool U21-es csapata Pécsi Ármin nélkül vereséggel kezdte az EFL Trophy csoportkörét (Fotó: liverpoolfc.com)

A liverpooliak kapuját a cseh Fabian Mrozek védte, és balszerencséjére a 37. percben Fabio Tavares lövésénél éppen a hazaiak csatárára ütötte vissza a labdát, ami a kapuba pattant, így szerezte meg a vezetést a Burton. A vendégeknek több egyenlítési lehetősége is volt, de a házigazda végül a 67. percben Julian Larsson beállította a 2-0-s végeredményt. Az északi régió H jelű csoportjában még két negyedosztályú csapat szerepel, a Crewe Alexandra az első fordulóban 7-1-re győzte le a Chesterfieldet. A kvartettből az első két helyezett jut tovább a legjobb 32 közé.

Miért nem Pécsi Ármin volt a Liverpool U21-eseinek kapusa?

Pécsi Ármin a Leicester, a Burnley és a Stoke City elleni bajnokikat is végigvédte eddig az idényben, ezúttal azonban a Burton ellen a keretben sem volt. 

A nyáron igazolt, 20 éves magyar kapus azért hiányzott, mert jelenleg Magyarországon készül az U21-es válogatott Európa-bajnoki selejtezőire.

A Szélesi Zoltán szövetségi edző által irányított magyar csapat hétfőn kezdte meg a felkészülést, az első Eb-selejtezős mérkőzését pedig Litvániában játssza le szeptember 9-én. Szerdán egy, csütörtökön két edzés vár az U21-es válogatottra, amely három kapusa közül az egyik – Lehoczki Bendegúz (Csákvár) és Dala Martin (Puskás Akadémia) mellett – éppen Pécsi Ármin.

A Liverpool U21-es csapata legközelebb szeptember 21-én a Manchester United korosztályos együttese ellen, saját közönsége előtt lép pályára a bajnokságban.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekSzoboszlai Dominik

A bevándorló felszólítja a belgákat, hogy takarodjanak

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Muszlim képviselő: „Ha Molenbeekben ennyire elviselhetetlen nektek, akkor költözzetek el, menjetek máshova, tűnjetek el.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu