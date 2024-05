Swiatek Oszaka ellen megmenekült, de rögtön újabb bajba sodorta magát

A második játszmához viszont hozzá se tudott szagolni Swiatek. Oszaka tíz nyerőt és csak két ki nem kényszerített hibát ütött, s 6:1-gyel villámgyorsan kiegyenlített.

A japán korai brékkel kezdte a döntő játszmát, 5:3-nál a címvédő kiejtéséért adogatott, meccslabdája is volt, de a nagy győzelem kapujában megremegett. Swiatek viszont higgadt maradt, és 7:6, 1:6, 7:5-re megnyerte a meccset.

Swiatek beszólt a francia közönségnek

A győzelem után a lengyel nagyon röviden integetett, vélhetően azt is csak a lengyel szurkolók miatt. A közönség többször felbosszantotta a lengyelt, a legjobban akkor, amikor a döntő játszmában, még hátrányban lecsapás közben zavarták bekiabálással, így el is rontotta azt. Swiatek először igyekezett nagyon körültekintően fogalmazni, hogy tiszteljék a játékosokat, dicsérte a helyi hangulatot, és megkapta a tapsot is. Utána viszont tovább beszélt.

Tudom, hogy a francia közönség milyen könnyen fordul játékosok ellen, és utána őt állandóan fütyülik, én pedig ezt nem akarom

– Swiateknek ezt a mondatát már síri csend követte. Csak a harmadik fordulóban derül ki, hogy a franciák hogyan reagálnak erre a kritikára.

Sinner győzött, és nem Wawrinka ellen folytatja

Az eső szinte a teljes szerdai programot elmosta, csak a két fedett pályán lehetett meccset befejezni, összesen kilencet, s eddig csak egyetlen harmadik fordulós párosítás alakult ki.