Orbán Viktor: Magyarország teljes szankciómentességet kapott

Amerikai rémálom Szaúd-Arábiában, de ez volt a papírforma

A női teniszezők 2025. évi, Rijádban zajló WTA-világbajnokságán a kazah Jelena Ribakina és a fehérorosz Arina Szabalenka is szoros, amerikai teniszező elleni elődöntőt megnyerve jutott a WTA Finals fináléjába egyesben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 21:10
Anisimova (balra) és Szabalenka vb-elődöntője a várt csatát hozta (Fotó: Anadolu/Artur Widak)
A hatodik helyen kiemelt wimbledoni bajnok Jelena Ribakina az első elődöntőben szetthátrányból fordított az ötödikként rangsorolt amerikai Jessica Pegula ellen, a 2 óra 7 perc alatt aratott sikerével pedig a negyedik meccsét is megnyerte a WTA Finals nevű tenisz-vb-n. A másik ágon a világelsőként veretlenül csoportelső Arina Szabalenka és az amerikai Amanda Anisimova csapott össze egy ennél is hosszabb mérkőzésen, végül a legutóbbi három Grand Slam-tornán egyaránt összekerült teniszezők közül a fehérorosz jutott a szombati fináléba.

Jelena Ribakina százszázalékos teljesítménnyel jutott a WTA Finals, azaz a női tenisz-világbajnokság döntőjébe, ahol Arina Szabalenka vár rá
Jelena Ribakina százszázalékos teljesítménnyel jutott a WTA Finals, azaz a női tenisz-világbajnokság döntőjébe, ahol Arina Szabalenka vár rá (Fotó: Anadolu/Artur Widak)

Szabalenka és Ribakina 14. találkozása

A papírforma szerint tehát a két csoportelső jutott a fináléba, így a női tenisz-vb-n olyasvalaki emelheti majd magasba a trófeát, aki az összes találkozóját megnyerte. Szabalenka és Ribakina eddig tizennégyszer mérkőzött meg egymással, 8-5-re a világelső vezet kettejük párharcában. 

Az már korábban eldőlt, hogy sorozatban 11. alkalommal lesz különböző nyertese a WTA-világbajnokság egyes versenyszámának, hiszen a korábbi győztesek közül az idei mezőnyben szerepelt Iga Swiatek és Coco Gauff is már a csoportkörben búcsúzott.

A szombati döntős napnak magyar résztvevője is lesz: Babos Tímea és a brazil Luisa Stefani a párosok magyar idő szerint 14 órakor kezdődő fináléjában lép pályára.

WTA Finals, tenisz-világbajnokság, női egyes, elődöntők:

  • Jelena Ribakina (kazah, 6.)–Jessica Pegula (amerikai, 5.) 6:4, 4:6, 6:3
  • Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Amanda Anisimova (amerikai, 4.) 6:3, 3:6, 6:3

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

