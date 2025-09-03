A sírás után Babos Tímeáék összeomlottak, Djokovics átka ismét lecsapott

Babos Tímea és a brazil Luisa Stefani 11. helyen kiemelt párosa a nyolc között a harmadikként rangsorolt kanadai Gabriela Dabrowskival és új-zélandi Erin Routliffe-fel találkozott. A magyar teniszező és partnere álomrajtot vettek, ugyanis az első szettet ellenállhatatlan játékkal, 26 nyerő ütéssel és mindössze 4 ki nem kényszerített hibával 29 perc alatt megnyerték. A második játszmában is vezettek 4:3-ra, ám a következő öt gémet elveszítették, és a folytatásban mindenki hozta a saját adogatását, így 2 óra 10 perc után gratulálniuk kellett Dabrowskiéknak. Babosnak így Wimbledon után a US Openen is a negyeddöntő jelentette a végállomást.

Babos Tímea és Luisa Stefani kiesett a US Openen (Fotó: Xinhua/Li Rui)

Babos Tímea csalódottan értékelt a kiesés után

– Az első szett után eléggé lent voltak, mindketten sírtak is, de Routcliffe biztosan. Utána ők is elkezdtek jobban játszani – mondta a szövetség kérdésére a párosban négyszeres GS-tornagyőztes Babos, aki kiemelte, a második szett kilencedik játéka jelentette a fordulópontot. Hozzátette, miután a nyolcaddöntőben inkább Stefani, ezúttal inkább ő volt a duó húzóembere, de ez a vereség így is fáj neki és sokáig csalódott lesz miatta. – Sajnálom, hogy 1-0 4:4 után azért, mert játszottunk egy rossz gémet, Luisa tizenöt percre kikapcsolt a meccsből.

Amilyen játékot én mutattam ma, az abszolút a top, mindenféle nagyképűség nélkül.

Úgyhogy az, hogy így is kikaptunk, egyszerűen csak irritáló és szomorú, semmi más.

Szabalenka–Pegula és Alcaraz–Djokovics elődöntők lesznek

A nőknél a felső ág negyeddöntőit rendezték meg a US Open legutóbbi játéknapján, ám a korábbi wimbledoni győztes Markéta Vondrousová sérülés miatt visszalépett a maga mérkőzésétől, így a címvédő és világelső fehérorosz Arina Szabalenka játék nélkül jutott a legjobb négy közé. Ellenfele a negyedik kiemelt amerikai Jessica Pegula lesz, aki a korábbi Roland Garros- és wimbledoni bajnok cseh Barbora Krejcikovát búcsúztatta két játszmában.

A férfiaknál Carlos Alcaraz magabiztos sikere után a nap rangadója jött. A hazaiak egyetlen versenyben maradt játékosa,

Taylor Fritz a 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovics ellen az eddigi mind a tíz összecsapását elveszítette, és a szerb teniszező 11. alkalommal sem kapott ki riválisától.

Az idei negyedik GS-elődöntőjébe jutott Djokovicsot próbálta zavarni a hazai közönség, a harmadik szett elején ez hatásos is volt, de végül a tavalyi döntős Fritz a legvégén kettős hibával elveszítette az adogatását, ezzel búcsúzott. Djokovics Alcarazzal játszik a fináléba kerülésért magyar idő szerint péntek este.