Novak Djokovics nem fejezte be a gálameccset, levonult a pályáról + videó

Taylor Fritz nyerte a Six Kings Slam elnevezésű, Rijádban zajló meghívásos tenisztorna bronzmérkőzését. Az amerikai teniszező Novak Djokovics ellen megnyerte az első szettet, majd a szerb játékos feladta a találkozót.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 20:40
Djokovics sérülés miatt nem folytatta Fritz ellen (Fotó: AFP/Fayez Nureldine)
Taylor Fritz Carlos Alcaraztól, Novak Djokovics pedig Jannik Sinnertől kapott ki a rijádi bemutatótorna csütörtöki elődöntőjében. Szombat este előbb a bronzmérkőzést rendezték meg, és ott az amerikai teniszező megnyerte a maratoni első szettet. A rövidítésbe torkollott játszma 76 percig tartott és 123 labdamenetet tartalmazott – 4:4 után például két, egyformán 26 pontos gém következett. Végül egyetlen brék sem született, ám miután Djokovics elveszítette a rövidítést 7-4-re, kezet nyújtott Fritznek és levonult a pályáról.

Novak Djokovics ellen először győzött Taylor Fritz, a szerb teniszező feladta a rijádi teniszmérkőzést
Novak Djokovics ellen először győzött Taylor Fritz, a szerb teniszező feladta a rijádi teniszmérkőzést (Fotó: AFP/Fayez Nureldine)

Novak Djokovics feladta a Fritz elleni teniszmérkőzést

A lábsérülést szenvedett korábbi világelső a csalódott közönségtől látványosan elnézést kért a lerövidített játékidő miatt, majd utólag így nyilatkozott a gálameccse feladásáról: – Bocsánat mindenkitől, hogy nem láthatta a második szettet, de ez életem egyik leghosszabb játszmája volt. Elismerésem Taylornak, hihetetlen gémek voltak a végén. Ismét csodálatosak voltak a rijádi körülmények, hálás vagyok a fogadtatásért. 

Remélem, ha még jövőre ilyenkor is aktív leszek, akkor visszatérhetek. Legalábbis ha ti is szeretnétek.

Most pihenés következik, igyekszem regenerálódni, aztán remélhetőleg az év utolsó tornáin még játszani tudok.

Fritz a 12. egymás elleni találkozójukon először tudott győzni Djokovics ellen. A hat játékos részvételével indult Six Kings Slam nevű tornán az Alcaraz–Sinner-döntőre később kerül sor.

 

