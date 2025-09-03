Pánikba ejtette a németeket Szoboszlai szárnyalása és Wirtz bukdácsolása

– A vezetőedző is tudja, hogy középpályás vagyok, de amíg jobbhátvédként kapok lehetőséget, addig ott kell teljesítményt nyújtani – nyilatkozta Szoboszlai Dominik azután, hogy a 83. percben lőtt gyönyörű szabadrúgásgóllal eldöntötte a címvédő Liverpool javára az előző idény ezüstérmese, az Arsenal elleni Premier League-rangadót. Bár eddig nem sok szó esett róla, de Szoboszlai szabadrúgásában az ő korábbi posztját elfoglaló német Florian Wirtz szerepe is megvolt, aki az Arsenal sorfalában takarta a kilátást a kapus elől.

Florian Wirtz nem megsérült, hanem begörcsölt, egyelőre nem bírja azt a tempót, amit Szoboszlai diktál a Premier League-ben. Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az érdem persze Szoboszlaié, ezt senki sem veheti el tőle, de a BBC elemzésében a szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy mi volt Wirtz feladata a szabadrúgásnál. Persze az, amit ő csinált, még édeskevés lett volna a gólhoz, amihez Szoboszlai zsenialitása kellett.

És a németeknek most igencsak fájhat a szereposztás kettejük között: a magyar varázsol a Liverpool mezében, míg a Bayer Leverkusentől a nyáron 125 millió euróért megvett Wirtz egyelőre abszolút mellékszereplő.

A dolog pikantériája pedig éppen az, hogy Szoboszlai, aki az előző idényben többnyire tízes volt a Liverpool középpályáján, a Premier League első három fordulójában Wirtz miatt szorult hátrébb a pályán, a legutóbbi két meccsen már egyenesen a védelem jobb szélére. S miközben Szoboszlai a szokatlan szerepben is a Liverpool vezére, addig Wirtz látványosan szenved a neki komfortos tízes poszton.

Német pánik: Szoboszlai gólöröme és az aggodalom Wirtz miatt

Ezt pedig már Németország legnagyobb lapja, a Bild sem hagyhatta szó nélkül. A Liverpool–Arsenal meccs után írt cikkben a korábban a Bundesligában, Lipcsében futballozó Szoboszlait méltatják, a vezető kép is az övé, és álomszerűnek nevezik a szabadrúgásgólját. S rögtön utána hozzáteszik, hogy „aggódunk Wirtz miatt”. Mivel a kijelentés közvetlenül a Szoboszlai gólöröméről készült fotó fölött olvasható, a magyar középpályással riogathatják a német Wirtz-rajongókat.

Németország legnagyobb lapja Szoboszlai gólöröme fölött írja, hogy aggódik Wirtz miatt. Fotó: Bild

A cikkben kritikusan leírják, hogy a 22 éves német középpályás még nem tud 100 százalékos teljesítményt nyújtani a Premier League-ben. Ez finom megfogalmazása a dolgoknak: Wirtz az első három angol bajnokiján csupán közepes osztályzatokat kapott, gólt és gólpasszt nem jegyzett.