A sírás után Babos Tímeáék összeomlottak, Djokovics átka ismét lecsapott

Babos Tímea és a brazil Luisa Stefani 11. helyen kiemelt párosa a nyolc között a harmadikként rangsorolt kanadai Gabriela Dabrowskival és új-zélandi Erin Routliffe-fel találkozott. A magyar teniszező és partnere álomrajtot vettek, ugyanis az első szettet ellenállhatatlan játékkal, 26 nyerő ütéssel és mindössze 4 ki nem kényszerített hibával 29 perc alatt megnyerték. A második játszmában is vezettek 4:3-ra, ám a következő öt gémet elveszítették, és a folytatásban mindenki hozta a saját adogatását, így 2 óra 10 perc után gratulálniuk kellett Dabrowskiéknak. Babosnak így Wimbledon után a US Openen is a negyeddöntő jelentette a végállomást.
Babos Tímea csalódottan értékelt a kiesés után
– Az első szett után eléggé lent voltak, mindketten sírtak is, de Routcliffe biztosan. Utána ők is elkezdtek jobban játszani – mondta a szövetség kérdésére a párosban négyszeres GS-tornagyőztes Babos, aki kiemelte, a második szett kilencedik játéka jelentette a fordulópontot. Hozzátette, miután a nyolcaddöntőben inkább Stefani, ezúttal inkább ő volt a duó húzóembere, de ez a vereség így is fáj neki és sokáig csalódott lesz miatta. – Sajnálom, hogy 1-0 4:4 után azért, mert játszottunk egy rossz gémet, Luisa tizenöt percre kikapcsolt a meccsből.
Amilyen játékot én mutattam ma, az abszolút a top, mindenféle nagyképűség nélkül.
Úgyhogy az, hogy így is kikaptunk, egyszerűen csak irritáló és szomorú, semmi más.
Szabalenka–Pegula és Alcaraz–Djokovics elődöntők lesznek
A nőknél a felső ág negyeddöntőit rendezték meg a US Open legutóbbi játéknapján, ám a korábbi wimbledoni győztes Markéta Vondrousová sérülés miatt visszalépett a maga mérkőzésétől, így a címvédő és világelső fehérorosz Arina Szabalenka játék nélkül jutott a legjobb négy közé. Ellenfele a negyedik kiemelt amerikai Jessica Pegula lesz, aki a korábbi Roland Garros- és wimbledoni bajnok cseh Barbora Krejcikovát búcsúztatta két játszmában.
A férfiaknál Carlos Alcaraz magabiztos sikere után a nap rangadója jött. A hazaiak egyetlen versenyben maradt játékosa,
Taylor Fritz a 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovics ellen az eddigi mind a tíz összecsapását elveszítette, és a szerb teniszező 11. alkalommal sem kapott ki riválisától.
Az idei negyedik GS-elődöntőjébe jutott Djokovicsot próbálta zavarni a hazai közönség, a harmadik szett elején ez hatásos is volt, de végül a tavalyi döntős Fritz a legvégén kettős hibával elveszítette az adogatását, ezzel búcsúzott. Djokovics Alcarazzal játszik a fináléba kerülésért magyar idő szerint péntek este.
Eredmények, US Open, negyeddöntők:
női páros:
- Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe (kanadai, új-zélandi, 3.)–Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 11.) 0:6, 6:4, 6:4
női egyes:
- Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Markéta Vondrousová (cseh) Vondrousová visszalépett
- Jessica Pegula (amerikai, 4.)–Barbora Krejciková (cseh) 6:3, 6:3
férfi egyes:
- Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)-Jiri Lehecka (cseh, 20.) 6:4, 6:2, 6:4
- Novak Djokovics (szerb, 7.)–Taylor Fritz (amerikai, 4.) 6:3, 7:5, 3:6, 6:4