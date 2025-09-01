Rendkívüli

Magyar Péter ki fog akadni, itt van a tiszás Tarr Zoltán újabb megdöbbentő vallomása + videó

Novak DjokovicsTaylor FritzJimmy ConnorsUS Open (tenisz)Roger Federer

Djokovics félmeztelenre vetkőzött, és véget vetne az amerikai álomnak

Kisebb sérülése sem akadályozta meg minden idők legeredményesebbjét abban, hogy robogjon tovább a halhatatlanság felé. Novak Djokovics ápolást kért az első szett végén, majd magabiztos játékkal 6:3, 6:3, 6:2-re legyőzte Jan-Lennard Struffot, és bejutott a legjobb nyolc közé a US Openen. A 38 éves szerb teniszező 64. alkalommal jutott Grand Slam-negyeddöntőbe, amivel befogta Roger Federert. Következő ellenfele a még versenyben lévő egyetlen amerikai játékos, Taylor Fritz lesz, aki nem sok jóra számíthat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 7:18
Novak Djokovics újabb rekord közelében a US Openen (Fotó: AFP/Charly Triballeau)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Novak Djokovics a meccs elején 4:0-ra is vezetett, ám ekkor a nyakához kapott, és a következő két játékot el is veszítette. Az első szett után a székéhez hívta a gyógytornászt, félmeztelenre vetkőzött, miközben a fizioterapeuta a nyakát és a vállát masszírozta.

Novak Djokovics ápolást kért a Jan-Lennard Struff elleni meccsen, de simán bejutott a legjobb nyolc közé a US Openen, ahol Taylor Fritz lesz az ellenfele
Novak Djokovics ápolást kért a Jan-Lennard Struff elleni meccsen, de simán bejutott a legjobb nyolc közé a US Openen, ahol Taylor Fritz lesz az ellenfele (Fotó: Getty Images via AFP/Sarah Stier)

A kezelés hatásos volt, Djokovics játékán nem érződött, hogy bármi gondja lenne. Villámgyors labdamenetekkel, átlagosan alig 4 ütésből hozta a pontokat, miközben szinte hibátlanul szervált. A 24-szeres Grand Slam-torna győztes mindössze 1 óra 49 perc alatt győzött 6:3, 6:3, 6:2-re a selejtezőből a főtáblájára jutott Jan-Lennard Struff ellen.

Djokovics gyorsítja a játékot a US Openen

Megfigyelhető, a számok is erről árulkodnak, Novak Djokovics a US Openen igyekszik gyorsítani a játékát. Az egész tornát nézve kevesebb mint négy ütésből szerzi a pontjait. Elsősorban persze annak köszönhetően, hogy kiválóan adogat.

– Mindenképpen segít, ha jól szerválsz. Úgy gondolom, hogy az előző körben és ma este is remekül szerváltam. Talán nem kell olyan keményen dolgoznom, vagy feleslegesen többet, mint amennyit muszáj. Ezért igyekszem a szervával a lehető legpontosabban és leghatékonyabban kihasználni a pályát.

Karrierem nagy részében futottam, csúsztam, küzdöttem a pályán, úgyhogy nem hiszem, hogy ez megváltozna. De néha agresszívebbnek kell lennem és fel kell lépnem a hálóhoz.

Ma este is ez volt a helyzet, úgyhogy természetesen elégedett vagyok a teljesítményemmel – nyilatkozta Djokovics.

Jimmy Connors és Roger Federer nyomában

A szerb világklasszis 20 évvel első US Open-főtáblás szereplése után is a legjobbak között menetel. Győzelmével a negyedik legidősebb játékos lett az Open-érában, aki bejutott a New York-i negyeddöntőbe – olyan legendák mögött, mint Pancho González, Ken Rosewall és Jimmy Connors.

– Emlékszem Connors 1991-es futására. Akkor még nagyon fiatal voltam, de később mindenki arról beszélt, hogy az volt az egyik legikonikusabb menetelés a sportágban. Óriási megtiszteltetés számomra, hogy egyáltalán szóba kerülök vele egy lapon – mondta Djokovics a mérkőzés után.

Ez a szerb 14. US Open-negyeddöntője, amivel megelőzte Roger Federert és Andre Agassit. A listán már csak Jimmy Connors áll előtte 17-tel. Ugyanakkor 64-edszer jutott GS-negyeddöntőbe, amivel befogta Federert. Még ha nem is szereti, ha folyton a svájci legendához méregetik.

Következik: Djokovics–Fritz

Taylor Fritz még sohasem győzte le Novak Djokovicsot. Megtörik a jég a 2025-ös US Open negyeddöntőjében?
Taylor Fritz még sohasem győzte le Novak Djokovicsot. Megtörik a jég a 2025-ös US Open negyeddöntőjében? (Fotó: Getty Images via AFP/Aaron Doster)

A negyeddöntőben Taylor Fritz vár Djokovicsra, aki Tomas Machac ellen győzött három szettben. Fritz az utolsó hazai játékos a férfi mezőnyben, így a közönség minden bizonnyal teljes erőbedobással mögötte áll majd.

Nem túl jó előjel az amerikaiaknak, hogy kettejük örökmérlegében Djokovics 10-0-ra vezet, azaz Fritz még sohasem nyert ellene.

Carlos Alcaraz is bejutott már a legjobb 8 közé, ahol a cseh Jiri Lehecka lesz az ellenfele. A spanyolok világranglista-2. teniszezője a francia Rinderknech-t győzte le 7:6, 6:3, 6:3-ra. A mérkőzésen többek között az alábbi szenzációs ütéssel szórakoztatta a közönséget:

Djokovics interjúja a Struff elleni győzelem után:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.