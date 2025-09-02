Alcaraz minden kétkedőnek egyértelműen üzent, Sinner letaszítása már csak egy karnyújtásnyira

Jannik Sinner erődemonstrációja után Carlos Alcarazon volt a sor. A spanyol teniszező a cseh Jirí Lehecka elleni kedd este mérkőzésével megkezdődtek a negyeddöntők az idei utolsó Grand Slam-tornán, a US Openen.

Carlos Alcaraz továbbra is meggyőző játékkal menetel a US Openen. Fotó: Getty Images North America/Ishika Samant

A világranglista-21. cseh versenyző idén már kemény pályán legyőzte Alcarazt. Februárban a dohai ATP-torna negyeddöntőjében Lehecka két óra tíz perc alatt nyert három szettben. A GS-negyeddöntőn azonban Alcaraz azzal a magabiztossággal jött ki, ami idáig az egész tornán jellemző volt rá – az eddigi négy meccsén egyszer sem vesztett szettet, egyik találkozó sem tartott 150 percig.

Alcaraz tovább robog a US Open megnyeréséhez

A spanyolnak az első gémben máris két bréklabdája volt, a másodikat be is ütötte, innentől kezdve pedig nem volt megállás. Alcaraznak még az is belefért, hogy két játszmalabdát elszórakozzon, így is 6:4-el hozta az első menetet.

Lehecka a második játszma elején is elbukta a kezdését, majd 4:2-nél még egyszer, így ez a szett is gyorsan eldőlt. A spanyol a szett közben a közönségnek is üzent egy bődületes labdamenet után.

Carlos Alcaraz.



Human highlight reel. pic.twitter.com/80dNBXXqCX — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

Lehecka abszolút nem vallott szégyent a centerpályán, a harmadik játszmában Alcaraz egészen 4:4-ig nem brékelt, de akkor lecsapott. Leheckának a 40 semmire is labdája volt, de hibázott. A Roland Garros címvédője ezután a győzelemért adogatott, és ahogy az egész meccsen, a cseh ellenfelének most sem volt semmi esélye fogadóként.

Carlos Alcaraz szettveszteség nélkül jutott a US Open elődöntőjébe. Ha idáig azért érte kritika a 22 éves teniszezőt, mert nem volt eléggé kiegyensúlyozott a kéthetes tornákon, akkor most erre csattanós választ adott.

A spanyol és a világelsőség, ez kell hozzá

– Nem, de a kistestvérem néha megnézi – kezdte a győzelem utáni interjút Alcaraz, miután arról kérdezték, visszanézi-e a meccsei összefoglalóját. – Persze, tudom, hogy ott van a világelsőség, nehéz ezt kizárni. Nem szabad ezen folyamatosan agyalnom, azzal csak felesleges nyomást rakok magamra.

Alcaraz akkor lesz világelső, ha megnyeri a US Opent, vagy Sinner hamarabb esik ki, mint ő. Tehát ha az olasz szerdán kiesik honfitársa, Lorenzo Musetti ellen, akkor a spanyolnak ezzel már nem kell foglalkoznia a torna hátralévő részében.

Carlos Alcaraz az elődöntőben a Novak Djokovics–Taylor Fritz meccs győztesével találkozik, amelyet magyar idő szerint szerda hajnal 2.30-kor kezdenek New Yorkban.