Rendkívüli

Botrány! Kisfiúval fajtalankodott egy volt politikus!

US OpenBabos TímeaStollár Fanny

US Open: újabb magyar teniszező játszhat a negyeddöntőért

A tajvani Vu Fang-hszien párjaként Stollár Fanny bejutott a legjobb 16 közé az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében. Az US Open folytatásában a második kiemelt olasz duó vár Stollárékra. Versenyben van még Babos Tímea is, aki Luisa Stefani Stefani oldalán várhatóan hétfőn lép pályára a nyolcaddöntőben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 10:40
Stollár Fanny révén újabb magyar teniszező vette sikerrel az US Open női páros versenyének második fordulóját. Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Immáron két magyar érdekeltségű páros biztosította részvételét az Egyesült Államokban zajló tenisztorna nyolcaddöntjében. Szombaton Babos Tímea és Luisa Stefani nyerte meg a maga találkozóját, vasárnap pedig Stollár Fanny és a tajvani Vu Fang-hszien, miután 6:3, 6:2-re legyőzte a Kato Miju, Renata Zarazua alkotta japán, mexikói párost.

Stollár Fanny készülhet az US Open páros versenyének következő fordulójára
Stollár Fanny készülhet az US Open páros versenyének következő fordulójára (Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo)

 

A sok közös edzésnek köszönhető az US Open-továbbjutás

Stollárék elvették a rivális első adogatását, és a nyitószett végéig meg is őrizték előnyüket, majd a legelső játszmalabdát kihasználva 6:3-ra megnyerték az első szettet. A második felvonásban kétszer is brékelte ellenfelét a magyar, tajvani kettős, amely így 6:2-re nyerve, 67 percnyi játék után zárta le a párharcot. Sikerével a legjobb 16 közé jutott a páros, amely a második helyen kiemelt Sara Errani és Jasmine Paolini ellen folytathatja.

– Nagyon sok energiával játszott, nagyon jól játszott az alapvonalról, nagyon jók voltunk a hálónál és magabiztosan játszottunk – dicsérte páros társát Stollár, aki a sok közös edzésnek tulajdonította a sikert. – Ki tudtuk hozni magunkból, amit edzéseken gyakoroltunk.

A következő ellenfél kemény diónak ígérkezik. A Roland Garros idei győzteseiről van szó, nem mellesleg Erraninak összesen hat Grand Slam-tornagyőzelme van párosban.

Taktikailag kell nagyon jól felkészülni ellenük és a saját játékunkra figyelni: nem az ellenfélre, hanem csak arra kell fókuszálni, amit mi játszunk

 – adta meg a siker receptjét Stollár Fanny.

Az US Open programterve alapján mindkét magyar páros szeptember 1-jén, hétfőn szerepel a nyolcaddöntőben.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu