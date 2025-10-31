Babos Tímea használhatja ki a női teniszben uralkodó káoszt

A világ legjobb női teniszezőit felvonultató WTA Finals torna párosversenyében hatodszor lehet ott Babos Tímea, aki a legutóbbi három szereplése során – 2017-ben Andrea Hlavácková, majd 2018-ban és 2019-ben Kristina Mladenovic oldalán – meg is nyerte a viadalt. A tenisz-világbajnokság azóta Ázsiából Mexikóba és az Egyesült Államokba került, tavaly óta viszont a szaúd-arábiai Rijád ad otthont neki fedett pályán, kemény borításon. Babos Mladenovic után először Luisa Stefani partnereként tud ismét remekelni: a brazil játékossal 2025-ben négy tornagyőzelmet is elértek, és a vb-re is kvalifikálni tudták magukat. A 32 éves magyar teniszező 2024 végén még az 55. helyen állt a páros-világranglistán, jelenleg viszont már a 15. pozíciót foglalja el – a négy évvel fiatalabb Stefani a 16. helyen található.

Babos Tímea ezúttal Luisa Stefani oldalán lehet teniszvilágbajnok, de nem ez a páros a WTA Finals favoritja (Fotó: facebook.com/huntennis)

Babos Tímea visszatér a WTA Finals tornára

Mivel Babosék a hetedik kiemeltek voltak a vb csoportkörének keddi sorsolásán, biztos volt, hogy csupa náluk előrébb álló duót kapnak ellenfélként. Ennek figyelembevételével is rendkívül erős, Liezel Huberről elnevezett kvartettbe kerültek, hiszen a címvédő Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe kanadai, új-zélandi duó mellett a tavaly döntős Katerina Siniaková, Taylor Townsend cseh, amerikai, valamint a Mirra Andrejeva, Gyiana Snajder orosz párossal is meg kell mérkőzniük. Siniaková és Townsend idén az Australian Opent, Dabrowski és Routliffe pedig a legutóbbi US Opent nyerte meg, azaz a keménypályás Grand Slam-tornák 2025-ös győzteseivel is szembe kell nézniük Babos Tímeáéknak.

Vasárnap este a cseh, amerikai kettős lesz az első ellenfél.

Az úgynevezett Martina Navratilova-csoportban a Roland Garros és a wimbledoni tenisztorna bajnokai mellett egy tajvani, lett, valamint egy amerikai, holland páros szerepel még. Az elmúlt négy évben nyolc különböző játékos örülhetett a WTA Finals ezen versenyszámának végén – nem kizárt, hogy idén hozzájuk képest ismét két másik teniszező emelheti fel a trófeát jövő szombaton.

Arina Szabalenka és Coco Gauff a csoportkör után akár a vb-döntőben is összecsaphat egymással (Fotó: AFP/Fayez Nureldine)

Női egyesben is izgalmasnak ígérkezik a tenisz-világbajnokság

Ahogyan párosban változatosak voltak az elmúlt évek világbajnokságai, úgy egyesben is elmondható ugyanez: az előző kilenc vb-nek kilenc különböző bajnoka volt. Közülük csak Iga Swiatek és Coco Gauff indul el idén, így nem kizárt, hogy ismét új győztest avatnak a tornán. Ráadásul az első számú esélyes a világelső és az idei két keménypályás GS-en egyaránt finalista Arina Szabalenka, a fehérorosz játékos ráadásul idén biztosan nem kap ki a címvédő Gaufftól az elődöntőben, elvégre egy csoportba kerültek. A Steffi Graf-csoportban még a 2023-as döntős Jessica Pegula, valamint

az a Jasmine Paolini szerepel, aki a mezőnyből egyedüliként versenyez a párosok között is – ott jóval nagyobb esélye van a végső győzelemre.

Az olasz mellett még Mirra Andrejeva menetrendje lehet sűrű, de az orosz játékos csak akkor ugorhat be egyéniben, ha valaki visszalép.