Babos Tímea a „borzasztó” játéka után ellenfelét szidta, mégis tovább üldözi Djokovicsot

A párosoknál négyszeres Grand Slam-tornagyőztes Babos Tímea és brazil partnere – akiket a 11. helyen emeltek ki a US Open szervezői – a hétfői nyolcaddöntőben 6:2, 4:6, 6:4-re verte a kínai Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszün kettőst 2 óra 26 perc alatt.

Babos Tímea és Luisa Stefani párosa a US Open negyeddöntőjébe jutott (Fotó: Xinhua/Li Rui)

– Nem volt egyszerű meccs, többnyire én vagyok a vezéregyéniség a párosunkban, de Luisa ma nagyon kiegyensúlyozottan játszott – nyilatkozta a párosban 17. Grand Slam-negyeddöntőjére készülő Babos a szövetség közösségi oldalán.

A sírból hoztam vissza saját magam, mert volt pár gém, amikor borzasztóan játszottam, de aztán elővettem a saját énemet, és a végén már szinte hibátlanul ütöttem.

„Nagy taktikai játszma volt az ellenfél részéről egy nem túl korrekt ápolási szünettel, emellett az egyik kínai a vécészünetben több mint öt percig nem jött vissza a pályától két méterre lévő mellékhelyiségből, szóval mindent bevetettek.”

Babos Tímea távolról, de üldözi Novak Djokovicsot

A 32 éves teniszező kifejtette, egyre jobban ismerik egymást dél-amerikai partnerével, és hatékonyabban tudnak segíteni egymásnak.

– Nagy dolog ez a 17 Grand Slam-negyeddöntőm, más kérdés, hogy Novak Djokovics már 64-nél tart – mondta nevetve. – Mivel a női páros döntőt előre hozták péntekre, innentől csütörtök kivételével mindennap lesz meccs remélhetőleg.

Az idén Wimbledonban is negyeddöntős Babos a US Openen legutóbb 2019-ben jutott nyolc közé, párosukra a következő körben a kanadai Gabriela Dabrowski és új-zélandi Erin Routliffe harmadik helyen rangsorolt kettőse vár magyar idő szerint kedden 21 óra körül.

Stollár Fannyék kiestek a US Openen

Stollár Fanny és a tajvani Vu Fang-hszien a nyolcaddöntőben búcsúzott, párosuk a második helyen kiemelt olasz Sara Errani, Jasmine Paolini duótól kapott ki három játszmában, 1 óra 48 perces mérkőzésen. Stollár kiemelte, „eszméletlenül csalódott”, mert volt reális esélyük a világ egyik legjobb, idei Roland Garros-győztes és tavalyi olimpiai bajnok párosa ellen.