Djokovics félmeztelenre vetkőzött, és véget vetne az amerikai álomnak

Novak Djokovics a meccs elején 4:0-ra is vezetett, ám ekkor a nyakához kapott, és a következő két játékot el is veszítette. Az első szett után a székéhez hívta a gyógytornászt, félmeztelenre vetkőzött, miközben a fizioterapeuta a nyakát és a vállát masszírozta.

Novak Djokovics ápolást kért a Jan-Lennard Struff elleni meccsen, de simán bejutott a legjobb nyolc közé a US Openen, ahol Taylor Fritz lesz az ellenfele (Fotó: Getty Images via AFP/Sarah Stier)

A kezelés hatásos volt, Djokovics játékán nem érződött, hogy bármi gondja lenne. Villámgyors labdamenetekkel, átlagosan alig 4 ütésből hozta a pontokat, miközben szinte hibátlanul szervált. A 24-szeres Grand Slam-torna győztes mindössze 1 óra 49 perc alatt győzött 6:3, 6:3, 6:2-re a selejtezőből a főtáblájára jutott Jan-Lennard Struff ellen.

Djokovics gyorsítja a játékot a US Openen

Megfigyelhető, a számok is erről árulkodnak, Novak Djokovics a US Openen igyekszik gyorsítani a játékát. Az egész tornát nézve kevesebb mint négy ütésből szerzi a pontjait. Elsősorban persze annak köszönhetően, hogy kiválóan adogat.

– Mindenképpen segít, ha jól szerválsz. Úgy gondolom, hogy az előző körben és ma este is remekül szerváltam. Talán nem kell olyan keményen dolgoznom, vagy feleslegesen többet, mint amennyit muszáj. Ezért igyekszem a szervával a lehető legpontosabban és leghatékonyabban kihasználni a pályát.

Karrierem nagy részében futottam, csúsztam, küzdöttem a pályán, úgyhogy nem hiszem, hogy ez megváltozna. De néha agresszívebbnek kell lennem és fel kell lépnem a hálóhoz.

Ma este is ez volt a helyzet, úgyhogy természetesen elégedett vagyok a teljesítményemmel – nyilatkozta Djokovics.

Jimmy Connors és Roger Federer nyomában

A szerb világklasszis 20 évvel első US Open-főtáblás szereplése után is a legjobbak között menetel. Győzelmével a negyedik legidősebb játékos lett az Open-érában, aki bejutott a New York-i negyeddöntőbe – olyan legendák mögött, mint Pancho González, Ken Rosewall és Jimmy Connors.

– Emlékszem Connors 1991-es futására. Akkor még nagyon fiatal voltam, de később mindenki arról beszélt, hogy az volt az egyik legikonikusabb menetelés a sportágban. Óriási megtiszteltetés számomra, hogy egyáltalán szóba kerülök vele egy lapon – mondta Djokovics a mérkőzés után.