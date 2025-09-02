Rendkívüli

Babos Tímea a „borzasztó” játéka után ellenfelét szidta, mégis tovább üldözi Djokovicsot

Hullámvölgyekről és vitatott helyzetekről is beszélt Babos Tímea, miután a brazil Luisa Stefanival az oldalán bejutott a negyeddöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében. A US Open negyeddöntőiben a magyar teniszezőket Babos Tímea egyedüliként képviseli, miután Stollár Fannyék kikaptak a legjobb nyolc közé jutásért.

2025. 09. 02. 9:37
Babos Tímea és Luisa Stefani továbbjutott (Fotó: Xinhua/Li Rui)
A párosoknál négyszeres Grand Slam-tornagyőztes Babos Tímea és brazil partnere – akiket a 11. helyen emeltek ki a US Open szervezői – a hétfői nyolcaddöntőben 6:2, 4:6, 6:4-re verte a kínai Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszün kettőst 2 óra 26 perc alatt.

Babos Tímea és Luisa Stefani párosa a US Open negyeddöntőjébe jutott
Babos Tímea és Luisa Stefani párosa a US Open negyeddöntőjébe jutott (Fotó: Xinhua/Li Rui)

– Nem volt egyszerű meccs, többnyire én vagyok a vezéregyéniség a párosunkban, de Luisa ma nagyon kiegyensúlyozottan játszott – nyilatkozta a párosban 17. Grand Slam-negyeddöntőjére készülő Babos a szövetség közösségi oldalán.

A sírból hoztam vissza saját magam, mert volt pár gém, amikor borzasztóan játszottam, de aztán elővettem a saját énemet, és a végén már szinte hibátlanul ütöttem.

„Nagy taktikai játszma volt az ellenfél részéről egy nem túl korrekt ápolási szünettel, emellett az egyik kínai a vécészünetben több mint öt percig nem jött vissza a pályától két méterre lévő mellékhelyiségből, szóval mindent bevetettek.”

Babos Tímea távolról, de üldözi Novak Djokovicsot

A 32 éves teniszező kifejtette, egyre jobban ismerik egymást dél-amerikai partnerével, és hatékonyabban tudnak segíteni egymásnak.

– Nagy dolog ez a 17 Grand Slam-negyeddöntőm, más kérdés, hogy Novak Djokovics már 64-nél tart – mondta nevetve. – Mivel a női páros döntőt előre hozták péntekre, innentől csütörtök kivételével mindennap lesz meccs remélhetőleg.

Az idén Wimbledonban is negyeddöntős Babos a US Openen legutóbb 2019-ben jutott nyolc közé, párosukra a következő körben a kanadai Gabriela Dabrowski és új-zélandi Erin Routliffe harmadik helyen rangsorolt kettőse vár magyar idő szerint kedden 21 óra körül.

Stollár Fannyék kiestek a US Openen

Stollár Fanny és a tajvani Vu Fang-hszien a nyolcaddöntőben búcsúzott, párosuk a második helyen kiemelt olasz Sara Errani, Jasmine Paolini duótól kapott ki három játszmában, 1 óra 48 perces mérkőzésen. Stollár kiemelte, „eszméletlenül csalódott”, mert volt reális esélyük a világ egyik legjobb, idei Roland Garros-győztes és tavalyi olimpiai bajnok párosa ellen.

US Open, női páros, nyolcaddöntő:

  • Sara Errani, Jasmine Paolini (olasz, 2.)–Stollár Fanny, Vu Fang-hszien (magyar, tajvani) 6:1, 2:6, 6:3
  • Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 11.)–Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszün (kínai) 6:2, 4:6, 6:4

 

