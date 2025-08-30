Babos Tímea párosban már nyolcaddöntős az Egyesült Államokban

Szetthátrányól fordítva győzelem. Ez volt a recept az első fordulóban is, amikor a Babos Tímea és Luisa Stefani alkotta duó a Barbora Krejcikova, Jelena Ostapenko cseh, lett párost búcsúztatta. A második körben két amerikai, Iva Jovic és Clervie Ngounoue volt az ellenfél.

Luisa Stefani és Babos Tímea párosa sikerrel vette az újabb akadályt (Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo)

Babos Tímea és partnere 98 percet töltött a pályán

Babosék ezt a mérkőzést is gyengén kezdték, 0:3, majd 2:4 után azonban sorozatban négy játékot megnyerve fordítottak. A második játszmában a magyar, brazil páros kétszer is brékelni tudta riválisát, és mivel emellett csak egyszer veszítette el adogatójátékát, a harmadik meccslabdát kihasználva 6:4, 6:4-re nyert. A találkozó 98 percig tartott, a győztesek pedig bejutottak a legjobb 16 közé. Ott egy tisztán kínai vagy egy kínai, orosz kettős vár majd Babos Tímeáékra.

A Magyar Teniszszövetség videója: