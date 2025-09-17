Babos Tímea ismét úton a WTA-vb felé

Rendkívüli

A legeredményesebb női teniszezőnk újra visszatalált a győztes útra, és kizárólag a párosra koncentrálva eddig idén parádésan szerepel. Babos Tímea a brazil Luisa Stefanival az oldalán megnyerte a döntőt a 275 ezer dollár (92,5 millió forint) összdíjazású Sao Pauló-i keménypályás női tenisztornán. Ezzel a sikerrel a magyar, brazil duó megerősítette a helyét a WTA élő világranglistáján, ám még ennél is fontosabb, a jelenlegi 8. helyük azt jelenti, hogy ott lehetnének az év végi WTA-világbajnokságon.

Molnár László
2025. 09. 17. 5:34
Babos Tímea és Luisa Stefani remek párost alkot
Babos Tímea és Luisa Stefani remek párost alkot Fotó: Xinhua/Li Rui
Igencsak jó döntésnek bizonyult a női párosban négyszeres GS-győztes, háromszoros világbajnok magyar teniszező döntése, hogy az egyest elengedve kizárólag a női párosra koncentrál. Ráadásul hosszú idő után Babos Tímea ismét állandó partnerrel, a brazil Luisa Stefanival szerepel a tornákon, ami az eredményekben is megmutatkozik. Legutóbb például éppen Stefani hazájában értek fel a csúcsra, miután megnyerték a 275 ezer dollár összdíjazású Sao Pauló-i keménypályás női tenisztornát. 

Babos Tímea a brazíliai tornagyőzelem után most Kínába utazik, hogy Stefanival az oldalán újabb sikereket arasson
Babos Tímea a brazíliai tornagyőzelem után most Kínába utazik, hogy Stefanival az oldalán újabb sikereket arasson     Fotó: PATRICK HAMILTON /BELGA MAG

Babos Tímea ismét tornákat nyer női párosban

A duónak nem ez volt 2025-ben az első sikere, hiszen megnyerték a WTA 500-es linzi, majd a strasbourgi tornát is, míg a Grand Slam-tornákon a Roland Garroson a harmadik körig, míg Wimbledonban – ahol Mate Pavic oldalán a vegyes párosok versenyében egészen az elődöntőig menetelt Babos – és a US Openen a negyeddöntőig jutottak, ahol New Yorkban a 6:0-ra megnyert első játszmát követően szenvedtek vereséget. És ebből a fájdalmas kudarcból sikerült felállniuk úgy, hogy tornagyőzelem lett a vége.

– Sok versenyen játszottunk idén, voltak különleges és fájdalmas pillanatok is. A US Open negyeddöntős vereség nagyon fáj, jó sanszunk volt a továbbjutásra. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ezen a versenyen voltunk a legstabilabbak, ott játszottunk a legjobban. 

Az utána következő Sao Pauló-i versenyen nem feltétlenül nyújtottuk a New York-i teljesítményünket, de érzelmileg ez nagyon fontos győzelem volt, különösen Luisa számára. 

Jó úton járunk, reméljük, a következő hetekben Kínában is tudunk fejlődni – mondta el lapunknak Babos Tímea.

Babos feladta az egyest, cserébe párosban ismét a világ legszűkebb elitjének a tagja
Babos feladta az egyest, cserébe párosban ismét a világ legszűkebb elitjének a tagja     Fotó: NurPhoto via AFP/Szaniszló Róbert

Már világbajnoki részvételt jelentő helyen áll a világranglistán

Arról viszont szerényen hallgatott, hogy ez a győzelem mit jelenthet még a Babos, Stefani kettősnek. Ugyanis ezzel a sikerrel megerősítették a WTA női páros élő világranglistáján a nyolcadik helyüket – 3208 pontjuk van –, és a mögöttük álló párost, az orosz Panovát és a kínai Guót már 509 ponttal előzik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy Babosék benne vannak abban a nyolc párosban, akik jelen állás szerint ott lehetnének az év végi WTA-világbajnokságon. 

– A cél természetesen a vb-n való részvétel, így a múlt heti tornagyőzelmünk különösen fontos volt. Messze még a szezon vége, van még pár nagy verseny Ázsiában, de reméljük, hogy tudjuk tartani a jó eredményeket és kvalifikáljuk magunk.

Három kínai versenyen fogunk játszani a következő 3-4 hétben. Onnantól kezdve eredményfüggő a további program, de ez a három verseny fontos, más lehetőség nincs is a pontszerzésre, így a legjobb egyéni és páros játékosok is ott lesznek – árulta el a következő hetek menetrendjét a korábbi négyszeres GS-győztes, háromszoros világbajnok magyar teniszező.

A WTA élő világranglistája (női páros

  1. Taylor Townsend (amerikai),  Kateřina Siniaková (cseh) 6290 pont
  2. Sara Errani, Jasmine Paolini (olaszok) 6125 pont
  3. Gabriela Dabrowski (kanadai), Erin Routliffe (új-zélandi) 5378 pont
  4. Elise Mertens (belga), Veronika Kugyermetova (orosz) 4848 pont
  5. Diana Schnajder, Mirra Andrejeva (oroszok) 4651 pont
  6. Su-wei Hszieh (kínai), Jelena Osztapenko (lett) 3901 pont
  7. Asia Mohamed (amerikai), Demi Schuurs (holland) 3418 pont
  8. Babos Tímea, Luisa Stefani (brazil) 3208 pont
Babos Tímea (balra) és Luisa Stefani tornát nyert Brazíliában, ezzel nagy lépést tettek a vb-részvétel felé
Babos Tímea (balra) és Luisa Stefani tornát nyert Brazíliában, ezzel nagy lépést tettek a vb-részvétel felé     Fotó: Xinhua/Li Rui

Babos cáfolja, hogy nem Stefani lenne számára az ideális párospartner

A 32 éves, 170 cm magas Babos nem tagadja, nagyon jól választott maga mellé párospartnert, mert egyre jobban megértik egymást a pályán, és mindez az eredményekben is megmutatkozik. Holott voltak olyan szirénhangok, miszerint veszekednek egymással a pályán és azon kívül is, ami akár a szétválásukat is eredményezheti. Szerencsére erről szó sincs.

– Egyre jobban játszunk együtt, viszont nem feltétlenül érzem azt, hogy ne lettünk volna egy hullámhosszon; hiszen 

Lúval szerintem a kezdetektől nagyon jól megértjük egymást, a pályán kívül is, ami számomra fontos szempont.

Az, hogy a pályán, a meccs hevében esetleg elhangzik egy-egy át nem gondolt mondat vagy gesztus, nem jelenti azt, hogy haragszunk egymásra vagy hogy vége a párosunknak. Ezek mind nevetséges kitalációk. Jól érezzük magunkat együtt, közösen dolgozunk a céljaink eléréséért – fogalmazott Babos.

Babos Tímea és Luisa Stefani győzelme Sao Paulóban: 

  

