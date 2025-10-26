Rendkívüli

Ékszerrablás a Louvre-ban: két embert őrizetbe vettek

Luisa Stefani, Babos Tímea, tenisz

Magyar szenzáció Tokióban: Babos Tímeáék rangos tornát nyertek

A WTA-világbajnokságon már biztos résztvevő Babos Tímea és Luisa Stefani megnyerte a Tokióban zajló kemény pályás női 500-as tenisztorna párosversenyét. Babos Tímea és partnere a fináléban 6:1, 6:4-re győzte le az Anna Danyilina, Alekszandra Krunics kazah, szerb kettőst.

2025. 10. 26. 9:21
A jól megérdemelt trófeával Fotó: Philip Fong Forrás: AFP
A WTA honlapja szerint a negyedik helyen kiemelt Babos Tímea, Luisa Stefani magyar, brazil duó – amely már korábban biztosította a helyét a WTA-vb-n – vasárnap egy sima és egy szorosabb játszmában, 72 perces mérkőzésen győzte le a harmadikként rangsorolt Anna Danyilina, Alekszandra Krunics kazah, szerb kettőst.

Babos Tímea és Luisa Stefani párosa örülhetett a tokiói döntő után
Babos Tímea és Luisa Stefani párosa örülhetett a tokiói döntő után. Fotó: AFP/Philip Fong

Babos párosban a 29. tornagyőzelmét ünnepelhette, idén Stefani oldalán Linz, Strasbourg és Sao Paulo után a negyediket. A magyar teniszező eddigi öt indulásából háromszor nyert a WTA-világbajnokságon, ráadásul a három legutóbbi szereplése alkalmával, ez pedig még akkor is aggódással töltheti el a riválisokat, ha idén nem a Babos, Stefani duó számít majd november 1. és 8. között Rijádban zajló viadal legnagyobb esélyesének.

Tokiói tenisztorna, páros, döntő:

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Anna Danyilina, Alekszandra Krunics (kazah, szerb, 3.) 6:1, 6:4 

 

Kondor Katalin
Európai Unió

Nem hallgathatunk





