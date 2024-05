Marozsán sem játszik, a Roland Garros szervezői mára feladták

Marozsán Fábián is hiába várt. A magyar teniszező Grigor Dimitrov elleni meccse először a hetes, majd a tizennégyes számú pályára volt kiírva, de egyiken sem kezdődött el. A szervezők 17.00-ig csúsztatgatták a programot, először a párosmeccseket – így Bondár Anna és találkozóját is – törölték, majd az egyeseket is. És az időjárás-előrejelzés csütörtökre sem kecsegtet sok jóval…

Sztefanosz Cicipasz a kevés szerencsés közé tartozott, aki teljes meccset tudott játszani a Roland Garros szerdai játéknapján (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)

Mérkőzést befejezni csak a két fedett pályán lehetett. Carlos Alcaraz és az első körben Fucsovics Márton ellen győztes Sztefanosz Cicipasz bejutott a harmadik fordulóba, hasonló meccseken. Mindketten kétszettes előnybe kerültek, majd kissé visszaestek, de a negyedik játszmát megfordították brékhátrányból, mielőtt igazán szorult helyzetbe kerültek volna.