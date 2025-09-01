Rendkívüli

Megtámadták Andrej Babist

Óriási fordulat következett be Babos Tímea US Open-meccsén

Babos Tímea és Luisa Stefani tizenegyedik kiemelt a US Open női páros főtábláján. A magyar, brazil duó Wimbledon után zsinórban a második Grand Slam-tornán is negyeddöntőbe jutott: Babos és Stefani a US Open harmadik fordulójában szorult helyzetből menekült meg a kínai Hszü Ji-fan és Jang Csao-jüan ellen.

2025. 09. 01. 20:17
Babos Tímea fordulatos meccs végén ünnepelhetett, a brazil Luisa Stefani oldalán US Open-negyeddöntőbe jutott Fotó: NurPhoto via AFP/Szaniszló Róbert
Babos Tímea és Luisa Stefani tizenegyedik kiemeltként nem kapott könnyű sorsolást. A magyar, brazil duó azonban legyőzte az egyesben és párosban is Grand Slam-bajnokokból álló Barbora Krejcíková, Jelena Ostapenko duót, s ez a US Open egyik idei botránya után az szurkolók körében is népszerű siker volt. Babos és Stefani aztán két amerikai tinédzsert is legyőzött, hétfőn a kínai Hszü Ji-fan és Jang Csao-jüan ellen már a negyeddöntő volt a tét.

July 7, 2025, London, England, England: Luisa Stefani during the Wimbledon 2025 Womenâ€™s Doubles Round of 16 tennis match between Luisa Stefani & TÃ­mea Babos v Lyudmyla Kichenok & Ellen Perez at the All England Tennis Club in London, England (Credit Image: © Richard Callis/Sport Press Photo via ZUMA Press)
Luisa Stefani női párosban még nem nyert Grand Slam-tornát, Babos Tímea oldalán Wimbledon után most a US Openen is negyeddöntős (Fotó: NorthFoto/Sport Press Photo via ZUMA Press/Richard Callis)

Az első játszmát Babosék nyerték 6:2-re, aztán viszont a kínai duó 6:4-gyel egyenlített.

Mit mondott Babos Tímea a US Open-fordítás után?

A döntő szettben 2:2-nél Jangék brékeltek először. Babos és Stefani azonban nem adta fel, 2:4 után zsinórban négy játék megnyerésével megfordította a meccset a magyar, brazil kettős.

– Régóta játszom már, de ez életem egyik legintenzívebb meccse volt. Nagyon büszke vagyok magunkra, nagyon nehéz volt kicsikarni a győzelmet. 

Nem gyakran öntenek el az érzelmek egy-egy meccs után az eredmények után, amiket elértem, de Luisával minden csak egyre jobb és jobb lesz

– mondta Babos Tímea, aki a sikeresebb kettejük közül, négyszeres Grand Slam-bajnok női párosban, Stefaninak egyelőre egy vegyes párosban szerzett GS-trófeája van.

A trófea persze még odébb van New Yorkban, de a US Open már egymás után a második Grand Slam-torna, ahol Babosék bejutottak a legjobb nyolc duó közé. A következő ellenfél a harmadik kiemelt Dabrowski, Routliffe vagy a tizenharmadik kiemelt Bucsa, Melichar-Martinez páros lesz.

Van esély rá, hogy még egy magyar érdekeltségű női páros negyeddöntős legyen, de ehhez Stollár Fannyéknak óriási bravúrra lesz szükségük az olimpiai bajnok Sara Errani, Jasmine Paolini duó ellen.

 

