Óriási fordulat következett be Babos Tímea US Open-meccsén

Babos Tímea és Luisa Stefani tizenegyedik kiemeltként nem kapott könnyű sorsolást. A magyar, brazil duó azonban legyőzte az egyesben és párosban is Grand Slam-bajnokokból álló Barbora Krejcíková, Jelena Ostapenko duót, s ez a US Open egyik idei botránya után az szurkolók körében is népszerű siker volt. Babos és Stefani aztán két amerikai tinédzsert is legyőzött, hétfőn a kínai Hszü Ji-fan és Jang Csao-jüan ellen már a negyeddöntő volt a tét.

Luisa Stefani női párosban még nem nyert Grand Slam-tornát, Babos Tímea oldalán Wimbledon után most a US Openen is negyeddöntős (Fotó: NorthFoto/Sport Press Photo via ZUMA Press/Richard Callis)

Az első játszmát Babosék nyerték 6:2-re, aztán viszont a kínai duó 6:4-gyel egyenlített.

Mit mondott Babos Tímea a US Open-fordítás után?

A döntő szettben 2:2-nél Jangék brékeltek először. Babos és Stefani azonban nem adta fel, 2:4 után zsinórban négy játék megnyerésével megfordította a meccset a magyar, brazil kettős.

– Régóta játszom már, de ez életem egyik legintenzívebb meccse volt. Nagyon büszke vagyok magunkra, nagyon nehéz volt kicsikarni a győzelmet.

Nem gyakran öntenek el az érzelmek egy-egy meccs után az eredmények után, amiket elértem, de Luisával minden csak egyre jobb és jobb lesz

– mondta Babos Tímea, aki a sikeresebb kettejük közül, négyszeres Grand Slam-bajnok női párosban, Stefaninak egyelőre egy vegyes párosban szerzett GS-trófeája van.