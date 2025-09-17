Babos Tímea ismét úton a WTA-vb felé

Igencsak jó döntésnek bizonyult a női párosban négyszeres GS-győztes, háromszoros világbajnok magyar teniszező döntése, hogy az egyest elengedve kizárólag a női párosra koncentrál. Ráadásul hosszú idő után Babos Tímea ismét állandó partnerrel, a brazil Luisa Stefanival szerepel a tornákon, ami az eredményekben is megmutatkozik. Legutóbb például éppen Stefani hazájában értek fel a csúcsra, miután megnyerték a 275 ezer dollár összdíjazású Sao Pauló-i keménypályás női tenisztornát.

Babos Tímea a brazíliai tornagyőzelem után most Kínába utazik, hogy Stefanival az oldalán újabb sikereket arasson Fotó: PATRICK HAMILTON /BELGA MAG

Babos Tímea ismét tornákat nyer női párosban

A duónak nem ez volt 2025-ben az első sikere, hiszen megnyerték a WTA 500-es linzi, majd a strasbourgi tornát is, míg a Grand Slam-tornákon a Roland Garroson a harmadik körig, míg Wimbledonban – ahol Mate Pavic oldalán a vegyes párosok versenyében egészen az elődöntőig menetelt Babos – és a US Openen a negyeddöntőig jutottak, ahol New Yorkban a 6:0-ra megnyert első játszmát követően szenvedtek vereséget. És ebből a fájdalmas kudarcból sikerült felállniuk úgy, hogy tornagyőzelem lett a vége.

– Sok versenyen játszottunk idén, voltak különleges és fájdalmas pillanatok is. A US Open negyeddöntős vereség nagyon fáj, jó sanszunk volt a továbbjutásra. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ezen a versenyen voltunk a legstabilabbak, ott játszottunk a legjobban.

Az utána következő Sao Pauló-i versenyen nem feltétlenül nyújtottuk a New York-i teljesítményünket, de érzelmileg ez nagyon fontos győzelem volt, különösen Luisa számára.

Jó úton járunk, reméljük, a következő hetekben Kínában is tudunk fejlődni – mondta el lapunknak Babos Tímea.

Babos feladta az egyest, cserébe párosban ismét a világ legszűkebb elitjének a tagja Fotó: NurPhoto via AFP/Szaniszló Róbert

Már világbajnoki részvételt jelentő helyen áll a világranglistán

Arról viszont szerényen hallgatott, hogy ez a győzelem mit jelenthet még a Babos, Stefani kettősnek. Ugyanis ezzel a sikerrel megerősítették a WTA női páros élő világranglistáján a nyolcadik helyüket – 3208 pontjuk van –, és a mögöttük álló párost, az orosz Panovát és a kínai Guót már 509 ponttal előzik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy Babosék benne vannak abban a nyolc párosban, akik jelen állás szerint ott lehetnének az év végi WTA-világbajnokságon.

– A cél természetesen a vb-n való részvétel, így a múlt heti tornagyőzelmünk különösen fontos volt. Messze még a szezon vége, van még pár nagy verseny Ázsiában, de reméljük, hogy tudjuk tartani a jó eredményeket és kvalifikáljuk magunk.

Három kínai versenyen fogunk játszani a következő 3-4 hétben. Onnantól kezdve eredményfüggő a további program, de ez a három verseny fontos, más lehetőség nincs is a pontszerzésre, így a legjobb egyéni és páros játékosok is ott lesznek – árulta el a következő hetek menetrendjét a korábbi négyszeres GS-győztes, háromszoros világbajnok magyar teniszező.