A tenisz új csodája eddig tartott? A botrányhős szerint ez sokakat minősít

A legnagyobb teniszrajongók közül sem sokan hallottak Valentin Vacherot-ról három héttel ezelőttig. Ám a 26 éves monacói játékos akkor a selejtezőből főtáblára jutva, világranglista-204.-ként megnyerte a sanghaji ATP 1000-es mestertornát, a döntőben unokatestvérét legyőzve. Tíz nappal a kínai finálét követően Vacherot már a bázeli, fedettpályás ATP 500-as versenyen szerepelt szabadkártyásként, és az első körben immáron a világranglista 39. helyén állva az amerikai Taylor Fritz (4.) volt az ellenfele. A két játékos bő két és fél óráig küzdött egymással, de végül az első kiemelt Fritz a nyitójátszma elvesztése után fordított, és 4:6, 7:6 (7-4), 7:5-re győzve továbbjutott a legjobb 16 közé. Valentin Vacherot két labdára is volt a meccs megnyerésétől, ám ezúttal búcsúznia kellett.

Taylor Fritz ellen is közel állt a bravúrhoz Valentin Vacherot, de a bázeli tenisztornán elmaradt a Sanghajban látott menetelés (Fotó: AFP/Fayez Nureldine)

Bublik szerint Vacherot sikere a többi teniszezőt minősíti

A Fritz által a történtek ellenére sem igazán méltatott Vacherot Sanghajban úgy diadalmaskodott, hogy öt kiemeltet – köztük Novak Djokovicsot – is legyőzött. A második körös ellenfele Alekszandr Bublik (16.) volt, aki még a Fritz elleni mérkőzés előtt nem a monacói teniszező kiemelkedő teljesítményének tulajdonította a sanghaji sikert.

– Ha egy ilyen játékos képes volt egy mestertornát nyerni, az a mi hibánk. Mindannyiunké – mondta Bublik.

Elbuktunk, nem készültünk fel eléggé a versenyre. Csak így győzhetett le több top 20-as és két top 10-es játékost is. Csak így diadalmaskodhatott a tornán.

Fel kell tennünk a kérdést, hogy miért nem tudtuk megállítani. Úgy látszik, ahol Carlos és Jannik nem indul, ilyen dolog történhet.

A botrányhős Bublik ezzel a világ jelenlegi két legjobb játékosára, Carlos Alcarazra és Jannik Sinnerre gondolt – a spanyol nem indult a tornán, az olasz pedig menet közben lépett vissza a sanghaji versenytől.

A dúsgazdag Pegula irigyli Alcarazt és Sinnert

Alcaraz és Sinner pár nappal később a Six Kings Slam elnevezésű meghívásos tenisztornán már ott volt, ráadásul egymás ellen játszották a döntőt. Ha azt nézzük, hogy Sinner hatmillió, Alcaraz pedig másfél millió dollárral tért haza, nem szabad csodálkozni, hogy vállalták az indulást. Nem csoda az sem, hogy még a világ egyik leggazdagabb teniszezőnője, Jessica Pegula – akinek a családi vagyonát hétmilliárd dollárra becsülik – is megszólalt a témában.