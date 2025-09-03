Pécsi Ármin kikerült a Liverpool keretéből, csapata ezt máris megbánhatta

Az EFL Trophy az angol harmad- és negyedosztályú csapatok mellett az első két felnőttliga tizenhat U21-es együttesét felvonultató sorozat. A 64 csapatos főtábla csoportkörében szerepel a Plymouth Argyle is, amely a csereként beállt Szűcs Kornéllal a pályán 2-0-ra győzött a vendég Cheltenham ellen. Szintén kedd este rendezték a Liverpool U21-es együttesének első mérkőzését, a gárda Pécsi Ármin nélkül 2-0-s vereséget szenvedett a harmadosztályú Burton Albion otthonában.

A Liverpool U21-es csapata Pécsi Ármin nélkül vereséggel kezdte az EFL Trophy csoportkörét (Fotó: liverpoolfc.com)

A liverpooliak kapuját a cseh Fabian Mrozek védte, és balszerencséjére a 37. percben Fabio Tavares lövésénél éppen a hazaiak csatárára ütötte vissza a labdát, ami a kapuba pattant, így szerezte meg a vezetést a Burton. A vendégeknek több egyenlítési lehetősége is volt, de a házigazda végül a 67. percben Julian Larsson beállította a 2-0-s végeredményt. Az északi régió H jelű csoportjában még két negyedosztályú csapat szerepel, a Crewe Alexandra az első fordulóban 7-1-re győzte le a Chesterfieldet. A kvartettből az első két helyezett jut tovább a legjobb 32 közé.

Miért nem Pécsi Ármin volt a Liverpool U21-eseinek kapusa?

Pécsi Ármin a Leicester, a Burnley és a Stoke City elleni bajnokikat is végigvédte eddig az idényben, ezúttal azonban a Burton ellen a keretben sem volt.

A nyáron igazolt, 20 éves magyar kapus azért hiányzott, mert jelenleg Magyarországon készül az U21-es válogatott Európa-bajnoki selejtezőire.

A Szélesi Zoltán szövetségi edző által irányított magyar csapat hétfőn kezdte meg a felkészülést, az első Eb-selejtezős mérkőzését pedig Litvániában játssza le szeptember 9-én. Szerdán egy, csütörtökön két edzés vár az U21-es válogatottra, amely három kapusa közül az egyik – Lehoczki Bendegúz (Csákvár) és Dala Martin (Puskás Akadémia) mellett – éppen Pécsi Ármin.

A Liverpool U21-es csapata legközelebb szeptember 21-én a Manchester United korosztályos együttese ellen, saját közönsége előtt lép pályára a bajnokságban.