Eldőlt: Babos Tímea visszatérhet a WTA-vb-re, retteghetnek a riválisok

Babos Tímea az előző évtized második felében rendre ott volt a WTA-világbajnokságon párosban. 2015 és 2019 között mind az öt évet ezen a tornán zárta a magyar teniszező, s kiváló a mérlege, hiszen háromszor meg sem állt a végső sikerig: 2017-ben a cseh Andrea Hlavácková, 2018-ban és 2019-ben a francia Kristina Mladenovic oldalán szerezte meg a trófeát. 2020-ban a Covid miatt elmaradt a WTA-vb, Babos Tímea pedig azóta sem térhetett vissza az évzáró eliteseményre, így 2025-ben, Rijádban úgy léphet pályára a brazil Luisa Stefani oldalán, hogy a legutóbbi három fellépését tornagyőzelemmel zárta.

Babos Tímea legutóbbi WTA-vb-je végén boldogan ünnepelhetett a trófeával, akkor Kristina Mladenovic volt a párja, idén Luisa Stefani oldalán játszik a magyar teniszező (Fotó: Xinhua via AFP/Liang Xu)

Babos és Stefani idén három WTA-versenyt nyertek együtt, s a kiegyensúlyozott idényük vb-részvételt ér, a ningpói tornadöntőtől függetlenül, amelyben a Nicole Melichar-Martinez, Ljudmila Szamszonova amerikai, orosz kettős ellen játszanak.

Babos Tímea helye biztos a WTA-vb-n

Néhány hete lapunknak is beszélt Babos Tímea az idei évéről, amely végül elhozta neki a visszatérést a WTA-világbajnokságra. Brazil párospartnere, Luisa Stefani idén debütál majd az évzáró eseményen.