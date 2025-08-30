US OpenBabos Tímeatenisz

Babos Tímea párosban már nyolcaddöntős az Egyesült Államokban

Magyar siker az amerikai nyílt teniszbajnokságon! A torna szombati versenynapján Babos Tímea és brazil partnere, Luisa Stefani legyőzte hazai ellenfelét, ezzel bejutott a legjobb 16 közé.

2025. 08. 30. 19:59
Babos Tímea párosban továbbra is versenyben van az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo
Szetthátrányól fordítva győzelem. Ez volt a recept az első fordulóban is, amikor a Babos Tímea és Luisa Stefani alkotta duó a Barbora Krejcikova, Jelena Ostapenko cseh, lett párost búcsúztatta. A második körben két amerikai, Iva Jovic és Clervie Ngounoue volt az ellenfél.

Luisa Stefani és Babos Tímea párosa sikerrel vette az újabb akadályt
Luisa Stefani és Babos Tímea párosa sikerrel vette az újabb akadályt (Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo)

 

Babos Tímea és partnere 98 percet töltött a pályán

Babosék ezt a mérkőzést is gyengén kezdték, 0:3, majd 2:4 után azonban sorozatban négy játékot megnyerve fordítottak. A második játszmában a magyar, brazil páros kétszer is brékelni tudta riválisát, és mivel emellett csak egyszer veszítette el adogatójátékát, a harmadik meccslabdát kihasználva 6:4, 6:4-re nyert. A találkozó 98 percig tartott, a győztesek pedig bejutottak a legjobb 16 közé. Ott egy tisztán kínai vagy egy kínai, orosz kettős vár majd Babos Tímeáékra.

A Magyar Teniszszövetség videója:

