Eldőlt: Babos Tímea visszatérhet a WTA-vb-re, retteghetnek a riválisok

Bejutott a ningpói WTA 500-as tenisztorna döntőjébe a Babos Tímea, Luisa Stefani magyar, brazil páros, amely 7:5, 6:4-re nyerte az elődöntőt az Ulrikke Eikeri, Tang Csien-huj norvég, kínai duó ellen. Ezzel a győzelemmel az is eldőlt, hogy Babos Tímea 2019 óta először ott lehet az évzáró WTA-világbajnokságon, amelyet legutóbbi három fellépése alkalmával megnyert.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 16:03
Babos Tímea 2019-es sikere óta először lehet ott az évzáró WTA-világbajnokság mezőnyében, ezúttal a brazil Luisa Stefani oldalán Fotó: Xinhua via AFP/Xie Han
Babos Tímea az előző évtized második felében rendre ott volt a WTA-világbajnokságon párosban. 2015 és 2019 között mind az öt évet ezen a tornán zárta a magyar teniszező, s kiváló a mérlege, hiszen háromszor meg sem állt a végső sikerig: 2017-ben a cseh Andrea Hlavácková, 2018-ban és 2019-ben a francia Kristina Mladenovic oldalán szerezte meg a trófeát. 2020-ban a Covid miatt elmaradt a WTA-vb, Babos Tímea pedig azóta sem térhetett vissza az évzáró eliteseményre, így 2025-ben, Rijádban úgy léphet pályára a brazil Luisa Stefani oldalán, hogy a legutóbbi három fellépését tornagyőzelemmel zárta.

Babos Tímea legutóbbi WTA-vb-je végén boldogan ünnepelhetett a trófeával, akkor Kristina Mladenovic volt a párja, idén Luisa Stefani oldalán játszik a magyar teniszező
Babos Tímea legutóbbi WTA-vb-je végén boldogan ünnepelhetett a trófeával, akkor Kristina Mladenovic volt a párja, idén Luisa Stefani oldalán játszik a magyar teniszező (Fotó:  Xinhua via AFP/Liang Xu)

Babos és Stefani idén három WTA-versenyt nyertek együtt, s a kiegyensúlyozott idényük vb-részvételt ér, a ningpói tornadöntőtől függetlenül, amelyben a Nicole Melichar-Martinez, Ljudmila Szamszonova amerikai, orosz kettős ellen játszanak.

Babos Tímea helye biztos a WTA-vb-n

Néhány hete lapunknak is beszélt Babos Tímea az idei évéről, amely végül elhozta neki a visszatérést a WTA-világbajnokságra. Brazil párospartnere, Luisa Stefani idén debütál majd az évzáró eseményen.

Babos Tímea viszont eddigi öt indulásából háromszor nyert, ráadásul a három legutóbbi szereplése alkalmával, ez pedig még akkor is aggódással töltheti el a riválisokat, ha idén nem a Babos, Stefani duó számít majd november 1. és 8. között Rijádban zajló WTA-vb legnagyobb esélyesének.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

