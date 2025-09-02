Rendkívüli

Elfogták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

Oszaka újra csúcsformában, a riválisok máris lemondhatnak a US Open-trófeáról?

Kialakult a US Open női egyes negyeddöntős mezőnye, s kivétel nélkül olyan teniszezők alkotják, akik játszottak már Grand Slam-döntőt pályafutásuk során. Az aktuális ranglista alapján így is meglepetést okoztak néhányan, köztük Oszaka Naomi, aki a hazaiak egyik kedvence, Coco Gauff ellen nyert simán a nyolcaddöntőben. Arina Szabalenka vagy Iga Swiatek még mindig Oszaka előtt áll az esélyesek rangsorában, de a japán játékos elképesztős statisztikája alapján már oda is lehetne neki adni a US Open-trófeát.

Koczó Dávid
2025. 09. 02. 11:13
Oszaka Naomi Coco Gauff legyőzésével US Open-negyeddöntős, a Grand Slam-végjátékban pedig eddig makulátlan a mérlege Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill
Oszaka Naomi 2018-ban robbant be a női tenisz élmezőnyébe, s abban az évben a US Openen meg is nyerte az első Grand Slam-trófeáját. A botrányos fináléban megakadályozta, hogy Serena Williams édesanyaként is Grand Slam-bajnok legyen, az idei US Openen viszont immár Oszaka vinné véghez ezt a bravúrt. Coco Gauff kiejtése után pedig már mindenkinek nyilvánvaló: a japán teniszező megszerezheti ötödik GS-trófeáját, még úgy is, hogy többek között Arina Szabalenka és Iga Swiatek megszokott jelenlétével bombaerős negyeddöntős mezőny alakult ki New Yorkban.

USA's Coco Gauff (L) leaves the court after losing against Japan's Naomi Osaka during their women's singles round of 16 tennis match on day nine of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, on September 1, 2025. (Photo by TIMOTHY A.CLARY / AFP)
A korábbi bajnok Coco Gauff búcsúzott, Oszaka Naomi viszont menetel a US Openen, ahol már csak korábbi Grand Slam-döntősök maradtak állva (Fotó: AFP/Timothy A. Clary)

Ha azonban a múltat vesszük alapul, Oszaka hét vetélytársának az esélye már elszállt a győzelemre.

US Open: Oszaka Naomi a fő esélyes?

A japán teniszező 2018 és 2021 között két-két alkalommal nyerte meg a két kemény pályás Grand Slam-tornát, a US Opent és az Australian Opent. A végjátékba való eljutás sokszor nehézséget okozott neki.

Amikor viszont Oszaka Naomi bejutott a negyeddöntőbe, akkor eddig mindig meg is nyerte az adott Grand Slam-tornát.

Oszaka a 2023-as idényt hagyta ki szülés miatt, a visszatérése után azonban sokáig csak felvillanásai voltak. Néhány hete, a Canadian Open-döntőjével már jelezte, hogy a US Openen is komolyan kell vele számolni, s aki eddig kételkedett, azt is meggyőzhette az idei Roland Garros-bajnok, New Yorkban harmadik kiemelt Coco Gauff elleni nyolcaddöntőben aratott 6:3, 6:2-es sikere.

– Coco a világ egyik legjobb játékosa. Akkor érzem magam a legjobban a pályán, amikor a legjobb teniszezők ellen játszom. Szeretem a kihívásokat. Ezekért a pillanatokért teniszezem – mondta a győzelem után Oszaka, aki a szavai alapján örülhet, mert erős riválisokból a folytatásban sincs hiány.

US Open: Grand Slam-hősök tolonganak a trófeáért

A női tenisz az utóbbi időben gyakran láthattunk tündérmesébe illő menetelést, mint amilyen Lois Boisson elődöntője volt az idei Roland Garroson.

A US Openen viszont csak olyan játékos jutott a negyeddöntőbe, aki játszott már Grand Slam-finálét karrierje során:

  • Arina Szabalenka (fehérorosz, 1. kiemelt), a címvédő, 3x Grand Slam-bajnok, negyeddöntőjével biztosította, hogy világelső marad a torna után
  • Markéta Vondrousová (cseh), a 2023-as wimbledoni győztes
  • Jessica Pegula (amerikai, 4.), a tavalyi US Open-döntős
  • Barbora Krejcíková (cseh), 2x Grand Slam-bajnok egyesben
  • Karolína Muchová (cseh, 11.), a 2023-as Roland Garros döntőse
  • Oszaka Naomi (japán, 23.), 4x Grand Slam-bajnok
  • Amanda Anisimova (amerikai, 8.), az idei wimbledoni döntős
  • Iga Swiatek (lengyel, 2.), 6x Grand Slam-bajnok

Különösen boldogok lehetnek a csehek, ugyanis valószínűleg ez a legelső GS-verseny valaha, hogy a három sérülékény kiválóságuk egyszerre egészséges. Pikáns lesz az Anisimova–Swiatek negyeddöntő, amelyben az amerikai a wimbledoni fináléban elszenvedett 6:0, 6:0-s vereségért vágna vissza.

US Open, a negyeddöntők párosítása

Női egyes
Szabalenka–Vondrousová
Pegula–Krejcíková
Muchová–Oszaka
Anisimova–Swiatek

Férfi egyes
Sinner–Musetti
Auger-Aliassime–De Minaur 
Djokovics–Fritz
Alcaraz–Lehecka 

 

