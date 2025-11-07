Amerikai rémálom Szaúd-Arábiában, de ez volt a papírforma

A hatodik helyen kiemelt wimbledoni bajnok Jelena Ribakina az első elődöntőben szetthátrányból fordított az ötödikként rangsorolt amerikai Jessica Pegula ellen, a 2 óra 7 perc alatt aratott sikerével pedig a negyedik meccsét is megnyerte a WTA Finals nevű tenisz-vb-n. A másik ágon a világelsőként veretlenül csoportelső Arina Szabalenka és az amerikai Amanda Anisimova csapott össze egy ennél is hosszabb mérkőzésen, végül a legutóbbi három Grand Slam-tornán egyaránt összekerült teniszezők közül a fehérorosz jutott a szombati fináléba.
Szabalenka és Ribakina 14. találkozása
A papírforma szerint tehát a két csoportelső jutott a fináléba, így a női tenisz-vb-n olyasvalaki emelheti majd magasba a trófeát, aki az összes találkozóját megnyerte. Szabalenka és Ribakina eddig tizennégyszer mérkőzött meg egymással, 8-5-re a világelső vezet kettejük párharcában.
Az már korábban eldőlt, hogy sorozatban 11. alkalommal lesz különböző nyertese a WTA-világbajnokság egyes versenyszámának, hiszen a korábbi győztesek közül az idei mezőnyben szerepelt Iga Swiatek és Coco Gauff is már a csoportkörben búcsúzott.
A szombati döntős napnak magyar résztvevője is lesz: Babos Tímea és a brazil Luisa Stefani a párosok magyar idő szerint 14 órakor kezdődő fináléjában lép pályára.
WTA Finals, tenisz-világbajnokság, női egyes, elődöntők:
- Jelena Ribakina (kazah, 6.)–Jessica Pegula (amerikai, 5.) 6:4, 4:6, 6:3
- Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Amanda Anisimova (amerikai, 4.) 6:3, 3:6, 6:3