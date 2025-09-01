US Open: újabb magyar teniszező játszhat a negyeddöntőért

Immáron két magyar érdekeltségű páros biztosította részvételét az Egyesült Államokban zajló tenisztorna nyolcaddöntjében. Szombaton Babos Tímea és Luisa Stefani nyerte meg a maga találkozóját, vasárnap pedig Stollár Fanny és a tajvani Vu Fang-hszien, miután 6:3, 6:2-re legyőzte a Kato Miju, Renata Zarazua alkotta japán, mexikói párost.

Stollár Fanny készülhet az US Open páros versenyének következő fordulójára (Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo)

A sok közös edzésnek köszönhető az US Open-továbbjutás

Stollárék elvették a rivális első adogatását, és a nyitószett végéig meg is őrizték előnyüket, majd a legelső játszmalabdát kihasználva 6:3-ra megnyerték az első szettet. A második felvonásban kétszer is brékelte ellenfelét a magyar, tajvani kettős, amely így 6:2-re nyerve, 67 percnyi játék után zárta le a párharcot. Sikerével a legjobb 16 közé jutott a páros, amely a második helyen kiemelt Sara Errani és Jasmine Paolini ellen folytathatja.

– Nagyon sok energiával játszott, nagyon jól játszott az alapvonalról, nagyon jók voltunk a hálónál és magabiztosan játszottunk – dicsérte páros társát Stollár, aki a sok közös edzésnek tulajdonította a sikert. – Ki tudtuk hozni magunkból, amit edzéseken gyakoroltunk.

A következő ellenfél kemény diónak ígérkezik. A Roland Garros idei győzteseiről van szó, nem mellesleg Erraninak összesen hat Grand Slam-tornagyőzelme van párosban.

Taktikailag kell nagyon jól felkészülni ellenük és a saját játékunkra figyelni: nem az ellenfélre, hanem csak arra kell fókuszálni, amit mi játszunk

– adta meg a siker receptjét Stollár Fanny.