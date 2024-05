Nadal kiesése után egy nappal káosz és búcsúünnepség a Roland Garroson

A szókimondó játékosként is ismert Cornet legjobb Grand Slam-eredménye a 2022-es Australian Open-negyeddöntő, a világranglistán a legjobb helyezése a tizenegyedik volt. A francia legerősebb idénye a 2014-es volt, amikor háromszor is nyert az akkori világelső, Serena Williams ellen. Cornet két éve Wimbledonban Iga Swiatek elleni sikerével is bizonyította, hogy valóban bárkire veszélyes játékos.

Abban pedig semmi meglepő nem volt, hogy a búcsúünnepségen meghatódott.

Eső miatt szinte leállt a Roland Garros

Talán Cornet-t búcsúztatják az égiek is Párizsban. Az eső már az első két versenynapon is okozott kisebb fennakadásokat, de kedden a korábbiaknál jobban megcsúsztatta a programot.