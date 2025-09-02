Oszaka újra csúcsformában, a riválisok máris lemondhatnak a US Open-trófeáról?

Oszaka Naomi 2018-ban robbant be a női tenisz élmezőnyébe, s abban az évben a US Openen meg is nyerte az első Grand Slam-trófeáját. A botrányos fináléban megakadályozta, hogy Serena Williams édesanyaként is Grand Slam-bajnok legyen, az idei US Openen viszont immár Oszaka vinné véghez ezt a bravúrt. Coco Gauff kiejtése után pedig már mindenkinek nyilvánvaló: a japán teniszező megszerezheti ötödik GS-trófeáját, még úgy is, hogy többek között Arina Szabalenka és Iga Swiatek megszokott jelenlétével bombaerős negyeddöntős mezőny alakult ki New Yorkban.

A korábbi bajnok Coco Gauff búcsúzott, Oszaka Naomi viszont menetel a US Openen, ahol már csak korábbi Grand Slam-döntősök maradtak állva (Fotó: AFP/Timothy A. Clary)

Ha azonban a múltat vesszük alapul, Oszaka hét vetélytársának az esélye már elszállt a győzelemre.

US Open: Oszaka Naomi a fő esélyes?

A japán teniszező 2018 és 2021 között két-két alkalommal nyerte meg a két kemény pályás Grand Slam-tornát, a US Opent és az Australian Opent. A végjátékba való eljutás sokszor nehézséget okozott neki.

Amikor viszont Oszaka Naomi bejutott a negyeddöntőbe, akkor eddig mindig meg is nyerte az adott Grand Slam-tornát.

Oszaka a 2023-as idényt hagyta ki szülés miatt, a visszatérése után azonban sokáig csak felvillanásai voltak. Néhány hete, a Canadian Open-döntőjével már jelezte, hogy a US Openen is komolyan kell vele számolni, s aki eddig kételkedett, azt is meggyőzhette az idei Roland Garros-bajnok, New Yorkban harmadik kiemelt Coco Gauff elleni nyolcaddöntőben aratott 6:3, 6:2-es sikere.