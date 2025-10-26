Magyar szenzáció Tokióban: Babos Tímeáék rangos tornát nyertek

A WTA honlapja szerint a negyedik helyen kiemelt Babos Tímea, Luisa Stefani magyar, brazil duó – amely már korábban biztosította a helyét a WTA-vb-n – vasárnap egy sima és egy szorosabb játszmában, 72 perces mérkőzésen győzte le a harmadikként rangsorolt Anna Danyilina, Alekszandra Krunics kazah, szerb kettőst.

Babos Tímea és Luisa Stefani párosa örülhetett a tokiói döntő után. Fotó: AFP/Philip Fong

Babos párosban a 29. tornagyőzelmét ünnepelhette, idén Stefani oldalán Linz, Strasbourg és Sao Paulo után a negyediket. A magyar teniszező eddigi öt indulásából háromszor nyert a WTA-világbajnokságon, ráadásul a három legutóbbi szereplése alkalmával, ez pedig még akkor is aggódással töltheti el a riválisokat, ha idén nem a Babos, Stefani duó számít majd november 1. és 8. között Rijádban zajló viadal legnagyobb esélyesének.